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Stát dal a vzal. Na zastupitelstvu bylo dusno kvůli příspěvku na opravy silnic

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Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nebude letos poprvé od roku 2015 přispívat na opravy krajských silnic nižších tříd. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. S navýšením rozpočtu počítal už dříve i Plzeňský kraj, který se stará o 4600 kilometrů silnic a stovky mostů, z nichž řada je v havarijním stavu.
Stát dal a vzal. Na zastupitelstvu bylo dusno kvůli příspěvku na opravy silnic

Stát dal a vzal. Na zastupitelstvu bylo dusno kvůli příspěvku na opravy silnic

Zdroj: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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