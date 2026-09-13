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Tip na výlet: Za zvířátky do ZOO ZLÍN - Lešná

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Již o prázdninách jsme společně s manželem plánovali nějaký výlet, který by nebyl od nás daleko, a přitom aby naplňoval naše představy o hezky prožitém dnu. A jako první možnost se nabízela návštěva ZOO Zlín - Lešná. A tak za krásného počasí ve čtvrtek 10. září jsme se vypravili na cestu a autobusem přímo z naší obce jsme odjeli směr ZOO Zlín.
Tip na výlet: Za zvířátky do ZOO ZLÍN - Lešná

Tip na výlet: Za zvířátky do ZOO ZLÍN - Lešná

Zdroj: Slůně Zyqarri
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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