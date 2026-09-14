Zemřel Luděk Mikloško. Česká brankářská legenda a miláček West Hamu podlehl rakovině

Český fotbal přišel o jednu ze svých nejvýraznějších brankářských osobností. Luděk Mikloško zemřel ve věku 64 let po dlouhém boji s rakovinou. Smutnou zprávu v pondělí potvrdila jeho rodina prostřednictvím West Hamu United, klubu, ve kterém si český gólman během osmi let vybudoval mimořádné postavení.
Mikloško byl dlouhá léta spojen především se dvěma kluby. V Československu a později Česku to byl Baník Ostrava, odkud v únoru 1990 zamířil do Anglie. Ve West Hamu se z původně málo známého brankáře stal jeden z nejoblíbenějších zahraničních hráčů klubové historie.
Za Hammers odehrál celkem 373 soutěžních zápasů a v roce 1991 byl zvolen nejlepším hráčem klubu. West Ham ho dlouhodobě označoval za kultovní postavu a „Ludo“, jak mu fanoušci říkali, zůstal s klubem spojený i po konci aktivní kariéry.
Z Ostravy do Londýna. A velmi rychle mezi oblíbence
Do Anglie přicházel Mikloško v době, kdy čeští a českoslovenští fotbalisté rozhodně nebyli v tamní soutěži běžným zbožím. West Ham ho získal z Baníku Ostrava a už během prvních sezon se ukázalo, že nešlo o krátkodobý experiment.
Mikloško pomohl klubu k postupu do nejvyšší soutěže a postupně se stal jednou z nejstabilnějších postav mužstva. Jeho postavení mezi fanoušky dobře vystihuje i fakt, že ještě letos v únoru mu příznivci West Hamu připravili speciální choreografii. Klub při té příležitosti připomínal, že za osm let nastoupil téměř ke čtyřem stovkám utkání.
Po odchodu z West Hamu pokračoval v Queens Park Rangers a po skončení hráčské kariéry se do klubu z východního Londýna vrátil jako trenér brankářů. Jeho vztah k West Hamu tedy nebyl omezený jen na dobu, kdy stál mezi tyčemi.
Stejně silné pouto si ale zachoval také k Baníku. Právě proto dnes zpráva o jeho smrti zasáhla dvě fotbalová prostředí, která jsou od sebe geograficky daleko, ale Mikloško v obou získal postavení klubové legendy.
S nemocí bojoval několik let
Mikloško veřejně mluvil o své rakovině v prosinci 2024. Tehdy oznámil, že s nemocí bojuje už tři roky a že se rozhodl nepokračovat v další léčbě chemoterapií. Důvodem byla snaha zachovat si co nejvyšší kvalitu života po dobu, která mu zbývá.
Ani poté se z fotbalového prostředí úplně nestáhl. V posledních letech působil v Baníku Ostrava a zůstával v kontaktu také s West Hamem, kde jej fanoušci při jeho návštěvách stadionu pravidelně vítali.
Právě reakce obou klubů dnes ukazují, jak výjimečné místo si Mikloško za svou kariéru vytvořil. Nešlo jen o bývalého reprezentanta nebo brankáře, který odchytal stovky profesionálních zápasů. Pro Baník byl jednou z největších osobností své generace a pro West Ham se stal hráčem, kterého fanoušci přijali za svého.
Brankář, který pomáhal otevírat Anglii dalším Čechům
Mikloškův význam je zajímavý také z českého pohledu. Do Anglie odešel v době, kdy nebylo běžné sledovat české hráče každý víkend v nejvyšších zahraničních soutěžích. Jeho úspěch proto představoval něco víc než jen povedený individuální přestup.
Později následovali další čeští brankáři a fotbalisté, kteří si v Anglii vybudovali velká jména. Mikloško ale patřil mezi ty, kteří ukázali velmi brzy po pádu železné opony, že hráč z Československa může v anglickém fotbale nejen obstát, ale stát se skutečnou klubovou ikonou.
Právě to dnes připomínají i lidé z West Hamu. Bývalý kapitán Mark Noble ve své vzpomínce zdůraznil, kolik ze svého života Mikloško věnoval fotbalu a zvlášť právě West Hamu.
Když tedy dnes fanoušci v Ostravě i Londýně vzpomínají na „Luda“, nejde jen o statistiku 373 zápasů nebo ocenění pro nejlepšího hráče West Hamu z roku 1991.
Vzpomínají na brankáře, který se dokázal stát doma ve dvou velmi odlišných fotbalových městech.
A právě proto jeho jméno nezůstane jen v českých reprezentačních statistikách. Zůstane také na tribunách v Ostravě a v paměti generací fanoušků West Hamu, kteří českého gólmana dávno přestali vnímat jako cizince.
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Zdroje: West Ham United – A statement from the family of Luděk Mikloško [1], West Ham United – Noble: Ludo gave so much of his life to football and especially to West Ham [2], West Ham United – A-Z of West Ham United – G is for… [3], West Ham United – Luděk Mikloško tifo tribute to be unveiled ahead of AFC Bournemouth clash [4], iDNES.cz – Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie [5].