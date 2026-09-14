Brambory se kopou jen v úzkém okně mezi srpnem a zářím. Kdo ho mine, zkrátí si skladování o měsíce a úroda shnije ve sklepě

Načasování sklizně brambor je zásadním faktorem, který může výrazně ovlivnit kvalitu a možnosti skladování. Zatímco
mladé brambory lze vykopat již v červnu (a užít si tak jejich čerstvost), ty určené ke skladování vyžadují jiný přístup. Klíč spočívá v určení ideálního okamžiku, což je úkol, který je do značné míry ovlivněn regionálními povětrnostními podmínkami, způsobem zavlažování a výživou. Zvládnutí načasování sklizně
Nesprávné načasování může vést ke zkrácení doby skladování, ať už se jedná o příliš nezralé nebo naopak příliš zralé brambory. Nejvhodnější doba pro vykopání bramborových pokladů je
od konce srpna do začátku září, kdy je slunečné a suché počasí. Myslete přitom na to, že přítomnost nadměrné vlhkosti na bramborách může přispět k jejich předčasnému zkažení, takže si počasí zvolte opravdu pečlivě. Podívejte se na listy
Pozorně sledujte listy
brambor. Jakmile začnou usychat, jste už téměř před obdobím sklizně. Obvykle totiž toto období přichází asi tři týdny poté, co listy začnou žloutnout a zasychat. Není to však jediný signál, kterého je třeba si všímat. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete brambory uskladnit na opravu dlouhou dobu, musíte je vykopat v té správné zralosti
Během této doby zvažte také vykopání několika zkušebních rostlin a brambory dobře prohlédněte. Pevná slupka a přirozené oddělování hlíz od rostliny jsou jasnými známkami toho, že jsou brambory připraveny ke sklizni. Tato metoda zajistí, že nevykopete všechny rostliny předčasně – a těch pár můžete jednoduše rychle zpracovat.
Umění sklízet aneb jak na to
Vyvarujte se používání lopat nebo rýčů, protože tyto nástroje by mohly vaše drahocenné brambory nechtěně poškodit. Místo toho sáhněte pro rycí vidle.
Zatlačte je do půdy asi 15 až 20 cm od základny rostliny a jemně nadzvedněte, aby se půda uvolnila. Tímto způsobem odhalíte brambory, aniž byste je poškodili. A jsou-li vykopané hlízy malé, můžete to být i tím, že jste brambory pěstovali vedle některých nevhodných sousedů. Aby tato zelenina zůstala co nejčerstvější, měla by zemi opustit na přelomu srpna a září Skladování úrody – kde a jak
Po sklizni oddělte poškozené brambory (ty jsou určeny k okamžité spotřebě). S bramborami určenými ke skladování zacházejte opatrně.
Nepoškozené hlízy položte do jedné vrstvy a uložte je na chladném a tmavém místě s teplotou v rozmezí 10 až 15 °C. Vysoká vlhkost a správné větrání jsou pro zachování kvality brambor nezbytné.
V tomto prostředí nechte brambory odpočívat 7 až 14 dní. Poté je přemístěte do skladovacích nádob. Tato strategie napomáhá tomu, aby jejich slupka získala tužší strukturu, což usnadňuje delší skladování. Díky této jednoduché, ale účinné technice zůstane vaše úroda brambor ve výborné kondici po několik měsíců.
VIDEO Pan Kopřiva radí, kdy zahájit sklizeň brambor a jak postupovat při sklizni hlíz
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři