Nový kouč Portugalska posadil Ronalda na lavičku podruhé za sebou. Hvězda sbalila kufry a opustila reprezentaci

Středa 30. září 2026, Kodaň. Jorge Jesus stojí před novináři a mluví o Dánsku. O taktice, o presinku, o Gonçalu Ramosovi v základní sestavě. Pak padne otázka na Ronalda. „Žádný případ neexistuje,“ odpoví dvaasedmdesátiletý trenér. „Ani Cristiano, ani prezident svazu nezmění moje rozhodnutí.“ O pár hodin později 41letý kapitán se 146 reprezentačními góly oznámí na Instagramu, že opouští sraz. Ne reprezentaci. Sraz. Rozdíl, který může být obrovský, nebo žádný.
Šest dní, které otřásly hierarchií
Časová osa konfliktu se vejde do jednoho zářijového týdne. Jorge Jesus převzal portugalskou reprezentaci 10. července 2026 po Robertu Martínezovi a do prvního soutěžního okna Ligy národů 2026/27 vstoupil s jasným plánem minutáže. Ronalda znal z an-Nasru, kde ho trénoval, a věděl, kolik minut jeho tělo při zápasech po třech dnech unese.
24. září proti Walesu dostal Ronaldo šanci v základu. Portugalsko vyhrálo, Jesus slavil vítěznou premiéru. O tři dny později v Oslu proti Norsku už kapitán nezasáhl ani na minutu. Portugalci přesto zvítězili, rozhodující gól dal právě Ramos. João Félix přidal v okně dva zásahy. Tým fungoval.
Pak přišla tiskovka před Dánskem. Jesus veřejně potvrdil, že Ronaldo nezačne potřetí, a že o sestavě rozhoduje výhradně trenér. Ronaldo po následném rozhovoru s předsedou svazu Pedrem Proençou, který kvůli situaci mimořádně přicestoval do Kodaně, oznámil odchod ze srazu. „Pravdu řeknu, až přijde čas,“ napsal podle přepisu A Bola.
Trenér, který si mohl dovolit říct ne
Klíčový detail celého příběhu: Jesus nevstoupil do konfliktu z pozice slabosti. Dvě výhry ze dvou zápasů, šest bodů, vedení skupiny A4. Portugalsko navíc obhajuje triumf z Ligy národů 2025. Nový trenér nemusel hledat kompromis, protože výsledky mluvily za něj.
Na tiskovce odmítl existenci jakéhokoli sporu. Popřel, že by Ronaldo odmítl trénovat. Zároveň ale řekl větu, která celou situaci definuje: „Rozhoduji já.“ To není diplomatická fráze. To je veřejné vytyčení hranice, za kterou ani rekordman s 900 kariérními góly nemůže jít.
Srovnání se nabízí se Zlatanem Ibrahimovićem a švédskou reprezentací. Jenže Ibrahimović v roce 2016 oznámil konec dopředu a veřejně, jako řízené loučení po Euru. Ronaldův odchod je krizový, uprostřed srazu, den před zápasem. Bližší paralela je spíš rok 2020, kdy švédský svaz musel politicky vyjednávat schůzku Andersson–Ibrahimović, aby vztah vůbec obnovil.
Co Ronaldo riskuje, a co Portugalsko
Portugalský fotbalový svaz reagoval minimalisticky. FPF potvrdila odchod, oznámila, že příprava pokračuje s 24 hráči, a držela fokus na Dánsku. Žádné veřejné reakce spoluhráčů se v důvěryhodných zdrojích neobjevily. Kabina mlčí.
Podle disciplinárního řádu FPF ale Ronaldovi hrozí reálný postih. Článek 160 mluví o neomluvném opuštění aktivit reprezentace a stanovuje:
- zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců,
- pokutu 5 až 10 účetních jednotek pro profesionála,
- možnost automatické preventivní suspendace.
Hlavní riziko plyne z portugalských svazových pravidel, nikoli přímo od UEFA. Zda FPF řízení zahájí, zatím nikdo nepotvrdil. Ale precedens to vytváří tak jako tak: pokud největší hráč v historii země může odejít ze srazu bez následků, jakou autoritu má příště jakýkoli trenér nad jakýmkoli hráčem?
Sportovní ztráta versus symbolická rána
Čistě takticky je krátkodobá škoda menší, než napovídá jméno na dresu. Félix a Ramos ukázali, že útok funguje i bez Ronalda. Portugalsko má hloubku kádru, kterou většina reprezentací závidí.
Jenže fotbalový tým není jen součet individuálních kvalit. Ronaldo je kapitán, rekordman, muž, kolem kterého se dvacet let stavěla identita portugalského národního mužstva. Jeho odchod ze srazu, byť formálně dočasný, mění dynamiku šatny způsobem, který se neměří v gólech ani v xG. Každý hráč v kabině teď ví, že Jesus to myslí vážně. A každý hráč v kabině taky ví, že Ronaldo odešel.
Vrátí se, nebo ne?
Ronaldo konec v reprezentaci neoznámil. Ještě týden před konfliktem veřejně říkal, že skončí, až bude mít pocit, že týmu nic nepřináší. Dveře zůstávají pootevřené, ale jen za jedné podmínky: že přijme omezenou roli, kterou mu Jesus vyměřil. Pokud to neudělá a FPF nechá věc přerůst v disciplinární řízení, může se z jednoho zářijového týdne v Kodani stát definitivní tečka za 213 reprezentačními starty.
Portugalsko se právě dozvědělo, jak vypadá fotbal bez Ronalda v základu. Zbývá zjistit, jak vypadá bez Ronalda v šatně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner