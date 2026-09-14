Sedla si na podlahu a dělala, že tam není. Trenérka zvířat ukázala první věc, kterou musíte udělat, když vás kočka neposlouchá

Zní to až směšně jednoduše: posadíte se, sklopíte oči a děláte, jako byste o kočku neměli zájem. Přesně tenhle postup ale doporučují
směrnice AAFP/ISFM z roku 2022 jako standardní úvod k interakci s bázlivým nebo neznámým zvířetem. Klára Vodičková Nevečeřalová, spolumoderátorka pořadu Kočka není pes na České televizi a jedna z mála certifikovaných kočičích behavioristek v Česku, na tomto principu staví celou svou praxi. Klíčem k úspěchu u koček bývá paradoxně ubrání tlaku: čím méně se snažíte, tím rychleji vás zvíře přijme. Proč sezení na podlaze funguje lépe než jakýkoli povel
Kočka vnímá svět jinak než pes. Člověk, který se nad ní tyčí, natahuje ruku a upřeně zírá, představuje potenciální hrozbu, i kdyby měl ty nejlepší úmysly. Stačí snížit se na její úroveň, odvrátit pohled a nechat ji rozhodnout o vzdálenosti. Výzkumně podložená data ukazují, že interakce trvají výrazně déle, pokud si přiblížení zvolí kočka sama.
Britská organizace
Cats Protection to překládá do praktické řeči: vysoký stojící člověk působí zastrašujícím dojmem, zatímco tichý sedící člověk splývá s prostředím. Kočka získá kontrolu nad tempem, vzdáleností i délkou kontaktu. Přestanete být tlakem a stanete se součástí místnosti, kterou si zvíře může bezpečně prozkoumat.
Nevečeřalová v rozhovoru pro Český rozhlas zdůrazňuje princip „něco za něco“ a kategoricky odmítá tresty. U koček totiž i negativní reakce (okřiknutí, odstrčení, zvednutí ze stolu) funguje jako pozornost. A pozornost odměňuje.
Klikr trénink krok za krokem: jak z tichého sedu přejít k výchově
Tiché sezení na podlaze otevírá dveře, ale samo o sobě nestačí. Jakmile kočka začne člověku důvěřovat, přichází na řadu klikr trénink, metoda založená na přesném označení žádoucího chování krátkým kliknutím a okamžité odměně.
Praktický start vypadá takto:
Vyberte silnou odměnu, pamlsek, který kočka zbožňuje, nebo oblíbenou hru. Spárujte zvuk klikru s odměnou v pěti až dvaceti opakováních, dokud zvíře nepochopí rovnici klik = dobrota. Klikněte v přesném okamžiku správného chování, pohled směrem k vám, krok blíž, dotek nosu na terčík. Slovní povel přidejte až později, teprve když kočka chování spolehlivě opakuje. Začínejte absurdně jednoduchými úkoly. Každé sezení by mělo trvat jen pár minut.
Některé kočky pochopí princip během prvního odpoledne, jiné potřebují několik krátkých sezení rozložených do více dní. Univerzální zůstává mechanismus: klikr označuje okamžik, odměna posiluje motivaci. Tuto metodu rozšířila a zpopularizovala Karen Pryor, přičemž její kořeny sahají k práci Kellera Brelanda a Marian Breland Baileyové, průkopníků operantního podmiňování u zvířat.
Vodičková Nevečeřalová pracuje s pozitivním posilováním způsobem, který se shoduje s mezinárodním etickým rámcem
Animal Behavior Management Alliance. Jde o přístup zakotvený v profesních standardech. Zdroj fotografie: Foto: Unsplash Noční mňoukání, značkování a agrese: kdy trénovat a kdy volat veterináře
Tři problémy, se kterými se čeští majitelé koček obracejí na odborníky nejčastěji: noční buzení, močení mimo záchod a agresivní výpady. Každý vyžaduje odlišný přístup, a u dvou ze tří by měla být první zastávkou veterinární ordinace.
Noční buzení má jednoduché, byť bolestivé řešení: absolutně nereagovat. Jak Nevečeřalová vysvětluje, kočka mňouká na stejné frekvenci jako lidské dítě, proto je tak těžké ji ignorovat. Jenže jakmile člověka jednou dostane z postele (ať už vstane, nadává, nebo ji krmí), chování se odměnilo a příště bude hlasitější.
Močení mimo záchod vyžaduje okamžitou návštěvu veterináře. Odborné směrnice AAFP řadí změnu eliminačního chování mezi signály, které často doprovázejí zdravotní potíže, od zánětu močového měchýře po stresem vyvolanou cystitidu. Nevečeřalová sama popisuje případy, kdy se kočka vystresovala natolik, že močila krev. Teprve po vyloučení medicínské příčiny má smysl řešit prostředí: počet a umístění záchodů, stresory v bytě, vztahy mezi kočkami v domácnosti.
Agrese bývá nejkomplikovanější, protože má řadu podob. Hravá agrese pramení z nudy a přebytku energie, kočka loví člověka, protože nemá jiný cíl. Strachová agrese vyžaduje práci s prostředím a postupné odbourávání spouštěčů. A náhlá změna chování bez zjevné příčiny patří rovnou k veterináři. Vodičková Nevečeřalová na svém profilu pro Českou televizi zmiňuje případ, kdy za agresí stál nádor na mozku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková