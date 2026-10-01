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Pražská zoo má výběh, o kterém většina Pražanů neví. Na deseti hektarech se pasou zubři, spatříte je ze dvou unikátních vyhlídek

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Pětice zubrů evropských žije od loňského října na více než deseti hektarech v Dolních Počernicích, a vstup je zdarma.
Pražská zoo má výběh, o kterém většina Pražanů neví. Na deseti hektarech se pasou zubři, spatříte je ze dvou unikátních vyhlídek

Pražská zoo má výběh, o kterém většina Pražanů neví. Na deseti hektarech se pasou zubři, spatříte je ze dvou unikátních vyhlídek

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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