Bývalý sparťan Vindahl přišel v italské Sampdorii o místo a stal se lúzrem ve videohře

18. října se na janovském stadionu pískalo. Sampdoria prohrávala s Arezzem, Peter Vindahl nezvládl zákrok u gólu Areny a publikum, které už týdny ztrácelo trpělivost, si našlo terč. Zápas skončil porážkou 1:2. Byl to jeho poslední ligový start za Sampdorii. O tři týdny později za něj chytá osmnáctiletý Bulhar a Vindahl má v Itálii novou identitu. Ve fanouškovské bojovce Fight 4 Samp se objevila postava „La Sedia“, tedy „Židle“, brankář, který podle popisu „nemůže nikdy vyhrát“. Jméno Vindahl v ní nepadne. Italská média ale nemají moc pochybností, na koho narážka míří.
Z mistrovské brány do Janova
Vindahl, dánský brankář narozený v roce 1998, dorazil na Letnou v srpnu 2023 a okamžitě se stal jedničkou. Hostování se po půl roce změnilo v trvalý přestup. V sezoně 2023/24 odchytal 47 soutěžních zápasů a slavil titul, o rok později pomohl Spartě zpátky do Ligy mistrů po devatenácti letech. iDNES jeho sparťanskou bilanci shrnul do 130 zápasů, 40 čistých kont a 160 inkasovaných branek.
V srpnu 2026 pak přišlo stěhování do Itálie. Sparta
oznámila sezonní hostování bez opce, Sampdoria hlásila kontrakt do 30. června 2027. Na papíře to vypadalo jako rozumný obchod pro obě strany. Sparta mezitím postavila do brány Jakuba Surovčíka s Krisztiánem Hegyim jako dvojkou a Vindahl dostal šanci v tradičním italském klubu, který se snaží vyhrabat ze Serie B.
Zkušený gólman s Ligou mistrů v životopise měl být v druhé italské lize jistotou. Nebyl.
Patnáct gólů z devětadvaceti střel
Problémy začaly brzy. Už 31. srpna psal deník Il Secolo XIX o Vindahlově podílu na obou brankách proti Juve Stabii a o tom, že ho nejjedovatější memy na sociálních sítích přirovnávají k židli. Tedy k něčemu, co v bráně stojí, ale nic nechytí. Přezdívka tak vznikla dávno předtím, než ji někdo nakreslil do videohry.
Čísla pak memům dávala za pravdu. Po sedmi ligových kolech měla Sampdoria na kontě 15 inkasovaných gólů. Server ClubDoria46 spočítal, že soupeři je nastříleli z pouhých 29 střel na branku. Každá druhá střela mezi tři tyče skončila v síti, přesněji 51,72 procenta. Podle italských zdrojů šlo o nejhorší poměr v celé lize.
Trenér Bernardo Corradi Vindahla ještě 17. října veřejně podržel: proti Arezzu chytat bude. Do stejné věty ale přidal výstrahu, že „období aklimatizace končí“ a další výkony budou o základní sestavě rozhodovat. Druhý den přišel kiks u gólu Areny a pískot. Deník La Repubblica popsal i posměšné reakce tribun na další Vindahlovy zákroky a označil ho za přítěž.
Zároveň platí, že Sampdorii nebránil jen gólman. I ClubDoria46, který čísla nejvíc rozebíral, upozornil, že svádět všechno na brankáře by bylo příliš jednoduché. Obrana jako celek se rozpadala a týmu chyběla stabilita. Jenže brankářovy chyby jsou nejviditelnější a v tabulce se počítají jako góly.
Osmnáctiletý náhradník a nová čísla
Po porážce s Arezzem se věci daly do pohybu rychle. Sampdoria 19. října odvolala Corradiho a o tři dny později jmenovala Lucu D’Angela. Nový trenér nastoupil přesně mezi Vindahlův poslední start a první zápas, ve kterém už v bráně stál někdo jiný.
Tím někým je Andrey Krastev, bulharský brankář narozený 4. srpna 2008. Debut v nové roli si odbyl 24. října v Bolzanu proti Südtirolu, Vindahl seděl na lavičce. Od té doby se v sestavě nic nezměnilo:
Datum Zápas Výsledek 24. října Südtirol – Sampdoria 1:1 Následující kolo Sampdoria – Ascoli 0:2 31. října Sampdoria – Virtus Entella 2:0 8. listopadu Carrarese – Sampdoria 0:1
Tři inkasované góly ve čtyřech zápasech proti patnácti v sedmi. Poslední dvě utkání Sampdoria vyhrála, obě s čistým kontem. ClubDoria46 po třech Krastevových zápasech uváděl průměr jednoho inkasovaného gólu na zápas a 73 % úspěšných zákroků. Vindahl zastavil zhruba každou druhou střelu.
Na tak malém vzorku nelze Krasteva prohlásit za lepšího brankáře. D’Angelo navíc zpevnil celou defenzivu. Drží čtyřčlennou obranu a do rotace vrátil Ravanelliho. Pro Vindahla je to ale nejhorší možný scénář. Pokud se tým po jeho odchodu z brány zlepší, nikdo už nebude zkoumat, kolik za to mohl gólman a kolik všichni ostatní. Mem se tak dál drží.
Sampdoria je přitom pořád v ohrožení.
Oficiální tabulka Serie BKT ji k 12. listopadu vedla na 14. místě s 11 body z 11 zápasů a skóre 11:18. Od 16. místa, které znamená boj v play-out, ji dělí bod, od přímého sestupu dva. Nového brankáře, který začal sbírat body, nikdo z brány tahat nebude. Židle, která nikdy nevyhraje
9. listopadu se na sociálních sítích objevila hra Fight 4 Samp. Za bezplatnou bojovkou ve stylu legendárního Street Fighteru stojí fanouškovské profily Blucerchiando a Corner sampdoriano. Podle
Il Secolo XIX přilákala v prvních hodinách přes 90 tisíc návštěvníků a shodila server.
Tvůrci ji popisují jako ironickou formu protestu proti stavu klubu, „bez násilí“ a s cílem rozesmát. Hráč se má stát paladinem, který Sampdorii zachrání. Postavy jsou poskládané z klubových narážek. „Capitano“ připomíná Fabia Quagliarellu, „Fanta Antoine“ s padelovou raketou míří na Antonia Cassana, starý ultras nese rysy Bosotina a „Maestro“ zřejmě odkazuje na Marca Giampaola. Na konci čeká podle serveru TuttoMercatoWeb boss Viperetta, přezdívka bývalého prezidenta Massima Ferrera.
A mezi tím vším stojí La Sedia. Brankář, který nemůže vyhrát. TuttoMercatoWeb k jeho popisu připsal jen opatrné „Vindahl?“ v závorce. Autoři hry to oficiálně nepotvrdili. Kdo ale v Janově od srpna sleduje sociální sítě, žádný výklad nepotřebuje.
Satira přitom nemíří jen na něj. Hra si utahuje z vedení, minulosti i legend klubu a Vindahl je v ní jedním z mnoha terčů. Podle nás je to pro něj ještě horší. Klub se ve hře shrnuje do pár postav a jedna z nich je on. Jak Vindahl na hru reagoval, není známo. Veřejně se k ní nevyjádřil.
Co bude v létě
Hostování je sezonní a bez opce, Sparta si tedy brankáře právně pohlídala. Pokud se kluby nedohodnou jinak, Vindahl by se měl po sezoně vracet do Prahy. iDNES ale už při jeho odchodu upozornil, že mu v létě 2027 končí smlouva i na Letné a o prodloužení klub nic neoznámil. Sparta navíc mezitím postavila brankářskou dvojici bez něj.
Dá se tak čekat, že o jeho další kariéře rozhodne hlavně zbytek sezony v Janově. Krastev může zaváhat a Vindahl dostane druhou šanci. Pokud ji promění, z židle se zase stane brankář. Pokud ne, pojede na letní trh s horší pověstí, než s jakou do Itálie odjížděl.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat reakci přímo od vedení Sampdorie, ale tiskové oddělení klubu zatím na naše dotazy nereagovalo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl