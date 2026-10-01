Volejte řediteli: Železný přál dobrou chuť a vysvětloval, co se děje na Nově

Motýlek, brýle a přání dobré chuti. V pořadu Volejte řediteli odpovídal Vladimír Železný na dotazy diváků a představoval program Novy. Sobotní půlhodina ale sloužila také k obhajobě televize a postupně se v ní potkávaly programové novinky s ředitelovými vlastními komentáři.
Na obrazovce seděl člověk, který televizi zároveň vedl. Divák tak neposlouchal jen moderátora představujícího další film: k publiku promlouval přímo šéf stanice. Právě toto spojení dává Volejte řediteli zvláštní místo mezi televizními pořady devadesátých let.
Televizní ředitel jako pravidelná tvář programu
Nova pořad vysílala od roku 1994.
Český rozhlas při jeho připomenutí popisuje půlhodinový formát, sobotní vysílání i charakteristické detaily: Železného motýlek, práci s brýlemi a grafické koláče sledovanosti. K úvodu patřilo přání „dobrou chuť, pokud právě obědváte“. V roce 1995 už Nova vysílala Volejte řediteli. Ředitelská funkce dodávala odpovědím Vladimíra Železného váhu.
Byla to televize, která se pravidelně stávala sama sobě tématem. O chystaném programu nemluvila pouze v krátkých upoutávkách. Měla pro něj vlastní pořad a člověka, jehož ředitelská funkce dodávala odpovědím váhu.
Divácký dotaz měl zákulisí
Název Volejte řediteli vybízí k představě otevřené telefonní linky. Výběr otázek však nebyl totéž jako neřízený rozhovor s publikem. Rozhlas později upozornil, že tým dotazy vybíral předem.
Konkrétnější svědectví přinesla
zpráva ČTK z dubna 2005. Bývalý novinář Novy Martin Mrnka u soudu vypověděl, že při nedostatku diváckých otázek měli dotazy připravovat i zaměstnanci. Popsal také přípravu podkladů pro některé odpovědi. Jde o jeho svědeckou výpověď; nelze z ní udělat závěr, že každý dotaz v každém vydání byl vymyšlený.
V penálu ležela roky, ale to nejlepší bylo skryté v horním mačkátku. Tento drobný ocelový mechanismus zachránil generace žáků
Podstatný rozdíl leží jinde: možnost poslat otázku ještě neznamená možnost určit, o čem se bude vysílat. Televize vybírala témata a její ředitel na ně odpovídal. Kontakt s divákem tak zároveň poskytoval rámec pro vlastní sdělení stanice.
V jednom vydání program i situace uvnitř Novy
Jak široký tento rámec mohl být, ukazuje
dobový popis vysílání na RadioTV z 30. června 2002. Železný v předchozí sobotní relaci vysvětloval své setrvání ve funkci a budoucnost samotného pořadu. Podle zprávy věnoval situaci kolem společnosti CET 21 přibližně polovinu vysílacího času; druhá část patřila programovým novinkám. Železný vedl Novu i moderoval vlastní relaci až do roku 2003. Volejte Novu poté přestalo být spojeno s jedním ředitelem.
Na tomto konkrétním vydání je dobře vidět dvojí role pořadu. Divák mohl získat informace o programu, ale také sledoval výklad člověka, kterého se popisované události přímo týkaly. Stejný hlas představoval nabídku televize i hájil její vedení.
Volejte Novu zachovalo kontakt, změnilo hlavní tvář
V roce 2003 Železný z čela Novy odešel a skončila i původní relace.
Archiv Novy označuje první Volejte Novu datem 1. září 2003 a výslovně uvádí, že nový pořad nahradil Volejte řediteli. Datum 15. ledna 2024 na téže stránce patří pozdějšímu archivnímu uvedení, nikoli začátku pořadu.
Fichtl nemá s českou Jawou vůbec nic společného. Za přezdívkou nejznámější padesátky se skrývají staré německé motory z poválečných Sudet
Změnu lze sledovat i v
rozboru vlastní propagace televizí zveřejněném RRTV. Dokument z kontextu roku 2006 popisuje Volejte Novu jako relaci uváděnou různými osobnostmi stanice, která zodpovídala telefonické dotazy. Řadí ji mezi pořady věnované propagaci vlastní televize.
Srovnání obou podob ukazuje, co přežilo a co se změnilo. Zůstal prostor pro otázky a představování programu; ustoupilo pevné spojení pořadu s jedním ředitelem. O Nově dál mluvila Nova, ale už k tomu nepotřebovala, aby její šéf byl každý týden zároveň moderátorem.
Zdroje fotografií Vladimír Železný ve studiu Novy: TV Nova / Se souhlasem Novy Vladimír Železný v roce 1995: Archiv pamÄ›tnÃka / PamÄ›Å¥ nÃ¡roda / Se souhlasem PamÄ›ti nÃ¡roda Vladimír Železný v roce 2000: Archiv pamÄ›tnÃka / PamÄ›Å¥ nÃ¡roda / Se souhlasem PamÄ›ti nÃ¡roda