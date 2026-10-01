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Soused si postavil neprůhledný betonový plot na hranici. Výška do dvou metrů neomlouvá stínění a porušení rozhrady

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Místo průhledného pletiva vyrostla na hranici zahrady dvoumetrová šedá betonová zeď, která vrhá stín na záhony i do oken. Argument souseda, že plot do dvou metrů nevyžaduje povolení ani váš souhlas, však před zákonem a soudní praxí neobstojí.
Vysoký betonový plot z prefabrikovaných desek s reliéfním vzorem kamene na hranici pozemku

Vysoký betonový plot z prefabrikovaných desek s reliéfním vzorem kamene na hranici pozemku

Zdroj: Triplec85 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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