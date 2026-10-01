Velký požár, kapucíni i tajemné krypty. U svaté Anny se psaly dějiny Budějovic

V roce 1597 začalo dne 4. června v Židovské ulici (dnes ulice U Černé věže) v domě zlatníka Viléma Šlechty hořet. Šindelové střechy a silný severozápadní vítr způsobily, že se oheň rozšířil do Kněžské a za hradby. Ve městě vyhořelo 85 domů a za hradbami (pozdější Senovážné a okolí) celkem pět dvorců. Na rohu Kněžské a Karla IV. vyhořel blok domů a do roku 1614 zde strašilo spáleniště. Nijak se nespěchalo domy znovu dostavět.
Až toho roku koupil spáleniště řád mnichů kapucínů. Shodou okolností zrovna ve městě meškal na zasedání zemského sněmu císař Matyáš s manželkou Annou, která v tom místě nechala založit kapucínský klášter a kostel sv. Anny. Podle badatelů to byla více myšlenka a iniciativa kapucína pátera Cherubína, jenž byl zpovědníkem císařovny Anny.
V bývalém kapucínském klášteru byl v roce 1804 založen biskupský seminář, z čehož se roku 1824 dokládá místní název Seminární náměstí (v němčině Seminerplatz). Tenkrát byly Budějovice poměrně malé, zejména centrum, takže každý trochu větší prostor vypadal jako malé náměstí vhodné pro trh.
Postupně název Seminární náměstí zanikl. Dle radních to žádné náměstí nebylo. Zůstal jen hovorově pojem náměstíčko U sv. Anny. Definice náměstí je jednoduchá: je to prostor obklopený ze všech stran domy, z něhož vycházejí ulice. Velikost či rozloha není rozhodující.
V letech 1985 až 1988 byl kostel sv. Anny, v tom čase pro bohoslužby nepoužívaný, přestavěn a upraven v interiéru pro koncerty. Myšlenka využití kostela jako prostoru pro koncerty se zrodila v roce 1981 v Jihočeském státním orchestru, jehož vedení sídlilo v České ulici. Projekt přestavby připravil v roce 1982 Stavoprojekt, přesněji skupina architekta Hlouška.
Uvnitř se stavbaři dostali až pod uliční terén. Na podzim roku 1986 objevili dvě neznámé krypty se zbytky lidských koster asi z poloviny 18. století. To už měla stavba několik měsíců zpoždění, přičemž pevný termín otevření koncertní síně se musel stůj co stůj dodržet, proto se podzemí nestačilo detailně prozkoumat. V roce 1988 bylo dokončeno zázemí pro hudební tělesa a slavnostně otevřena v původním kostele sv. Anny Koncertní síň Otakara Jeremiáše.
Archeologové ve zkráceném čase zjistili, co mohli. Krypta byla asymetricky rozdělena sloupem na dvě části, což potvrzovalo domněnku, že to byl původně větší sklep měšťanského domu. Lidské kostry pocházely podle odhadu z let 1621 až 1786. Hlavy nebožtíků, tedy lebky, byly podloženy cihlou. Nebyly nalezeny žádné zbytky textilií, z čehož se usoudilo, že zemřelí byli odnášeni do krypty bez oděvů. Znalci řádů mnichů uváděli, že řád kapucínů byl velmi šetrný. Oděvy zřejmě nějak dále, pokud to šlo, na něco používali. Doloženo to ale není.
V roce 1900 byla v části kostela zařízena galerie Zlatý kříž. Roku 1988 bylo nově opraveno průčelí kostela a instalován na něm v místech, kde vždy býval, obraz patronky kostela sv. Anny.
Majitelem renesančního domu vpravo na rohu ulice Karla IV. byl Diecézní fond sv. Mikuláše, který v roce 1907 nechal dům zbořit a na jeho místě postavil stavitel Jakob Stabernack nový vysoký nájemní dům (nájemníci platili nájem fondu na podporu nemocných a postižených). Na průčelí do někdejšího Seminárního náměstí byla do výklenku osazena socha sv. Mikuláše, čímž vznikl místní název Mikulášský dům. Od roku 1921 to byl dům kožešníka Prokopa Forejta. Náměstíčko U sv. Anny to je pořád.