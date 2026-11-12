Stanciu získal téměř jistě ztracený titul. Čínané mu nyní nabízejí miliony

Ta-lien v sobotu večer hrál v hustém sněžení. Na stadionu Suo-jü-wan sledovalo 62 619 diváků, jak Ta-lien Jing-po poráží Tchien-ťin 3:1 a dokončuje obrat, se kterým čtyři kola před koncem nikdo nepočítal. Kapitánskou roli v záloze měl Nicolae Stanciu, bývalý záložník pražské Sparty a opora rumunské reprezentace. Hřiště opouštěl v 86. minutě, kdy už bylo prakticky jasné, že klub poprvé v historii vyhraje čínskou Superligu. Pro třiatřicetiletého Rumuna jde o vrchol angažmá, které začalo teprve v lednu. Zároveň se mu tím zkomplikoval návrat domů. Po takové sezoně ho Číňané nechtějí pustit a podle rumunských zdrojů jsou ochotní zaplatit hodně.
Dvanáct bodů za čtyři kola
Kdo čínskou ligu sledoval v polovině října, považoval titul za rozhodnutý. Podle souhrnu agentury
Nová Čína ztrácel Ta-lien po 25. kole na Čcheng-tu Žung-čcheng čtrnáct bodů. Zbývalo pět zápasů a na první místo vedla jediná cesta: vyhrát všechno a doufat, že soupeř přestane bodovat.
Přesně to se stalo. Ta-lien získal z posledních pěti kol plných patnáct bodů, Čcheng-tu jediný bod. Rumunská stanice DigiSport mluví o „kolapsu století“. Čtyři kola před koncem mělo Čcheng-tu pořád dvanáctibodový náskok. Pak prohrálo čtyřikrát za sebou.
Průběh finiše:
24. října: Čcheng-tu prohrálo s Ta-lienem 0:1, přímý souboj, Stanciu asistoval u jediného gólu. Další dvě kola: Ta-lien vyhrává, Čcheng-tu ztrácí. 8. listopadu: Ta-lien porazil Tchien-ťin 3:1 (góly Jang Ming-žuej, Liao Ťin-tchao, Chuang Šan), Šan-tung porazil Čcheng-tu 3:2.
Oba týmy skončily na 52 bodech. O titulu rozhodla vzájemná utkání a v nich Ta-lien vyhrál 2:0 a 1:0. Čcheng-tu nevstřelilo rivalovi za celou sezonu ani gól a přišlo o titul, který mělo měsíc v kapse.
Kapitán, který byl u všeho
Stanciu v Ta-lienu nebyl jen zahraniční posilou s vysokým platem. Podle statistik
Opta Analyst odehrál 27 ligových zápasů, všechny v základní sestavě, celkem 2 295 minut. Dal deset gólů, na dalších pět přihrál, takže se podílel na patnácti brankách. Nejdůležitější z nich padla v Čcheng-tu, kde jeho asistence rozhodla jediný zápas, ve kterém Ta-lien mohl soupeře přímo zastavit.
Pro Stancia je to druhý čínský titul. V roce 2022 vyhrál ligu s Wu-chanem Three Towns a podle Gazety Sporturilor má v kariéře sedm ligových titulů. Váha toho ta-lienského je ale jiná. Klub slavil první mistrovství v historii a město Ta-lien, kdysi největší fotbalová bašta Číny, se podle místních úřadů vrátilo na vrchol po 21 letech.
Do Ta-lienu přitom Stanciu přišel z Janova, kde odehrál jen čtyři ligové zápasy. Z hráče, kterému nevyšla italská epizoda, se během deseti měsíců stal mistr a kapitán týmu, o kterém se bude v Číně ještě dlouho mluvit.
Miliony proti návratu domů
Teď přichází druhá část příběhu. Smlouva s Ta-lienem Stanciovi končí 31. prosince 2026 a v Rumunsku o něj stojí dva kluby: Universitatea Kluž a FCSB, jeho bývalý tým.
Přesnou novou nabídku Ta-lienu nikdo nezveřejnil, ale rumunské hlasy se shodují, že nejde o drobné. Alexandru Chipciu, hráč Kluže a Stanciův blízký přítel, v pořadu GSP Live řekl, že Číňané jsou po něm „zoufalí“ a „dávají mu miliony“. Radu Constantea z vedení Kluže po titulu přiznal, že Ta-lien bude na prodloužení tlačit ještě víc a za další rok nabídne minimálně „velmi vysoké částky“.
Výchozí bod je známý. DigiSport v říjnu napsal, že Stanciu v Ta-lienu bere kolem 50 milionů Kč za sezonu. Starší lednové zprávy mluvily dokonce o 75 milionech hrubého. Jde o mediální informace, smlouvu nikdo nezveřejnil, ale řád čísel je jasný. Srovnání s Rumunskem pak vypadá takhle:
Varianta Roční plat (odhad médií) Poznámka Ta-lien Jing-po cca 50 mil. Kč stávající smlouva, po titulu se čeká navýšení FCSB cca 25 mil. Kč podle Chipciua, finančně nejsilnější rumunský zájemce Universitatea Kluž cca 9 mil. Kč + 2,5 mil. Kč podpisové podle DigiSportu
Spočítali jsme to: základní plat v Kluži by odpovídal zhruba 18 procentům čínského výdělku. I s podpisovým bonusem by Stanciu v prvním roce dostal asi 11,5 milionu Kč, tedy necelou čtvrtinu toho, co v Číně. Rozdíl dělá kolem 38 milionů Kč ročně a po titulu se nejspíš ještě zvětší.
Kluž to ani nezastírá. Constantea otevřeně mluví o finančním úsilí, které nerozbije klubový rozpočet. Nenabízí peníze, ale život: blízkost rodiny, město, kde se chce Stanciu usadit, a kamaráda v kabině. FCSB nabízí víc peněz a sentiment, protože se Stanciu ve Steaue vypracoval mezi nejlepší rumunské záložníky.
Podle nás titul mění vyjednávání víc než samotná čísla. V lednu odcházel Stanciu do Číny jako hráč, kterému nevyšla Itálie. Teď by odcházel jako kapitán historického mistra. Ta-lien kromě peněz nabízí status, který mu doma nikdo nedá: roli tváře klubu, který právě přepsal svou historii. Pokud by Stanciu rozhodoval jen podle výplatní pásky, je favorit jasný. Pokud podle rodiny, zůstávají ve hře Kluž i FCSB.
Stopa, která vede přes Letnou
Čeští fanoušci Stancia znají dobře. Do Sparty přišel v lednu 2018 z Anderlechtu jako jeden z nejdražších nákupů klubu a podepsal smlouvu do roku 2021. Hned při ligové premiéře skóroval proti Liberci a dvěma góly v derby si získal tribuny. Sparta při jeho odchodu sama napsala, že si ho fanoušci budou pamatovat hlavně kvůli prvnímu půlroku.
Podle oficiálního profilu
Chance Ligy odehrál za Spartu 31 ligových zápasů s deseti góly a osmi asistencemi. Jaro 2018 přineslo šest gólů ve čtrnácti utkáních, podzim čtyři góly a šest přihrávek v sedmnácti zápasech. V lednu 2019 odešel po lukrativní nabídce do saúdského Al Ahli. Bylo to poprvé, kdy dal přednost penězům před evropským fotbalem. V české lize nakonec odehrál celkem 108 zápasů, dal 29 gólů a na 31 přihrál, včetně pozdějšího působení ve Slavii.
Česko ale v aktuální přestupové debatě nefiguruje. V rumunských zdrojích se objevují jen Ta-lien, Kluž a FCSB. Česká stopa je zatím jen vzpomínka, i když dost výrazná.
Rozhodnutí do Vánoc
Časový rámec je těsný. Constantea čeká Stanciovo rozhodnutí v nejbližších týdnech, nejpozději ke konci prosince, kdy vyprší čínská smlouva. Chipciu připomíná, že návrat do Rumunska připadá v úvahu až od ledna. Zimní registrační období v rumunské lize se podle údajů FIFA otevírá 12. ledna 2027.
Chipciu tvrdí, že jeho přítel se zatím nerozhodl. Dá se čekat, že Ta-lien využije každý den do konce roku. Má trofej, má kapitána a má peníze, na které rumunský fotbal nedosáhne.
Stanciu už jednou dal přednost penězům, když v roce 2019 opustil Spartu kvůli Saúdské Arábii. Tentokrát leží na druhé straně vah rodina a Kluž. Na straně Ta-lienu je titul, na který klub čtyři kola před koncem neměl skoro žádnou šanci. Titul, kvůli kterému se Stanciovi z Číny odchází mnohem hůř.
Redakce SportyŽivě.cz oslovila agenturu, která se o Stancia stará, ale na dotazy o jeho budoucnosti zatím její zástupci neodpověděli.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl