Schumacherova žena promluvila po letech mlčení. V novém dokumentu popsala, co prožívá, když sedne do auta

Píseň, která ji rozbrečí v autě
Když v autě naskočí Rush Rush od Pauly Abdul, Corinna Schumacherová pláče. Tahle píseň byla jejich, její a Michaelova, od začátku devadesátých let, kdy se z mladého německého závodníka teprve stával někdo, koho znal celý svět. V dokumentu Schumacher ’94 – The Birth of a Legend, který Netflix uvede 2. října 2026, je to jeden z nejsilnějších momentů. Ne proto, že by Corinna prozradila něco o Michaelově zdraví. Ale proto, že nechá diváka nahlédnout do emocí, které jinak střeží jako málokoho.
Co Corinna skutečně říká, a co ne
Film trvá hodinu a třičtvrtě a soustředí se výhradně na sezonu 1994. Corinna v něm mluví o lavičce, kam si s Michaelem chodili vyříkávat hádky. O záplavě fanouškovských dopisů, které přišly po jeho prvních vítězstvích. O odporu vlastní matky k jejich vztahu. A o víkendu v Imole, kde zahynuli Ayrton Senna a Roland Ratzenberger, víkendu, po kterém si přála, aby se závod vůbec nekonal.
Jsou to vzpomínky třicet let staré. O tom, jak se Michael má dnes, třináct let po těžkém lyžařském úrazu, nepadne v novém filmu žádná konkrétní informace. Sekundární zdroje, které měly k dokumentu přístup před premiérou, to potvrzují shodně: zdravotní stav se neřeší, nebo jen zcela okrajově.
Proč to není „poprvé po letech“
Řada titulků naznačuje, že Corinna prolomila dlouholeté ticho. To je přesné jen napůl. Veřejně promluvila už v rodinou podpořeném dokumentu Schumacher z roku 2021, kde řekla větu, která obletěla svět: „Michael je tady, jen jiný.“ Tehdy popsala domácí péči, terapii i to, že jí manžel každý den chybí. V roce 2019 se osobně účastnila pocty Michaelovi v Goodwoodu.
Nový film přináší jiný typ intimity. Nejde o zdravotní novinky, ale o soukromé detaily z počátku vztahu a o to, jak sezonu 1994 prožívala ona sama, žena závodníka, ne pacientova manželka. Rozdíl je zásadní a přesně odpovídá komunikační linii, kterou rodina drží od roku 2013: pustit veřejnost k emocím a minulosti, nikdy k diagnóze.
Sezona, která stojí za celý film
Rok 1994 patří k nejdramatičtějším v historii formule 1. Michael Schumacher přišel do Benettonu jako talentovaný outsider a odcházel jako mistr světa, jenže titul byl od začátku „pošpiněný“. Tragédie v Imole, podezření z technických nepravidelností na voze Benettonu, dvě diskvalifikace během sezony a nakonec kolize s Damonem Hillem v posledním závodě v Adelaide, po které titul získal o jediný bod.
Režisérka Christin Freitag nechává příběh vyprávět lidi, kteří u toho byli. Vedle Corinny mluví Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Michaelův tehdejší manažer Willi Weber i němečtí televizní komentátoři Kai Ebel a Heiko Waßer. Paddocková perspektiva doplňuje rodinnou, a dohromady skládají obraz sezony, v níž se z nadějného závodníka stal fenomén a z Německa formule 1 velmoc.
Co si z toho odnést
Producent LEONINE potvrzuje celosvětové uvedení na Netflixu 2. října 2026; v českém přehledu JustWatch je titul k 1. říjnu veden jako dostupný „od zítřka“. Kdo čeká odpověď na otázku, jak se Michael Schumacher má, ji v tomto filmu nenajde. Kdo chce pochopit, co z něj udělalo šampiona, a co to udělalo s lidmi kolem něj, dostane víc, než čekal.
Corinna Schumacherová mluví. Jen ne o tom, na co se svět ptá nejhlasitěji. A právě v tom je její nejsilnější výpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta