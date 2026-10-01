Ztratila partnera, měsíce plakala. Bára Vaculíková teď přiznala, že potkala novou lásku: „Jsem tiše a mírně šťastná"

Koncem září 2026 stála Bára Vaculíková v kolínské Lékárně Tyršova vedle své matky Petry Černocké, usmívala se a mluvila o štěstí. Jenže ne hlasitě. Ne triumfálně. „Jsem tiše a mírně šťastná,“ řekla. Čtyři slova, která přesně pojmenovávají, jak vypadá radost člověka, který ví, že se život dokáže zlomit během jednoho odpoledne. Protože přesně to se jí stalo v dubnu 2025.
Odpoledne, které všechno změnilo
Krátce po Velikonocích 2025 se Bára s partnerem Pepe Rafajem, filmovým producentem a otcem jejich dcery Coco, vracela z Moravy. Přišel náhlý kolaps. Jela s ním do nemocnice. Lékaři ho neoživili. Podle pozdějších informací iDNES stála za smrtí genetická vada, o které Rafaj sám nevěděl.
Co následovalo, Vaculíková popsala bez příkras. V prvních týdnech nezvládala jíst, pít, zavázat si tkaničky. Přiznala „moře vína“, ze kterého se dostávala postupně: přes rozhovory s blízkými, přes běhání, přes hudbu. Na podzim 2025 říkala, že Vánoce stráví s mámou, „aspoň ty, co spolu být můžeme“. Dcera Coco chodila na terapie a dělala pokroky. Rodina držela pohromadě.
Rok, než spadla část tíhy
V květnu 2026 Vaculíková v rozhovoru pro eXtra.cz řekla, že teprve „po tom roce“ z ní spadla část tíhy smutku. Rána byla pořád čerstvá, ale už neochromovala. Česká televize mezitím natočila epizodu 13. komnaty, která její příběh zarámovala jako tragickou ztrátu z předchozího roku.
A právě v té době, ne dřív, ne náhle, se začal proměňovat vztah s mužem, kterého znala přes dvacet let. Dávný rodinný přítel, otec tří skoro dospělých dětí. Jméno ani profesi Vaculíková nezveřejnila a zatím to ani neplánuje. Ověřené je, že ho dcera Coco znala odjakživa a přijala ho. Že pro něj zpěvačka složila píseň „Čím dál tím víc“. A že v květnu 2026 už o něm mluvila s opatrnou otevřeností, i s obavou, jak to veřejnost přijme.
Odborný kontext přitom říká jasně: neexistuje „správná“ délka truchlení ani předepsaný termín pro nový vztah. Organizace Sue Ryder popisuje silný společenský tlak na pozůstalé, aby „nešli dál moc brzy“. Vaculíková veřejné potvrzení načasovala zhruba sedmnáct měsíců po úmrtí. Žádný rychlý obrat.
Pokora místo euforie
Když v září 2026 mluvila o novém štěstí, volila slova, která zní spíš jako ochranná modlitba než jako zamilovaná zpověď. Vysvětlila, že po smrti partnera nechce „lítat štěstím“, protože ví, jak rychle se může všechno změnit. Radost připouští, ale s velkou pokorou, aby se „zase nevykoupila neštěstím“.
Nejde o popření radosti. Jde o štěstí, které si pamatuje bolest. Nový vztah sama nerámuje jako tečku za ztrátou, spíš jako další vrstvu života, která roste vedle stále živého smutku. Přímé srovnání s Rafajem nedělá. O něm nepřímo říká, že prostupoval její sólové texty natolik, že je po jeho smrti rok nedokázala zpívat.
Návrat na jeviště, a rozdvojení
Právě hudba ukazuje, jak složitý je ten návrat. Po Rafajově smrti se Vaculíková stáhla ze sólového projektu Diva Baara a „schovala se“ do bezpečnějšího kolektivu Yellow Sisters. Se sólovou kapelou odehrála za celý rok jen tři koncerty. Zlom přišel 1. září 2026, kdy Diva Baara vystoupila v pražském Jazz Docku.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, s Yellow Sisters mezitím pokračuje práce na podzimním albu Labyrint hlasů, singl „Máme tu víkend“ s Endru se dostal do hitparády Českého rozhlasu a po odkladu vyšel i klip „Do snů“. Hudba, která byla rok nemožná, se znovu stala nástrojem, tentokrát nejen tvorby, ale i léčení.
Bára Vaculíková dnes žije v souběhu dvou pravd: stále čerstvé ztráty a opatrně rostoucí radosti. Ani jednu nepopírá. A možná právě proto ta čtyři slova, „tiše a mírně šťastná“, říkají víc než jakékoli velké gesto.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová