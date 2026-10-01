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Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva

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Nathan MacKinnon začal sezonu dvěma góly, Colorado ale při výhře 8:4 nad Los Angeles dostalo trefy také od Artturiho Lehkonena, Brocka Nelsona, Parkera Kellyho, Nicolase Roye a Gabriela Landeskoga. Avalanche stále mají jednu z největších hvězd ligy. Mnohem nebezpečnější ale mohou být ve chvíli, kdy ji nepotřebují ke každému gólu.
Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva

Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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