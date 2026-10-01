Slavia dala do repre nejvíc hráčů, ale od UEFA dostala méně než Sparta. Kompenzace odhalily zajímavý paradox

Čísla vypadají jako chyba ve výpočtu. Nejsou. Jsou přesným odrazem pravidel, která UEFA nastavila pro celý cyklus 2024–2028 a která odměňují něco jiného, než by český fanoušek čekal. Sparta inkasovala 196 095 eur (zhruba 4,9 milionu korun), Slavia 165 335 eur (asi 4,1 milionu korun). Rozdíl činí 30 760 eur, tedy necelých 770 tisíc korun. Klíč k vysvětlení neleží v počtu minut za českou reprezentaci, ale v jednom nenápadném pojmu: zápasová soupiska.
Co UEFA vlastně platí
Program UEFA Club Benefits Programme rozdělil za Ligu národů 2024/25 celkem 31,5 milionu eur mezi 611 klubů z celé Evropy. Sazba je plošná: 3 845 eur za každého hráče uvedeného na zápasové soupisce reprezentačního utkání. Nezáleží na tom, jestli hráč nastoupil na celý zápas, na pět minut, nebo zůstal na lavičce jako náhradník. Stačí, že ho trenér zapsal na soupisku.
Rozhodující je klub, u kterého je hráč v den utkání registrován. Při hostování tedy kompenzaci bere hostující klub, nikoli mateřský. A do programu spadají výhradně kluby registrované u členských asociací UEFA, žádné mimoevropské angažmá se nepočítá.
Proč Sparta předběhla Slavii
Podzimní Ligu národů 2024 ovládli v českém dresu slávisté. Za národní tým nasbírali 26 startů, sparťané pouhých šest. Intuitivní závěr, že Slavia si zaslouží víc, naráží na to, že UEFA nepočítá příspěvek jedné reprezentaci. Počítá součet soupisek napříč všemi evropskými národními týmy.
A tady se obraz obrací. Sparta měla v kádru albánskou dvojici Qazim Laçi a Indrit Tuci, slovenského reprezentanta Lukáše Haraslína, kosovské hráče Albiona Rrahmaniho a Ermala Krasniqiho, finského záložníka Kaana Kairinena, dánského brankáře Petera Vindahla či srbského křídelníka Veljka Birmančeviće. Každý z nich přidával soupisky za svůj národní tým, a každá soupiska znamenala 3 845 eur pro Spartu.
Výsledný přepočet je jednoduchý:
- Sparta: 196 095 ÷ 3 845 = 51 soupiskových účastí
- Slavia: 165 335 ÷ 3 845 = 43 soupiskových účastí
Osm soupisek navíc. To je celý paradox. Slavia zásobovala český nároďák intenzivněji, Sparta ale měla širší mezinárodní záběr kádru. A právě šířka, nikoli hloubka, je v tomto modelu rozhodující.
Česko v evropském kontextu
Nejlépe odměněným klubem Evropy se stal RB Lipsko s přibližně 353 tisíci eur za šestnáct hráčů. Zajímavý detail: Sparta a Slavia dohromady dosáhly na 361 430 eur, tedy mírně víc než německý gigant. Dva pražské kluby společně překonaly jeden z nejbohatších kádrů Bundesligy.
Celkem kompenzaci od UEFA obdrželo dvanáct českých klubů: vedle Sparty a Slavie také Plzeň, Baník, Olomouc, Liberec, Slovácko, Mladá Boleslav, Bohemians, Hradec Králové, Dukla a Zlín. Částky směrem dolů rychle klesají, ale i pro menší kluby jde o příjemný bonus za to, že jejich hráči oblékli dres některé z evropských reprezentací.
Liga národů versus EURO: dva různé světy
Model pro Ligu národů je plošný a jednoduchý. Jedna soupiska, jedna sazba, žádné kategorie. U mistrovství Evropy ale UEFA přepíná do úplně jiného režimu.
Pro EURO 2028 počítá cirkulář UEFA s denní sazbou za každého hráče, a to od deseti dnů před prvním zápasem reprezentace až do dne po posledním. Sazby se odvíjejí od kategorie klubu v systému FIFA TMS:
|Kategorie
|Předpokládaná denní sazba EURO 2028
|Skutečná sazba EURO 2024
|1
|10 200 eur
|10 187 eur
|2
|6 800 eur
|6 791 eur
|3
|3 400 eur
|3 395 eur
Česko spadá v klasifikaci FIFA do pásem I a II. Sekundární české zdroje řadí Spartu i Slavii do kategorie 2, což by znamenalo dvě třetiny maximální sazby. Teoreticky mohou kluby svou kategorii změnit, UEFA se bude řídit stavem k 1. července 2028 a vyhrazuje si právo kategorii navýšit podle země a soutěže. Prakticky ale žádný veřejný přehled aktuální zařazení českých klubů nepotvrzuje.
Vyplatí se honit soupisky?
Jedna soupiska přinese 3 845 eur. Celé šestizápasové skupinové okno jednoho hráče znamená maximálně 23 070 eur, necelých 580 tisíc korun. Pro prvoligový klub je to příjemná položka v rozpočtu, ale rozhodně ne částka, kvůli které by měnil přestupovou strategii nebo cíleně nakupoval hráče exotických reprezentací.
Sparta je spíš ukázkou vedlejšího efektu: mezinárodně pestrý kádr, budovaný ze sportovních důvodů, generuje bonus navíc. Systém UEFA neodměňuje loajalitu k jednomu národnímu týmu. Odměňuje to, že klub vychovává a zaměstnává hráče, kteří jsou k dispozici reprezentacím po celém kontinentu. Pro UEFA je cennější šířka mezinárodní distribuce kádru než dominance v jedné kabině.
Slavia nedostala méně, než jí podle pravidel náleží. Dostala přesně tolik, kolik její hráči nasbírali soupisek. Že to nezrcadlí její přínos českému fotbalu, není chyba ve výplatě, je to záměr v konstrukci celého programu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle