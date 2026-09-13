Tip na výlet: Za zvířátky do ZOO ZLÍN - Lešná

Tuto zahradu známe velmi dobře, jezdíme sem od svého dětství. Nejdříve s rodiči, pak na školní výlety, v mládí s kamarádkami či kamarády, pak s manželem a našimi dětmi a nyní už jako důchodci. A za ty roky zahrada prošla velkými změnami, a hlavně se rozrostla o další plochy.
Je tu spousta různých zvířat z celého světa - z Evropy, Afriky, Ameriky, Austrálie a Asie. Tato zahrada je považována za jednu z nejkrásnějších ZOO v České republice. Na 1. místě je to Pražská ZOO a ZOO Zlín je na 2. místě. Zvířata zde jsou rozmístěna podle jednotlivých kontinentů. Velkou chloubou zahrady je Zátoka rejnoků, které se můžou krmit zakoupenými dobrotami pro rejnoky. V jednom kelímku za 40 Kč jsou 4 kousky snad nějakého rybího masa. Já sama, když tam jsem, je pokaždé krmím a přitom i hladím.
Jednotlivé pavilony odpovídají typickým stavbám, či chýším daného kontinentu. Zde se nebudete vůbec nudit, na své si přijdou jak děti, tak také dospělí. V objektu zahrady se nachází lanové centrum a hrací kouty pro děti. Na prohlídku této zahrady půl dne nestačí, já tam většinou strávím 5-6 hodin. S dětmi je to pak mnohem déle.
A když už tam návštěvník stráví většinu dne, tak jistě uvítá i nějaké občerstvení. A tady si hned může v objektu vybrat hned z několika takových zařízení. Jsou to tyto restaurace: Tyrol, Limpopo, U Koaly, Pizzerie Kookaburra, Palačinkárna, Bagha (v září nově otevřená). Dále je to Chokolaterie kde si můžete dát kávu, čokoládu, pralinky Janek, zákusky, zmrzlinu a poháry. Jsou tu však i další kavárny jako např. Kefa bar, Café Ježura, Coffe Express, Mopani bar.
Komu nestačí jen prohlídka různých expozic, tak Zoo Zlín nabízí různé zážitky mezi něž patří i nocování v ZOO Zlín. Zážitkové programy tu však mají omezení a to, že se konají pouze od května do konce září. To znamená že v hlavní návštěvní sezonu.
Do Zoo Zlín je nejlépe dojet vlastním autem, parkoviště jsou hned u vchodů do ZOO. Jsou zde neplacená parkoviště, a pak také placená soukromá parkoviště. K dispozici je celkem asi 1800 parkovacích míst a má jít o největší počet v rámci ZOO v České republice. Kdo nevlastní auto, tak se sem dostane pak autobusy nebo trolejbusy ze Zlína, nebo také přímým autobusem z Bystřice pod Hostýnem směrem Zlín.
Kdo to má ale opravdu daleko a nezvládl by za den návštěvu, nabízí se možnost i ubytování v blízkosti této ZOO. Nejblíže je to do Štípy, kde je zážitkový penzion Africa House, další možností je nedaleký Hotel Lázně Kostelec, a pak ubytování ve Zlíně v Hotel Baltaci Atrium, Hotel Baltaci U Náhonu, Hotel Saloon. Ve všech Vám po předložení platné vstupenky do ZOO poskytnou 10% slevu na ubytování.
ZOO Zlín - Lešná je udržovaná, plná květin a zeleně, doplněna různými dřevěnými či kovovými plastikami. Moc hezká je také Japonská zahrada. Po celé ZOO jezdí také vláček, takže pokud děti či hůře se pohybující starší lidi bolí nohy, tak tohoto vláčku můžou využít. A je vidět, že zahrada se dále bude rozrůstat a zvelebovat. Kdo tuto zahradu ještě nenavštívil, tak návštěvu velmi doporučuji. A pokud ji jednou navštíví, bude chtít navštívit třeba i další rok nebo napřesrok. A každým rokem tu jsou nějaké zvířecí přírůstky a vidět ty mládátka je velká radost. A je jedno zda je to u ptáků či savců. Pokud budete chtít vědět více, tak stránky zahrady jsou zde: https://www.zoozlin.eu/