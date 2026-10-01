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Sabalenkovou kritizují za sociální sítě, ona se jen směje. Proč by mě mělo zajímat, co si myslí, říká světová dvojka

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Běloruská tenistka a aktuální světová dvojka na China Open otevřeně řekla, že ji internetová kritika nezajímá, a vysvětlila proč.
Sabalenkovou kritizují za sociální sítě, ona se jen směje. Proč by mě mělo zajímat, co si myslí, říká světová dvojka

Sabalenkovou kritizují za sociální sítě, ona se jen směje. Proč by mě mělo zajímat, co si myslí, říká světová dvojka

Zdroj: Ocoudis/ Public Domain Dedication
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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