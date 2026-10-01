„Jako Kmotr 2; dejte mu Oscara!“ První reakce slibují nejlepší film s Godzillou, který zahanbí Hollywood

Zatímco americká série s Godzillou a také Kongem bezpečně drancuje kina a monstrózně jančí v seriálu Monarch: Odkaz monster, Japonsko odpovídá možná nejlepšími monstrfilmy moderní doby. Godzilla Minus One zašlápla trikovou konkurenci na Oscarech a brzy znovu plivne atomový hřib v přímém sequelu Godzilla Minus Zero, který už s čerstvě přiděleným ratingem R viděli první lidé na newyorském filmovém festivalu. Jejich ohlasy jsou povětšinou nadšené, takže od 6. listopadu se máme také v IMAXu na co těšit.
Úvodní snímek
zatím dvoudílné série Takašiho Jamazakiho
utržil ve světových kinech 116 milionů dolarů, přestože produkce Toho na výrobu utratila sotva 15 milionů, a skvěle si vedl také ve Spojených státech. Pozoruhodné skloubení východního a západního blockbusteru o monstrózním zosobnění poválečného japonského traumatu si dokonce zasloužilo Oscara a Jamazaki, jemuž gratulovali také Spielberg s Cameronem, měl na stole nabídku na ještě rozpoutanější pokračování.
Godzilla Minus Zero
vznikala jako první japonský blockbuster pro imaxový formát a pokračující emocionální příběh rodiny Šikišimových obdrží větší a také hororovější měřítko, což bylo zjevné už po udělení nepřístupného ratingu R kvůli „násilnému obsahu a krvavým obrazům“ – toho jinak žádný film z dvaasedmdesátileté historie sci-fi franšízy nedosáhl. Přestože to dříve mohlo nést negativní konotace, u moderních filmů to dle Jamazakiho naopak vytváří určité očekávání a také vzrušení z toho, že cenzuře se ztupily nůžky. Podle režiséra, scenáristy a trikaře je „povzbudivé vidět filmy, které nám předcházely a s ratingem R už v kinech slavily velký úspěch.“ Narážel přitom hlavně na letošní Odysseu
, která vydělala přes 1,7 miliardy dolarů a v rámci takto ocejchovaných filmů, na něž mládež do 17 let smí do kina pouze v doprovodu rodiče nebo dospělého opatrovníka, je tím vůbec nejúspěšnějším.
„Z pohledu studia – a vlastně i režiséra – samozřejmě chcete, aby váš film mohlo vidět co nejvíce lidí. Rating R tak může působit jako překážka a samozřejmě se nabízí otázka: ‚Nešlo by to zmírnit na PG-13?‘ Přesto ve filmu byly určité scény, které pro mě jako režiséra byly natolik zásadní, že jejich cenzurování nebo vystřižení jednoduše nepřipadalo v úvahu,“ ubezpečil režisér pro Variety na newyorské premiéře, během níž diváci údajně v průběhu filmu několikrát propukli v nadšený aplaus.
A následně se spustily první reakce i odborné recenze, které snímek často povyšují nad takřka dokonale hodnoceného předchůdce (Godzilla Minus One má na Rotten Tomatoes neskutečných 99 % z 213 recenzí). „Godzilla Minus One dostala svého Terminátora 2 – po příběhové, estetické i duchovní stránce. Je tu několik scén, při nichž mi skutečně spadla čelist, ale jsou to právě momenty jízlivého humoru a tělesného hororu, které nejlépe ukazují, jak jedinečným a výjimečným přírůstkem do kánonu tenhle film je,“ nedrží se zpátky uživatel Letterboxdu Justin LaLiberty.
Také prestižní filmové weby se místy oddávají až dětské radosti nad novou kolizí nepoučitelného lidstva s kaiju, v níž se zrcadlí tematická odvaha a historická zloba, na jakou si v Hollywoodu údajně nikdy netroufnou. „Takaši Jamazaki natočil vzácné pokračování, které nabízí jiný druh vzrušení než jeho předchůdce. Samo o sobě jde o ohromující filmařský výkon,“ praví Andrew J. Salazar z Discussing Film. Ještě dále zachází web JoBlo, podle něhož jde o zatím nejlepší pokračování filmu o Godzille. „Nejvýstižnější přirovnání? Je to Kmotr II ke Kmotrovi, kterým byl Godzilla Minus One. Toho by za tenhle film měli znovu ocenit Oscarem. Měl by být nominován na nejlepší film. Tenhle kaiju zážitek je potřeba vidět v IMAXu!“
Na tom se shodnou víceméně všichni a Jamazaki opět natočil trikový spektákl, který s žánrovými atrakcemi ovšem zachází rozumně a ve vztahu k lidským postavám. „Godzilla Minus Zero kombinuje souboje na život a na smrt s rozmachem katastrofického filmu a ostrými zuby hororu. Zároveň se ale vyhýbá přehnanému spektáklu – stejně jako předchozí díl sází spíš na kvalitu vizuálních efektů než na jejich množství,“ tvrdí Jesse Hassenger z The Guardian. Bojová fronta kaiju, na kterou tentokrát vtrhne i jedno gigantické překvapení, je ostatně tím, v čem tenhle sequel laťku jednoznačně posouvá. Totéž se nutně nemusí povést příběhu, který podle některých skeptičtějších ohlasů neopakuje emoční razanci předchůdce, respektive zkrátka nestačí na film, který byl z kritického hlediska takřka po všech stránkách dokonalý a překvapující.
Esa ale Jamazaki z rukávu tahá i tentokrát a zjevně si nechává otevřená dvířka pro to, aby pochod Godzilly neskončil pod Sochou svobody, jak naznačují stále ještě opatrné (byť velmi epické) trailery. „Ačkoli je budoucnost na konci nejnovějšího filmu s Godzillou stále nejistá (a snímek působí výrazně jako prostřední díl trilogie), Minus Zero přesvědčivě vysvětluje, proč se číslování série začíná posouvat do záporných hodnot,“ uvádí David Ehrlich z IndieWire. Vidinu dalšího pokračování ostatně na premiéře vtipně akcentoval sám režisér, jenž původně sequel k Minus One neplánoval. „Jsou tu i lidé z vedení Toho. Po tom, jak jste dnes večer reagovali, doufám, že mi nenabídnou třetí film.“ To se přitom zatím jeví jako nepravděpodobné – Godzilla Minus Zero se totiž nejspíš zařadí vysoko do žebříčku nejlepších filmů s monstry na Kinoboxu.
Zdroje: Variety, ScreenRant, Rotten Tomatoes