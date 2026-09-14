Stát dal a vzal. Na zastupitelstvu bylo dusno kvůli příspěvku na opravy silnic

Téma příspěvku na opravy silnic otevřel na pondělním jednání krajského zastupitelstva Jiří Valenta (STAČILO!). „Všichni samozřejmě dobře víme, že kraj hospodaří s deficitem 1,5 miliardy. Rád bych se zeptal, jakým způsobem se kraj s touto nulou vyrovná. V jakém stavu je to vyjednávání? Skutečně do konce volebního období nebudeme dostávat ani korunu od státu na opravu krajských silnic, nebo jestli v tom došlo k nějaké změně?“ dotazoval se.
S premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (SPD) bude předseda Asociace krajů ČR a zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) jednat ve čtvrtek 17. září.
Zároveň připomněl, že to byli právě hejtmani za ANO, kteří za minulé vlády kritizovali snížení podpory. „Teď souhlasně kývají,“ podotkl.
„Kritika opozičních kolegů a kolegů z jiných stran, kteří nejsou v koalici, je legitimní. Že někdo kýve, tak takhle to rozhodně nevnímám. Jestli se ptáte, jestli budeme mít peníze na opravy silnic, tak samozřejmě budeme. Počítali jsme s ním a jsme připraveni se s tím vyrovnat. Ten příspěvek v minulosti nechodil, až když Andrej Babiš a jeho vláda rozhodla,“ reagoval hejtman Kamal Farman (ANO).
SFDI přispívá na opravy krajských silnic od roku 2015. S návrhem přišel ještě za Sobotkovy vlády ministr dopravy Antonín Prachař (tehdy ANO, dnes působí jako nestraník). „Ano a je také jedinou vládou od roku 2015, která nedá ani korunu na opravu krajských silnic. To si musíme uvědomit. Částka, která byla poskytována krajům na opravu silnic, tvořila vždycky až jednu třetinu sumy na opravu krajských silnic. O kolik tedy kraj přijde reálně peněz?“ nenechal se odbýt Valenta.
Příští rok o 100 milionů více na opravy silnic
„Rozpočet pro 2026 s žádnou takovou položkou, co se týká příspěvku SFDI na opravy silnic, nepočítal. Nepočítaly s tím ani předchozí rozpočty, protože je to nenároková položka. Tyto položky nikdy neuvádíme, proto v tom rozpočtu nejsou. Dovolili jsme si navýšit rozpočet, počítali jsme s tím, že to budeme financovat ze svých peněz, což tak je. A myslím si, že s tím můžeme počítat i v letech následujících,“ odpověděl Pavel Strolený (ANO), náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, majetku a Centrální nákup.
„Máme 4600 kilometrů silnic, máme 900 mostů, z toho máme indikováno, že jich je spousta v havarijním stavu. Samozřejmě, že mě mrzí, že stát, který začal s tou podporou krajů, tak nám letos ty finance nedal. Loni jsme dostali vlastně, když to byly dvě miliardy na republiku, 191 milionů podle délky silniční sítě, kterou máme poměrně velkou. Takže já to považuji za škodu, že se stát nepodílí. Ale řešili jsme to a připravili se na to a příští rok budu žádat o navýšení rozpočtu do oprav silnic o 100 milionů korun, abychom tyto výpadky dokázali sanovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek (STAN).