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„Jako Kmotr 2; dejte mu Oscara!“ První reakce slibují nejlepší film s Godzillou, který zahanbí Hollywood

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Zatímco americká série s Godzillou a také Kongem bezpečně drancuje kina a monstrózně jančí v seriálu Monarch: Odkaz monster, Japonsko odpovídá možná nejlepšími monstrfilmy moderní doby. Godzilla Minus One zašlápla trikovou konkurenci na Oscarech a brzy znovu plivne atomový hřib v přímém sequelu Godzilla Minus Zero, který už s čerstvě přiděleným ratingem R viděli první lidé na newyorském filmovém festivalu. Jejich ohlasy jsou povětšinou nadšené, takže od 6. listopadu se máme také v IMAXu na co těšit.
„Jako Kmotr 2; dejte mu Oscara!“ První reakce slibují nejlepší film s Godzillou, který zahanbí Hollywood

„Jako Kmotr 2; dejte mu Oscara!“ První reakce slibují nejlepší film s Godzillou, který zahanbí Hollywood

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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