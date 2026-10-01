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Investor Brůna: Když všichni chtějí nakupovat, bývá pozdě. Portfolio se buduje v korekcích

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Když všechno roste, investování vypadá jednoduše. Skutečný test ale přijde ve chvíli, kdy ceny padají a kolem vás začnou všichni hledat důvod k panice. Propad ceny zlata a stříbra v pondělí 28. 9. 2026 je pro mě přesně takovým testem. A zároveň připomínkou, že majetek se buduje hlavně tím, že dokážete nakupovat i tehdy,
profimedia-0104455870

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Zdroj: Zlato v České národní bance. Ilustrační foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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