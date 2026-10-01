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Volejte řediteli: Železný přál dobrou chuť a vysvětloval, co se děje na Nově

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Volejte řediteli spojovalo odpovědi divákům s představováním programu a obhajobou Novy. Dobové podklady ukazují, jak relace fungovala a co změnil její nástupce.
Vladimír Železný s brýlemi čte z papíru před kulisou s emblémy Novy

Vladimír Železný s brýlemi čte z papíru před kulisou s emblémy Novy

Zdroj: TV Nova / Se souhlasem Novy
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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