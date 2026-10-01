Majer před rokem čelil vyhazovu, teď je favoritem na lavičku Sparty. Jeho filozofii útočného fotbalu nezměnil ani tlak ligy

Aleš Majer přišel do Mladé Boleslavi v červnu 2025 z druholigové Vlašimi s pověstí kouče, který trvá na kombinačním fotbalu, i když to tabulka zrovna neodměňuje. Po šesti kolech nové sezony měl jeho tým čtyři body z osmnácti možných, devatenáct inkasovaných gólů a čtrnácté místo. Server Infotbal přinesl informaci o možném příchodu Jindřicha Trpišovského. Klub reagoval oficiálním stanoviskem, které mluví o „ničím nepodložené fabulaci“ a zdůrazňuje, že s žádným jiným trenérem nejednal. Majer zůstal. A právě to, co následovalo, z něj udělalo jméno, které dnes rezonuje v debatách o budoucnosti sparťanské lavičky.
Co je „Majerball“ a proč zaujal
Majerův herní rukopis má jasné kontury. Analytický rozbor iSportu po startu sezony 2025/26 popsal principy, které se v české lize příliš často nevidí:
- Rozehrávka od brankáře a stoperů, Boleslav záměrně buduje útok odzadu, i pod vysokým presinkem soupeře.
- Lákání presinku, místo nakopávaných míčů tým přitahuje soupeřův tlak a hledá prostor za ním.
- Hra mezi řadami, záložníci se pohybují v meziprostorech mezi obrannou a záložní linií soupeře, kde přebírají míč čelem k bráně.
Sám Majer v rozhovoru pro Sport.cz vysvětlil, proč od stylu nechtěl ustoupit ani v nejhorších týdnech: návrat k vlastní hře by po případném krátkodobém bodovém zisku z defenzivnějšího přístupu byl mnohem těžší. Už při nástupu do Boleslavi mluvil o tom, že v krátké letní přípravě upřednostnil technicko-taktickou složku před kondicí. Rozestavení 4-2-3-1, které prosazoval už ve Vlašimi, zůstalo základním kamenem.
Sezona čísel a paradoxů
Výsledkově byl Majerův první ligový rok rozporuplný. Po podzimních devatenácti zápasech měla Boleslav pouhých sedmnáct bodů. V základní části sezony 2025/26 skončila jedenáctá s pětatřiceti body a skóre 44:52, do střední nadstavby jí utekl jediný bod. Celkově obsadila třinácté místo.
Jenže mezi řádky tabulky se děly věci, které čísla neříkají. 3. března 2026 Boleslav ve čtvrtfinále MOL Cupu vyřadila po penaltách Spartu. Postoupila do semifinále, kde ji zastavil až Jablonec. Pohárový tažení ukázalo, že Majerův styl dokáže fungovat i proti silnějším soupeřům, a právě tahle schopnost „hrát nahoru“ začala přitahovat pozornost.
Zajímavý detail: v zimním přestupovém okně 2026 odešel z Boleslavi do Sparty Matyáš Vojta. Mezi oběma kluby tak vznikl konkrétní personální most, který celou debatu o Majerově případném přesunu činí o něco méně abstraktní.
Proč jeho jméno padá u Sparty
Sparta pod sportovním ředitelem Tomášem Rosickým dlouhodobě deklaruje preference, které se s Majerovým rukopisem nápadně překrývají: moderní styl, rychlost, organizace, hra s míčem. Průnik existuje. Rozdíl je v akcentu, Majer působí pozičněji a kombinačněji, sparťanský model pod Brianem Priskem bývá intenzivnější a přímočařejší.
Právě tady je ale potřeba být přesný. Veřejné primární zdroje pro jaro a léto 2026 nepotvrzují, že by Sparta vedla výběrový proces s Majerem jako favoritem. Rosický v květnu 2026 pro Oneplay Sport výslovně řekl, že „Brian bude na Spartě pokračovat.“ Oficiální klubový web uvádí Priskeho jako trenéra od roku 2025. Označení Majera jako favorita na sparťanskou lavičku je mediální a komentátorská zkratka, nikoliv doložený fakt.
To ovšem neznamená, že debata nemá logiku. Majerův případ testuje zajímavou otázku: sáhne velký český klub po trenérovi s vyhraněným rukopisem ještě předtím, než si stihne vybudovat výsledkové CV odpovídající ambicím takového angažmá? Bez evropské zkušenosti v roli hlavního trenéra, s jedinou prvoligovou sezonou zakončenou třináctým místem, by šlo o sázku na profil a potenciál, ne na hotové portfolio.
Co by Majer Spartě přinesl, a co by musel vyřešit
Pokud by k takovému scénáři někdy došlo, dopady by byly konkrétní. Největší nároky by padly na brankáře, stopery a střední záložníky, museli by být komfortní v rozehrávce pod tlakem a v řešení meziprostorů. Techničtější hráči schopní přijímat míč mezi řadami by profitovali. Složitější by to měli fotbalisté, jejichž hlavní zbraní je přechodová rychlost bez delší kombinace.
A pak je tu obranná stránka. Dvaapadesát inkasovaných gólů v základní části a dalších sedm v pěti nadstavbových zápasech, to je číslo, které by titulový tlak neuneslo. Sám Majer to ví. V rozhovoru před letní přípravou 2026 mluvil o lepší defenzivě jako prioritě. Boleslav mu navzdory tabulkově nevýrazné sezoně prodloužila smlouvu, což je signál, že klub ocenil rukopis a práci s týmem víc než samotné umístění.
Majerův příběh zatím není příběhem o přestupu na sparťanskou lavičku. Je to příběh o tom, jak si trenér v české lize vybudoval identitu tím, že odmítl od ní ustoupit, a jak právě tahle neústupnost z něj udělala jméno, které se v debatách o největších českých klubech vyslovuje nahlas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle