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Bývalý sparťan Vindahl přišel v italské Sampdorii o místo a stal se lúzrem ve videohře

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Do Janova přišel oživit svou kariéru. Po 15 inkasovaných gólech v sedmi kolech sedí na lavičce a fanoušci z něj udělali postavu, která nikdy nevyhraje.
Bývalý sparťan Vindahl přišel v italské Sampdorii o místo a stal se lúzrem ve videohře

Bývalý sparťan Vindahl přišel v italské Sampdorii o místo a stal se lúzrem ve videohře

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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