Obránce Minnesoty dohrál zápas se zlomenou lebkou. Generální manažer se hájil, že vypadal v pořádku

„Vypadal v pohodě“
Puk zasáhl Fabera do oblasti ucha, místa, které helma plně nechrání. Obránce zůstal chvíli ležet na ledě, pak vstal, odjel po svých na střídačku a vrátil se na další střídání. Zbytek druhé třetiny odehrál. Do třetí už nenastoupil. Když se novináři po oznámení diagnózy zeptali prezidenta hokejových operací Billa Guerina, proč Faber pokračoval ve hře, odpověď zněla: „Vypadal v pohodě. Jak se situace vyvíjela, museli jsme ho stáhnout.“
Tahle věta shrnuje celý problém. Ne proto, že by Guerin lhal; Brock Faber skutečně mohl vypadat orientovaně a koordinovaně. Zlomenina lebky se nemusí projevit okamžitou ztrátou vědomí ani dramatickou neurologickou odezvou. Podle Cleveland Clinic mohou být příznaky zpočátku mírné a rozvinout se až s odstupem hodin. Adrenalin, soustředění na hru, instinkt „ještě to zvládnu“, to všechno umí zamaskovat signály, které by v klidu pacienta donutily lehnout si.
Jenže právě proto existují protokoly. A právě proto stojí za to se podívat, jestli ten hokejový fungoval.
Co se stalo po zápase
Páteční večer skončil převozem do nemocnice. V sobotu kouč John Hynes mluvil o „opatrnostním“ stažení a nejistotě ohledně závažnosti. V neděli 27. září Faber podstoupil operaci, kterou klub označil za úspěšnou. Veřejné oznámení přišlo až v úterý 29. září, oficiální tisková zpráva Wild potvrdila zlomeninu lebky a neurčitou dobu mimo hru.
Přesný typ fraktury klub nezveřejnil. Standardně se taková diagnóza potvrzuje CT vyšetřením, ale co konkrétně Faber absolvoval a kdy přesně lékaři dospěli k závěru, zůstává za dveřmi nemocnice. Guerin při úterním briefingu dodal, že „teď je důležitější člověk než hokej“ a že klub bude následovat doporučení lékařů. Hynes řekl, že se Faber vrátí. Kdy, to neřekl nikdo.
Protokol, který závisí na výkladu
Protokol NHL/NHLPA pro hodnocení a zvládání otřesů mozku stanoví jasná pravidla: hráč musí být okamžitě stažen při viditelných známkách poranění hlavy, tedy ležení bez pohybu, porucha koordinace, prázdný pohled, pomalé vstávání. Povinné vyšetření v klidném prostředí zahrnuje SCAT5 a neurologický screening. Centrální i arénoví spotteři mohou nařídit vyšetření i bez souhlasu trenéra.
Na papíře je systém robustní. V praxi ale záleží na tom, co spotter vidí a jak konzervativně to vyhodnotí. Faber vstal, odjel po svých, vrátil se hrát. Z veřejných zdrojů není zřejmé, zda spotter nařídil vyšetření, nebo zda ho Faberova zdánlivá normalita uspokojila. Bez interního lékařského záznamu a komunikace na střídačce nejde potvrdit ani vyvrátit, že protokol byl dodržen do puntíku.
Co ale víme: první prokázané porušení protokolu znamená minimální pokutu 625 tisíc korun. Další porušení v téže sezoně přinášejí vyšší sankce. K 1. říjnu 2026 liga veřejně neoznámila formální vyšetřování případu.
Jak si stojí NHL vedle ostatních
Srovnání s jinými kontaktními sporty ukazuje, kde hokej zaostává, ne v pravidlech, ale v nezávislosti rozhodování.
- NFL nasazuje nezávislé neurotraumatologické konzultanty přímo na zápas. Spotter může vyvolat lékařský timeout a zastavit hru. Rozhodnutí o návratu hráče nepřísluší klubovému lékaři samotnému.
- World Rugby jde ještě dál: dvanáctiminutové vyšetření mimo hřiště, okamžité a trvalé stažení při nejzávažnějších příznacích a silná role nezávislého zápasového doktora, který není zaměstnancem žádného z týmů.
- NHL má centrální i arénové spottery a povinné vyšetření, ale o diagnóze a návratu rozhoduje klubový lékař, tedy zaměstnanec organizace, která chce vyhrávat.
Podle nás je právě tady jádro problému. Protokol je přísný na papíře, ale v momentu rozhodování sedí u mantinelu člověk, jehož zaměstnavatel potřebuje Brocka Fabera na ledě. To neznamená, že lékař Wild jednal špatně, to znamená, že systém spoléhá na to, že bude jednat správně navzdory tlaku.
Precedent a prognóza
Srovnatelný případ v NHL nabízí John Carlson z Washingtonu. Po zásahu pukem utrpěl zlomeninu lebky a poranění spánkové tepny. Vrátil se po třech měsících. Podobnost v mechanismu i diagnóze je nápadná, ale bez znalosti typu Faberovy fraktury jde jen o orientační paralelu.
Uvnitř Minnesoty už případ vyvolal konkrétní reakci. Obránce Jared Spurgeon si po Faberově zranění nasadil chrániče uší, které dosud nenosil. Je to drobný detail, ale vypovídající: když systém selže v prevenci, jednotlivci začnou jednat sami.
V organizaci Wild působí i český obránce David Špaček, povolaný z farmářské Iowy v lednu 2026 a znovupodepsaný před aktuální sezonou, i brankář Filip Růžička. Oba byli součástí zářijové přípravy. Faberovo zranění se jich přímo nedotklo, ale hrají ve stejném prostředí a pod stejným protokolem.
Faber je doma, zotavuje se a podle klubu se mu daří dobře. Guerin říká, že teď jde o člověka, ne o hokej. Jenže v pátek 25. září šlo o hokej, a člověk se zlomenou lebkou ještě brusil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka