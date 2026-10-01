Sabalenkovou kritizují za sociální sítě, ona se jen směje. Proč by mě mělo zajímat, co si myslí, říká světová dvojka

V pondělí 29. 9. 2026 seděla Aryna Sabalenková před novináři na media day pekingského China Open a dostala otázku, kterou slýchá celé léto: neubírá jí aktivita na sociálních sítích ze soustředění? Odpověď přišla bez diplomatického obalu. „Lidé si myslí, že je pořád na sítích a netrénuje,“ parafrázovala kritiky sama sebe. „Ve skutečnosti je to asi třicet minut denně.“ A pak dodala větu, která se okamžitě rozletěla po tenisovém internetu: „Proč by mě to mělo zajímat? Nemám na to ani pomyšlení.“ Smích v sále. Ale za tím smíchem je příběh, který se táhne celou sezonou 2026.
Bikiny, TikTok a porážka s Bejlek
Kritika Sabalenkové na sociálních sítích není nová, ale letos nabrala nový rozměr. Po wimbledonském vyřazení v červenci se na jejím TikToku objevilo video, ve kterém s ironickým úsměvem „děkovala“ kritikům za rady s popiskem „Díky za rady, lidi!“ Sekundární zdroje popisují, že šlo o reakci na komentáře typu „Vypni sociální sítě a soustřeď se na tenis“ nebo „Méně bikin a víc tenisu.“
V srpnu přišla porážka se Sárou Bejlek a české online prostředí reagovalo ještě ostřeji. iDNES.cz citoval komentáře jako „Více servisu, méně focení“ nebo „Méně bikin, více tenisu.“ Vzorec je vždy stejný: slabší výsledek plus lifestylový post rovná se vlna výtek. Když Sabalenková vyhrává, nikdo neřeší, co sdílí na Instagramu. Jakmile prohraje, každý dovolenkový záběr se stává důkazem neprofesionality.
A to je přesně ten mechanismus, který Sabalenková v Pekingu odmítla legitimizovat.
Gucci runway, Vogue a vědomá strategie
Sabalenková neprovokuje náhodou. V lednu 2026 se stala ambasadorkou Gucci, v září prošla po mole na Vogue World Milano, šest dní před tím, než v Pekingu odpovídala na otázky o soustředění. V květnovém rozhovoru pro Vogue vysvětlovala, že sociální sítě začala používat extrovertněji proto, aby lidé viděli rozdíl mezi její agresivní verzí na kurtu a civilní osobností mimo něj. „Na kurtu a mimo kurt jsem dva různí lidé,“ řekla.
Tahle dvojakost je záměrná a komerčně funkční. Podle přehledu Sportico za rok 2025 byla Sabalenková druhou nejlépe vydělávající sportovkyní na světě s odhadovanými příjmy kolem 750 milionů korun, z toho zhruba polovina z endorsementů. Značky její výraznou online personu nečtou jako problém, čtou ji jako aktivum. Dokud kontroverze zůstává u stylu a nepřeroste v etický nebo disciplinární skandál, každý virální moment je pro sponzory bonus.
Jak to řeší ostatní, a proč je Sabalenková jiná
Srovnání s přímými konkurentkami ukazuje, jak neobvyklý je její přístup. Iga Šwiateková po srpnovém titulu v Torontu mluvila o sociálních sítích jako o intenzivním prostoru, kde je nutné „nechodit do inboxu s botami“ a ignorovat, co algoritmus podsouvá. Coco Gauffová popsala, že během turnajů aktivně blokuje negativní účty, používá režim „nemám zájem“ a vědomě omezuje, co o sobě na sítích vidí. Obě volí technický, defenzivní jazyk.
Sabalenková jde opačným směrem. Nefiltruje, neblokuje, neomezuje, a hlavně se za to neomlouvá. „Lidé vás budou soudit tak jako tak,“ řekla v Pekingu. „Nikdy pro ně nebudete dost dobří.“ Je to tvrdší rétorika, než jakou si většina hvězd WTA dovolí. Ale je konzistentní. Nejde o náhlý výbuch po špatném dni, ale o postoj, který Sabalenková buduje celou kariéru.
Zajímavé je, že úplná lhostejnost to zřejmě není. V květnovém rozhovoru pro Vogue přiznala, že občas na Instagramu nebo Threads zahlédne náhodný nenávistný komentář a zeptá se manažerky, jestli ji lidé opravdu tolik nenávidí. Na stadionech pak ale cítí podporu a uvědomí si, jak hlasitá je jen malá skupina online.
Čísla, která mluví za ni
Celá debata o TikToku versus tenisu má jeden zásadní problém: data ji nepodporují. Sabalenková má v sezoně 2026 pět finále, tři tituly (Brisbane, Indian Wells, Miami) a finálové účasti na Australian Open i US Open. Na konci září si zajistila účast na WTA Finals pošesté v řadě. Ano, ztratila pozici světové jedničky ve prospěch Jeleny Rybakinové. Ale světová dvojka s třemi tituly a dvěma grandslamovými finále za jednu sezonu, to není hráčka, které sociální sítě rozbíjejí výkonnost.
Širší kontext navíc ukazuje, že online nenávist v tenise je systémový problém, ne individuální selhání. Podle zprávy WTA a World Tennis za sezonu 2025 pocházelo 42 % ověřeného online zneužívání hráček od naštvaných sázkařů a disproporční část vytvářela malá skupina účtů. Sabalenková není jediná, kdo čelí toxicitě. Je jen jedna z mála, kdo se rozhodl na ni reagovat smíchem místo stažením se do ústraní.
Třicet minut denně na sociálních sítích, tři tituly za sezonu a runway pro Gucci. Pokud tohle je recept na rozptýlení, většina hráček by si ho ráda předepsala. Sabalenková ví, že kritiky neumlčí, a zjevně se o to ani nesnaží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář