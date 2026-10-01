Dcera Michala Suchánka ukázala mateřství bez filtrů. Strie, bříško a kila navíc, přesto napsala: „Jsem na sebe pyšná"

Strie, kila navíc, bříško, to všechno herečka v textu pojmenovala. Ne jako seznam nedostatků, které hodlá co nejrychleji odstranit, ale jako cenu za něco, co považuje za výjimečný výkon. „Strie, kila navíc a bříško stály za ten pocit,“ napsala a doplnila, že větší sebejistotu zatím cítí uvnitř než při pohledu do zrcadla. Právě ta věta je na celém příspěvku nejzajímavější. Berenika neříká, že ji poporodní tělo netrápí. Říká, že ji definuje víc to, co prožila, než to, co vidí v odraze.
Padesát tři dní od porodu
Syn Florián Šrettr se narodil 7. srpna 2026. O jeho příchodu Berenika promluvila veřejně až o týden později, pochválila porodnici, ukázala první fotku a prozradila netradiční jméno. Instagramový příspěvek o vlastním těle pak přišel nejpozději 29. září, tedy zhruba 53 dní po porodu. Není to příběh o „návratu do formy po měsících dřiny“. Je to záznam ženy, která se teprve sžívá s novou podobou vlastního těla a rozhodla se ten proces nepředstírat.
Slovo „přesto“ naznačuje kontrast: strie a bříško na jedné straně, hrdost na druhé. Jenže Berenika to tak nestaví. V jejím textu nejde o rozpor mezi nedokonalostí a sebevědomím. Jde o propojení. Tělesné stopy po porodu jsou pro ni důkazem zkušenosti, ne překážkou sebeúcty. Píše, že musela rychle dospět, ale neztrácí pocit vlastní identity: „jsem to pořád já“ a „mám se opravdu upřímně ráda“.
Berenika, ne jen „dcera Suchánka“
Berenika je dvojnásobná mistryně světa ve stepu, absolventka JAMU, hrála v seriálech i muzikálech. V roce 2026 figuruje v obsazení muzikálu Andělé v pražském Divadle Broadway. Zároveň je fér dodat, že v létě 2024 sama veřejně popsala, jak jí z agentur nepřišla jediná nabídka ani casting. Profesní nejistotu tedy řešila už před mateřstvím.
Po svatbě s fotografem Radkem Úlehlou v červnu 2025 oba přijali příjmení Šrettr, obnovené rodné příjmení Bereničiny matky po dědečkovi Čestmíru Šrettrovi. Proto různé zdroje střídají Suchánková a Šrettrová. Jde o tutéž osobu, jen s novým jménem a novou životní kapitolou.
Proč se o tom pořád píše jako o odvaze
Berenika není první česká známá žena, která veřejně mluví o poporodním těle. Redakce VIPŽivot připomíná, že Berenika Kohoutová v rozhovoru pro Marianne říkala, že chce občas ukázat i „strie a dvě brady“. Daisy Lee rok po porodu popsala povislé břicho, přes které neviděla dolů. Agáta Hanychová odhodila retuše. Normy se posouvají. Ale titulky pořád staví na tom, že jde o něco neobvyklého, a dokud budou fungovat, bude to signál, že úplně normální to ještě není.
Podle britské NHS jsou změny jako strie, zvětšené bříško nebo přebytek kilogramů běžnou součástí období po porodu. Americké CDC zároveň uvádí, že přibližně jedna z osmi žen po porodu hlásí symptomy poporodní deprese. Bereničin příspěvek může fungovat jako symbolické ujištění pro ženy, které se s podobnými změnami potýkají. Ale tam, kde nejistota přeroste v dlouhodobý smutek nebo úzkost, inspirativní post na Instagramu nestačí, tam patří odborná pomoc.
Berenika Šrettrová neudělala nic převratného. Jen nahlas řekla to, co po porodu prožívají statisíce žen, a odmítla se za to omlouvat. Že je to v roce 2026 pořád zpráva, vypovídá víc o nás než o ní.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová