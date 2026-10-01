Investor Brůna: Když všichni chtějí nakupovat, bývá pozdě. Portfolio se buduje v korekcích

KOMENTÁŘ. Když všechno roste, investování vypadá jednoduše. Skutečný test ale přijde ve chvíli, kdy ceny padají a kolem vás začnou všichni hledat důvod k panice. Propad ceny zlata a stříbra v pondělí 28. 9. 2026 je pro mě přesně takovým testem. A zároveň připomínkou, že majetek se buduje hlavně tím, že dokážete nakupovat i tehdy, kdy se ostatním nechce.
Zlato spadlo o zhruba 4 procenta. Stříbro dokonce o více než 5 procent. A už slyším, jak se ozývají první komentáře: „Bublina praskla.“ Nebo: „Zlatem se nenajíš.“ Ale jednodenní pohyb ceny mi o dlouhodobé hodnotě investice neříká téměř nic.
Tentokrát byl pokles poměrně dobře čitelný. Zdražila ropa, zvýšila se inflační očekávání, rostly výnosy amerických státních dluhopisů a posílil dolar. Trh zároveň začal přepočítávat, co bude dál dělat americká centrální banka Fed se sazbami. Zlato se dostalo až na zhruba 4111 dolarů za unci a stříbro kleslo přibližně na 60,5 dolaru za unci.
Na první pohled to může vypadat zvláštně. Vždyť zlato se často označuje za ochranu před inflací. Když rostou inflační očekávání, proč tedy zlato klesá? Vyšší inflační očekávání mohou být pro zlato dlouhodobě podpůrná. Pokud ale zároveň trh očekává vyšší úrokové sazby, rostou výnosy dluhopisů a posiluje dolar, krátkodobě mohou převážit právě tyto faktory.
Zlato samo o sobě žádný úrok nenese. Když americké státní dluhopisy začnou nabízet vyšší výnos a zároveň trh očekává, že sazby zůstanou vyšší déle, část investorů může přesouvat peníze do výnosových aktiv. To zvyšuje takzvané náklady obětované příležitosti držby zlata. Přesně to podle mě ukazuje včerejší pokles. Ukazuje, že cena zlata není řízena jediným faktorem.
Zlato pro mě není sázka na rychlý výdělek
Zlato držím z jiného důvodu. Je pro mě pojistkou. Nečekám, že každý rok překoná akcie nebo nemovitosti. Ani nechci, aby bylo celé moje portfolio postavené na jednom scénáři budoucnosti. Když investuji, přemýšlím o tom, co se stane, když se věci vyvinou jinak, než dnes očekáváme. Co když přijde vysoká inflace? Co když přijde recese? Co když budou problémy na finančních trzích?
A právě proto nechci mít všechny peníze v jednom systému. To je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se za roky investování naučil. Investor nemusí vědět, co přesně se stane. Měl by ale být připravený na několik různých scénářů.
U stříbra přemýšlím jinak. Je mnohem volatilnější než zlato. Umí během krátké doby výrazně vyrůst, ale stejně rychle dokáže spadnout. A právě včerejší pohyb je toho dobrým příkladem. Stříbro navíc není pouze investičním kovem. Má významné průmyslové využití a jeho poptávku ovlivňuje vývoj průmyslu, energetiky, elektroniky nebo dalších technologií. Dokáže být podhodnocené velmi dlouho. A potom překvapit.
To ale neznamená, že musí růst zítra nebo příští měsíc. Kdo kupuje stříbro, měl by počítat s tím, že bude sledovat období velkých růstů i velkých propadů. Kdo psychicky nezvládne pokles o desítky procent, neměl by do stříbra investovat.
Největší chyba je honit se za cenou
Drobní investoři často dělají jednu zvláštní věc. Když cena roste, chtějí nakupovat. Když cena klesá, chtějí prodávat. Já se snažím dělat pravý opak. Cenové dno neumí spolehlivě předpovědět nikdo. Ale dlouhodobý investor by měl mít plán ještě předtím, než přijde pohyb trhu.
Stříbro nakupuji už patnáct let. Začínal jsem na ceně 40 dolarů za unci, většinu stříbra jsem koupil za ceny mezi 20 až 30 dolary za unci. Přesto jsem se letos v lednu při cenách 100 dolarů za unci rozhodl prodat jen malé množství stříbra.
Stejně dnes nikdo neví, jestli po propadu přijde další pokles, nebo se cena otočí. Nedívám se na to, kolik bude stát stříbro zítra. Ale vím, proč ho dlouhodobě držím. Pondělní pokles mě proto nezneklidňuje. Právě proto nakupuji postupně.
Portfolio má přežít i moje chyby
Za více než patnáct let investování jsem pochopil jednu zásadní věc. Nedívám se na investice izolovaně, ale sleduji celkovou výnosnost portfolia. Proto mám peníze rozdělené mezi různé typy aktiv.
Stavební pozemky, vlastní podnikání, nájemní nemovitosti, stříbro, hotovost, veřejně obchodované akcie a zlato. Cílem mého portfolia není každý rok porazit nějaký index. Chci, aby přežilo těžké časy.
Pondělní pokles zlata a stříbra mi proto připomněl, že se teď trhy budou více hýbat. Jednou prudce nahoru, jindy prudce dolů. Zlato pro mě zůstává pojistkou. Stříbro dlouhodobou a výrazně rizikovější sázkou na kombinaci investiční a průmyslové poptávky.
A když dobré aktivum zlevní, je to příležitost levně dokoupit. Pro dlouhodobého investora to může být právě naopak důvod začít se znovu dívat na cenu.