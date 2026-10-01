Colorado nedalo osm gólů jen díky MacKinnonovi. Právě to je pro zbytek NHL nejhorší zpráva

Nathan MacKinnon v minulé sezoně nastřílel 53 gólů a vedl NHL. První zápas nového ročníku zahájil dvěma dalšími. Kdyby Colorado vyhrálo díky dvěma MacKinnonovým trefám 3:2, dostali bychom velmi známý příběh: jedna z nejlepších hvězd ligy znovu táhne Avalanche. Jenže Colorado dalo Los Angeles osm. A právě proto je zajímavější podívat se na jména vedle MacKinnona.
Góly přišly prakticky ze všech částí sestavy
Artturi Lehkonen skóroval dvakrát. Přidali se Brock Nelson, Parker Kelly, Nicolas Roy a Gabriel Landeskog. Cale Makar, Devon Toews, Nazem Kadri i Jaden Schwartz zaznamenali po dvou asistencích. Tohle už není jeden hráč s mimořádným večerem.
To je útok, který soupeře nutí bránit několik různých zdrojů nebezpečí současně. A právě tato šířka může být pro Colorado důležitější než MacKinnonových padesát nebo šedesát gólů.
MacKinnon je nejnebezpečnější právě tehdy, když ho tým nemusí používat ke všemu
To zní paradoxně, ale dává to smysl. Pokud se útok Avalanche příliš opírá o MacKinnona a Makara, soupeři mají alespoň jasnou představu, co chtějí zastavit. Přesunou nejlepší obránce proti první formaci, snaží se omezit kontrolované vstupy do pásma a přijmou riziko, že někdo jiný bude mít více prostoru.
Jakmile tento prostor pravidelně využívají další hráči, obranný plán se rozpadá. Colorado pak nemusí volit mezi dvěma možnostmi: MacKinnon něco vytvoří, nebo se útok zastaví. První zápas právě tohle ukázal.
Druhá třetina vypadala jako připomínka starého Colorada
Avalanche během prostřední části vstřelili čtyři góly. To je typ herního úseku, kterým tento tým ve svých nejlepších obdobích ničil soupeře. Nešlo o šedesát minut permanentní dominance, ale o několik minut, během kterých se zápas rozběhl tempem, které druhá strana nedokázala kontrolovat.
Colorado má pro podobný hokej ideální základ. Makar dokáže z obranného pásma vytvořit útok jednou přihrávkou. MacKinnon umí projet středním pásmem rychlostí, při níž obránci ustupují. Lehkonen vytváří provoz kolem branky a další hráči mohou útočit proti méně kvalitním obranným dvojicím. Jakmile se jednotlivé vrstvy spojí, skóre může narůst velmi rychle.
Osm gólů ale zároveň zakrývá jednu výstrahu
Colorado také čtyřikrát inkasovalo. A v přesilových situacích dokázalo dovolit Los Angeles dva góly v oslabení. To není detail, který by trenéři přešli jen proto, že jejich tým vyhrál o čtyři branky. Právě takové zápasy často svádějí k nesprávnému závěru. Útok všechno překryje a obranné chyby vypadají nepodstatně.
V play-off už podobný luxus neexistuje. Pokud ale Avalanche dokážou spojit svoji tradiční ofenzivní sílu s lepší kontrolou rizika, pak první večer připomněl, proč s nimi liga musí počítat úplně nahoře.
MacKinnon může znovu honit střelecké rekordy. Colorado potřebuje něco jiného
MacKinnonův osobní výkon bude během sezony přitahovat pozornost automaticky. Po 53 gólech z minulého ročníku může znovu útočit na Maurice Richard Trophy. Cale Makar bude znovu mezi nejproduktivnějšími obránci ligy.
Jenže o tom, kam Avalanche skutečně dojdou, možná rozhodnou právě hráči o patro níž. Pokud Nelson, Lehkonen, Roy, Landeskog a další dokážou pravidelně vytvářet druhou a třetí vlnu ofenzivy, Colorado nebude mít jen jednu z největších hvězd NHL.
Bude mít hvězdu uprostřed útoku, který nemusí pokaždé čekat, až ho zachrání.
A to je pro soupeře mnohem horší problém.
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Zdroje: Reuters – Avs' firepower on full display in 8-4 victory over Kings [1], Colorado Avalanche – Underway on Wednesday [2].