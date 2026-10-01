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Velký požár, kapucíni i tajemné krypty. U svaté Anny se psaly dějiny Budějovic

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Roh Kněžské a ulice Karla IV. prošel za staletí výraznou proměnou. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná požár z roku 1597, příchod kapucínů, zaniklé Seminární náměstí, tajemné krypty i vznik dnešní Koncertní síně Otakara Jeremiáše.
Velký požár, kapucíni i tajemné krypty. U svaté Anny se psaly dějiny Budějovic

Velký požár, kapucíni i tajemné krypty. U svaté Anny se psaly dějiny Budějovic

Zdroj: Jan Schinko
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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