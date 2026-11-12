Je to jiná metodika, oživení věcí, vnímání fotbalu, říká kapitán Krejčí o trenéru Deniovi

Den před čtvrtečním zápasem na Letné seděl Krejčí na tiskové konferenci jako muž, kterého v Oviedu vyloučili a jehož tým je ve skupině bez bodu. Přesto mluvil spíš o tom, co se v kabině mění, než o tom, co se nedaří. „Je to jiná metodika, oživení věcí, vnímání fotbalu,“ řekl podle
Českých novin o práci prvního zahraničního trenéra v historii národního týmu. Za tou větou nestojí jen kapitánská zdvořilost. Popisuje pokus přestavět, jak česká reprezentace přemýšlí o fotbale, a to v době, kdy jí výsledky zatím nedávají za pravdu. Co se skrývá za „jinou metodikou“
Krejčí svá slova na konferenci rozvedl jako „jiný styl, jinou mentalitu“ a jiné řešení herních situací. V rozhovoru pro Impuls pak byl konkrétnější. Jmenoval pressing, držení míče a kombinační hru, tedy tři oblasti, které spolu úzce souvisejí. Kdo chce míč držet, musí ho umět i rychle získat zpátky.
Druhá vrstva se týká každodenní práce. Krejčí zmínil video a způsob, jakým se informace z rozborů přenášejí do tréninku. Hráči podle něj nedostávají jen pokyn, kam se postavit, ale učí se situace číst. Proto mluví o „oživení“. Nejde o jednu taktickou fintu, ale o jiný přístup k celému týdnu na srazu.
Za ostatní spoluhráče mluvit nechtěl a výslovně to řekl. Za sebe ale věří, že je nový přístup může posunout „o několik kroků dopředu“. Atmosféru líčí jednoznačně: reprezentace se podle něj „cítí skvěle“ a hráči se těší na každý sraz, trénink i zápas. Celou zkušenost označil za neskutečnou.
Kritika předchozích trenérů v jeho slovech nezazněla. Žádné „dřív se to nedělalo“. Podle nás je to rozumné a zároveň výmluvné: kapitán nepotřebuje shazovat minulost, aby vysvětlil, že současnost je jiná.
Proč má kapitánovo slovo váhu
Krejčí o „španělské cestě“ nemluví z doslechu. Po odchodu ze Sparty zamířil do Girony, která pro něj byla první zahraniční štací. V sezoně 2024/25 tam podle oficiálního profilu Wolverhamptonu odehrál 36 soutěžních zápasů, z toho sedm v Lize mistrů. Hrál v obraně týmu, který stavěl na technice a trpělivé rozehrávce.
Sám říká, že některé věci, které poznal v Gironě, se mu teď v reprezentaci vracejí. Zkušenost tedy dokáže porovnat: klubové návyky z La Ligy, pak anglický fotbal ve Wolverhamptonu a nyní reprezentační přístup španělského kouče. Když tak hráč s touto historií mluví o jiném vnímání fotbalu, je to výpověď člověka, který oba světy zažil.
Denia jeho roli vidí podobně. Označuje Krejčího za kapitána a oporu týmu. Na hřišti i mimo něj má být tím, kdo nový herní jazyk překládá ostatním.
Trenér, který nepřišel na záskok
Fotbalová asociace představila Santiho Deniu 31. července 2026. Výkonný výbor FAČR schválil dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky, spolu s ním přišel asistent Pablo Amo. Bývalý hráč Atlética Madrid strávil roky u španělských mládežnických výběrů a s olympijským týmem vyhrál zlato na hrách v Paříži 2024. Asociace jeho příchod prezentovala jako „novou tvář národního týmu“ a dlouhodobou vizi, ne jako rychlé řešení po odchodu Miroslava Koubka.
Co znamená metodika z pohledu trenéra, vysvětlil Denia v rozhovoru pro
Livesport. Chce jednotnou filozofii napříč reprezentacemi. Hráč, který přejde z mládeže do áčka, má chápat, proč se rozehrává od brankáře, proč se vybírá určitý typ křídelníka nebo proč tým potřebuje ofenzivního krajního beka. Hráče podle toho i nominuje. Styl chce rozvíjet postupně, ale s viditelným pokrokem.
České kluby a trenéry přitom nekritizuje. Naopak říká, že v lize vidí dobré nápady a kvalitní filozofii. V Česku by si prý dokázal představit podpis na deset let.
Přímé srovnání, v čem přesně se jeho práce liší od dosavadních reprezentačních příprav, zdroje nedávají. Z toho, co říkají Krejčí i Denia, je ale podle nás rozdíl čitelný: méně improvizace, víc společných principů a herní model, který začíná už u výběru hráčů.
Oviedo, nula bodů a čtvrteční odveta
Nový styl zatím nese hořké výsledky. Česko prohrálo ve skupině A3 Ligy národů všechny čtyři zápasy. Tabulka před posledními dvěma koly vypadá takto:
Tým Body Španělsko 12 Anglie 9 Chorvatsko 3 Česko 0
Nejblíž k překvapení měli Češi právě proti Španělsku. V Oviedu 3. října prohrávali, ve druhé půli ale drželi plán, otupili tlak favorita a v 69. minutě snížil Jiří Sláma po souhře s Naderim a Hložkem. Deset minut nato Naderi skóroval znovu, gól však neplatil kvůli útočnému faulu. Krejčí v té chvíli dostal žlutou kartu za protesty, v 85. minutě po faulu druhou a šel ze hřiště. Mikel Merino pak výhru Španělska pojistil na 3:1. UEFA zápas shrnula tak, že Slámův gól připravil nervózní závěr, naděje ale zhasla s kapitánovým vyloučením.
Ve čtvrtek 12. listopadu se hraje odveta. „Španělsko je nejlepší na světě, ale chceme ho porazit,“ řekl Krejčí. Tým chce podle něj zopakovat situace, které mu v předchozích zápasech vycházely, a zlepšit se v obraně i v útoku.
Výkop: čtvrtek 12. listopadu 2026, 20:45 Místo: Letná, epet ARENA Televize: ČT sport, studio od 19:30 Rozhlas: Radiožurnál Sport Další zápas: Chorvatsko proti Česku, neděle 15. listopadu, 20:45
Do čtvrtfinále už Česko postoupit nemůže. Čtvrté místo bude potvrzené, pokud se Španělskem prohraje a Chorvatsko neprohraje s Anglií, případně pokud Češi remizují a Chorvaté vyhrají. Body ale pořád něco znamenají. Ročník 2026/27 je přechodový a v Lize A dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst sestupují přímo, zatímco dva nejlepší jdou do baráže proti týmům z Ligy B. Rozhodovat tak budou i body a skóre ve srovnání s ostatními skupinami.
Euro 2028 jako skutečná zkouška
Krejčí i Denia mluví o stejném cíli: postoupit na mistrovství Evropy. Liga národů má sloužit i jako prostor, kde se tým nový styl učí pod tlakem silných soupeřů. A soupeře silnější než Španělsko, Anglii a Chorvatsko by hledal jen těžko.
Kvalifikace na Euro 2028 začne v březnu 2027 a skončí v listopadu téhož roku. Podle systému, který schválila
UEFA, postoupí přímo dvanáct vítězů skupin a osm nejlepších týmů z druhých míst, další místa rozdělí baráž. Liga národů může nabídnout pojistku přes play-off, s nulou bodů na ni ale Česko spoléhat nemůže. Hlavní cestou zůstává kvalifikační skupina.
Tady se láme celý příběh. Metodika, o které Krejčí mluví, je investice do herní identity. Na takovou investici ale v reprezentačním fotbale nebývá mnoho času. Mezi listopadovými zápasy a březnovým startem kvalifikace zbývá jen pár měsíců bez srazů. Pokud má nový styl obstát, musí se do jara přetavit v opakovatelné automatismy, ne zůstat u příjemných dojmů z tréninku.
Podle nás proto čtvrteční zápas nerozhodne, jestli má Denia pravdu. Ukáže ale, jestli se tým dokáže herního plánu držet celých devadesát minut, a ne jen jeden poločas jako v Oviedu. Body proti mistrům světa by byly bonusem. Konzistence je nutnost.
Krejčí na Letné nastoupí jako kapitán, který se má odvážit hrát s míčem proti týmu, jenž ho drží nejlépe na světě. Pokud se „jiné vnímání fotbalu“ ukáže i ve výsledkové tabulce, bude jeho věta z tiskovky znít jako začátek nové éry. Pokud ne, bude to zatím jen hezký slovník bez bodů.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl