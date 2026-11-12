Tijani se opřel do vedení Slavie: Donutili mě odejít do týmu, kam jsem nechtěl

8. října 2026 pustil Újpest na své kanály první díl nového klubového pořadu Belső Sáv. Hostem byl nigerijský útočník Muhamed Tijani a mluvil otevřeněji, než bývá u klubových formátů zvykem. Po návratu z anglického Plymouthu prý v Česku zůstat nechtěl, protože tu už strávil dost času. Podle jeho slov přišla nabídka z Championship, druhé nejvyšší anglické soutěže. Slavia ji ale měla odmítnout a jemu pak ve Slavii řekli, že „musí“ do Sigmy Olomouc. Ostrá slova mají svou váhu, ale stejně důležité je, co k nim říkají oficiální oznámení všech tří klubů, dobové zprávy a čísla z hřiště. Tijaniho výpověď se s dokumenty v klíčových bodech shoduje. V jednom bodě zůstává jen jeho interpretací.
Co přesně Tijani Slavii vyčítá
Jádro výčitky je obchodní. Podle Tijaniho šlo u anglické nabídky o hostování s opcí na přestup, Slavia ale chtěla rovnou přestup, a proto nabídku odmítla. Jeho výroky z pořadu Újpestu česky přetlumočil inFotbal. Útočník v nich nejmenuje žádného konkrétního funkcionáře, sportovního ředitele ani trenéra. Mluví obecně o Slavii a o tom, že „mu řekli“.
Mluví i o tom, že v Česku už nemohl jít na další hostování. Pravidla FIFA skutečně stanovují, že hráč smí být v jedné sezoně registrován nejvýš ve třech klubech, oficiální zápasy může odehrát jen za dva a v rámci jedné národní soutěže nesmí nastoupit za víc než dva kluby. Přestupní řád FAČR k tomu přidává technické podmínky, například limit nejvýše tří hostujících hráčů z jednoho mateřského klubu v jednom týmu. Konkrétní rozhodnutí, které by se na Tijaniho vztahovalo, ale veřejně popsané není. Věta o nemožnosti dalšího hostování v Česku je doložená jen jako jeho výrok.
Slavia se k jeho říjnovým slovům podle dostupných veřejných zdrojů nevyjádřila.
Co potvrzují oficiální oznámení
Časová osa začíná o rok dřív. 2. července 2024 Slavia
oznámila roční hostování v Plymouthu, tehdy vedeném Waynem Rooneym, a anglický klub dostal opci na přestup. Tijani do té doby odehrál za Slavii 33 soutěžních zápasů. V lize 2023/24 nastoupil pětadvacetkrát a dal dva góly, na jaře už neskóroval.
Tady je zajímavý kontrast. U Plymouthu Slavia model hostování s opcí přijala. O rok později podle Tijaniho stejný model u další anglické nabídky odmítla. Přímé vysvětlení klubu chybí. InFotbal 2. července 2025 psal, že se kolem hráče řešily nabídky z Polska a z druhé anglické ligy a že anglická varianta „nedávala smysl ani Slavii, ani hráči“. Podle nás je nejpravděpodobnější vysvětlení prosté: po jednom nevyužitém hostování s opcí už Slavia nechtěla riskovat další rok nejistoty a dala přednost jistějšímu modelu.
Stejný dobový text potvrzuje i druhou část Tijaniho verze. Hráč tehdy podle redakčních informací chtěl do zahraničí a do přípravy Sigmy se zapojit odmítal.
31. července 2025 pak Slavia
oznámila hostování v Olomouci. Šlo o roční hostování bez opce s možností návratu v zimním přestupovém období. Sigma ve vlastním oznámení ve stejný den nechala promluvit Ladislava Mináře, podle kterého Tijani dlouho preferoval zahraniční cestu.
Olomoucký klub tedy už v den podpisu veřejně přiznal, že hráč původně chtěl jinam. Slovo „donutili“ je Tijaniho hodnocení. Fakt, že do Sigmy nešel jako do vysněné destinace, ale potvrzuje i sama Sigma.
Podzim v Olomouci: jeden gól a napětí s Janotkou
Sportovně olomoucká kapitola nevyšla. Napětí se objevilo brzy. Po srpnovém evropském utkání s Malmö trenér Tomáš Janotka veřejně řekl, že Tijani „poněkolikáté nepracuje pro tým“ a že kritika je na místě.
Bilance odpovídá. Podle Sigmy odehrál 13 ligových zápasů, 8 evropských utkání a jeden zápas MOL Cupu, dohromady 22 soutěžních startů, a dal jediný gól. InFotbal uvádí 24 zápasů, rozdíl je nejspíš v metodice započítávání. Výsledek je v obou případech stejný.
13. ledna 2026 Sigma
oznámila předčasný návrat hráče do Slavie. Pavel Hapal to vysvětlil střídmě: očekávání obou stran byla vyšší, a proto se rozhodly rozejít. Janotka později v rozhovoru pro Sport.cz označil Tijaniho fotbalový přínos za malý, zároveň ho ale popsal jako veselého a sympatického kluka. Nešlo tedy o osobní válku, spíš o dlouhodobý sportovní nesoulad.
V pořadu Újpestu Tijani vrací úder. Podle inFotbalu Janotku označil za arogantního trenéra, který s hráči ani nemluvil. Janotka už v Olomouci nepůsobí, Sigma ho odvolala 12. dubna 2026 kvůli potřebě impulzu před koncem základní části a z dlouhodobějších důvodů.
Restart v Maďarsku za poloviční plat
Po návratu do Slavie zamířil Tijani ještě v zimě do maďarské Nyíregyházy. Změna prostředí zabrala okamžitě:
Angažmá Zápasy Góly Asistence Sigma Olomouc (podzim 2025, všechny soutěže) 22 1 bez údaje Nyíregyháza (jaro 2026, liga) 15 8 3 Újpest (NB I, k 10. 11. 2026) 6 0 1*
*Asistenci eviduje FBref, maďarská databáze HLSZ ji neuvádí.
19. června 2026 přestoupil do Újpestu, tentokrát už jako kmenový hráč, ne na hostování ze Slavie. Při podpisu mluvil o ambiciózním klubu a vysokých očekáváních od sebe i týmu. V říjnovém pořadu přidal detail, který jeho motivaci vystihuje lépe než cokoli jiného. Podle maďarského přepisu mu agent oznámil, že bude vydělávat o polovinu méně. Tijani odpověděl, že to nevadí, protože chce hlavně hrát.
Start v Újpestu je zatím pomalejší. K 10. listopadu 2026 má podle HLSZ šest ligových zápasů, 192 minut a žádný gól. Brzdily ho zdravotní potíže, jejichž povahu klub nezveřejnil. V létě se v maďarských médiích objevila spekulace o malárii, kterou klub podle Nemzeti Sportu popřel. Sám Tijani v pořadu řekl, že je už v pořádku, a podle inFotbalu odhadl svou kondici na 85 až 90 %.
Jeden přestup, dva úhly pohledu
Tijaniho příběh podle nás neukazuje padouchy, ale dvě logiky, které se srazily. Slavia jako mateřský klub měla platnou smlouvu a s ní rozhodující slovo nad tím, jakou nabídku přijme. Hráč, za kterého kdysi zaplatila, pro ni představoval hodnotu, kterou nechtěla rozpustit v dalším hostování s nejistou opcí. Hostování v Sigmě bez opce, s možností zimního návratu, je přesně řešení klubu, který si chce hráče udržet pod kontrolou.
Tijani viděl totéž z druhé strany. Bylo mu pětadvacet, měl za sebou rok v Anglii a chtěl pravidelně hrát mimo Česko. Domácí hostování v Olomouci pro něj bylo krokem zpátky, ne mostem dál. To, že se nakonec vzdal poloviny platu, aby mohl v Maďarsku hrát, jeho tehdejší postoj zpětně potvrzuje.
Konkrétní mechanismus „donucení“ veřejné zdroje nezachycují. Slavia nikoho nemohla poslat do Olomouce bez podpisu hráče. Mohla ale odmítat nabídky, které hráč chtěl, a to podle jeho verze udělala. Pro fotbalistu s omezenými možnostmi to v praxi znamená přijmout to, co zbude.
Jaro v Nyíregyháze ukázalo, že útočník, který v Olomouci dal jediný gól, umí v jiném prostředí skórovat zhruba v každém druhém zápase. Teď v Újpestu musí dokázat, že to nebyla náhoda. A že poloviční plat byl dobrá investice.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl