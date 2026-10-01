Proti Jesusovi se vzbouřila celá kabina Benfiky. Teď si nový kouč Portugalska znepřátelil i Ronalda

Jedenáct dní, čtyři zápasy Ligy národů, nový kouč na lavičce a jednačtyřicetiletý kapitán, který balí tašku a odjíždí. To není scénář z přestupového okna saúdské ligy, to je realita portugalského národního týmu na přelomu září a října 2026. Jorge Jesus, muž, který Ronalda ještě nedávno vedl v Al Nassr, ho sám povolal do první nominace, a přesto se jejich cesty rozcházejí dřív, než stačil odehrát druhý soutěžní zápas. Příběh má přitom víc vrstev, než kolik se vejde do jednoho odstavce, a dvě z nich se v mediálním prostoru nebezpečně míchají.
Co se skutečně stalo v Kodani
Fakta mají přesnou časovou osu. Jorge Jesus převzal Portugalsko 9. července 2026 jako nástupce Roberta Martíneze po mistrovství světa. Do první nominace pro Ligu národů 2026/27 zařadil Cristiana Ronalda i Gonçala Ramose. Portugalsko hrálo 24. září proti Walesu, o tři dny později proti Norsku v Oslu. A právě tam to začalo.
Ronaldo proti Norsku nenastoupil. Podle dostupných informací mu byl naznačen vstup z lavičky, k němu ale nedošlo. Po zápase pracoval v posilovně místo společného tréninku s týmem. Jesus na tiskové konferenci popíral jakýkoli incident. Pro zápas s Dánskem 1. října pak ukázal na Ramose jako na svou ofenzivní volbu. Ronaldo se 30. září sešel s prezidentem federace Pedrem Proençou a opustil kemp.
Federace reagovala stručně: příprava pokračuje s ostatními čtyřiadvaceti hráči. Ronaldo slíbil, že důvody vysvětlí „v pravý čas“. Definitivní konec v reprezentaci neoznámil.
Dva příběhy, které se nemají míchat
V mediálním prostoru se současně objevuje jiná linka, příběh Bruna Lageho a údajné „vzpoury kabiny Benfiky“. Jenže tyto dvě věci spolu nesouvisejí tak, jak to může na první pohled vypadat.
Bruno Lage se vrátil do Benfiky 5. září 2024. V lednu 2025 potvrdil pravost uniklého audia z rozhovoru s fanoušky po porážce 1:3 s Casa Pia, kde kritizoval inkasované góly a herní nekonzistenci. Tvrdil, že šlo o minutu a půl vytrženou z třicetiminutové debaty. O kolektivní vzpouře hráčů se nepodařilo dohledat primární zdroj. A hlavně: Lage nevede portugalskou reprezentaci. Tu vede Jesus.
Společným jmenovatelem obou příběhů není Lage, ale právě Jorge Jesus: benfická minulost patří k jeho klubové kariéře, Ronaldo k jeho bezprostřední předreprezentační současnosti v Al Nassr. Kdo tyto dvě roviny slije do jednoho narativu, dostane efektní, ale fakticky nepodložený obraz.
Proč je tohle jiné než MS 2022
Portugalsko už jednou řešilo, co s Ronaldem na lavičce. Na mistrovství světa v Kataru Fernando Santos posadil kapitána proti Švýcarsku i proti Maroku. Reuters tehdy psal o Ronaldově nespokojenosti, federace popírala zprávy o hrozbě odchodu z turnaje. Santos to ustál, tým hrál dál, Ronaldo zůstal.
Jesusova situace je ale jiná ve dvou klíčových ohledech. Za prvé, Santos měl za sebou roky budování autority včetně titulu z Eura 2016. Jesus je v prvním reprezentačním okně. Za druhé, Jesus Ronalda osobně zná z Al Nassr, nejde o střet dvou cizinců, ale o roztržku mezi lidmi, kteří spolu pracovali. To dává konfliktu ostřejší hranu. Když vás odstaví někdo, koho neznáte, je to profesní rozhodnutí. Když to udělá někdo, s kým jste sdíleli kabinu, je to osobní.
Co to znamená pro Jesusův projekt
Federace hodila novému trenérovi do prvního ostrého bloku čtyři soutěžní zápasy v jedenácti dnech: Wales, Norsko, Dánsko, znovu Norsko. Každý vnitřní otřes se v takovém kalendáři násobí. Místo aby Jesus nastavoval herní principy a budoval novou hierarchii, řeší krizovou komunikaci a absenci největšího symbolu portugalského fotbalu.
Podle nás nejde o rozsudek nad Jesusem. Na to je příliš brzy. Jde ale o mimořádně brzký stresový test jeho autority, a o odpověď na otázku, kterou si portugalský fotbal pokládá od Kataru 2022: kdo má v reprezentaci poslední slovo, trenér, nebo Ronaldo?
Zatím neexistuje veřejný signál, že by Jesusova pozice byla bezprostředně ohrožena. Federace komunikuje pokračování podle plánu. Ale plán, ve kterém kapitán odchází z kempu uprostřed soutěžního bloku, je plán s trhlinou, a ta se buď zacelí, nebo se rozšíří při dalším srazu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner