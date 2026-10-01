Bříza chce usednout na trůn světového hokeje. Před pěti lety neuspěl, teď má jako viceprezident IIHF silnější pozici

Z osmi hlasů na druhého muže federace
Rozdíl mezi Břízou roku 2021 a Břízou roku 2026 nejlépe ilustruje výčet funkcí. Před pěti lety kandidoval jako člen rady IIHF a předseda mládežnicko-rozvojové komise. Dnes je senior viceprezidentem, tedy člověkem, který zastupuje prezidenta při jeho nepřítomnosti nebo pověření. K tomu drží post pokladníka a předsedá hned třem klíčovým komisím: rozvojové, finanční a evropské profesionální. Každá z nich ho staví do pravidelného kontaktu s národními svazy, s rozpočtem federace i se strategickými tématy kolem kalendáře a formátů soutěží.
Prakticky to znamená, že Bříza posledních pět let spoluurčoval, kam tečou peníze IIHF, jak se rozvíjí hokej v menších zemích a jak se koordinuje evropský klubový hokej s mezinárodním programem. Viditelně působil i jako předseda organizačního výboru rekordních MS mužů 2024 v Praze a MS žen 2025 v Českých Budějovicích. To není životopis kandidáta-outsidera. To je portfolio úřadujícího spoluvládce.
Pět jmen, jedno křeslo
Volba proběhne v pátek 2. října 2026 na pololetním kongresu IIHF v Tenerife, nikoli při květnovém šampionátu, jak se občas mylně uvádí. Současný prezident Luc Tardif už v březnu oznámil, že se o znovuzvolení ucházet nebude, takže pole je otevřené bez úřadující hlavy federace.
Podle oficiálního seznamu kandidátů se o čtyřletý mandát (říjen 2026 – říjen 2030) uchází pět mužů:
- Hamel Ahmed Al Qubaisi (SAE), manažer národního týmu Spojených arabských emirátů, zástupce rozvojově ambiciózního, ale hokejově okrajového trhu.
- Henrik Bach Nielsen (Dánsko), prezident dánského svazu a současný regionální viceprezident IIHF pro Evropu a Afriku. Institucionálně nejbližší Břízově profilu.
- Petr Bříza (Česko), senior viceprezident a pokladník IIHF, předseda tří komisí.
- Pierre-Yves Gerbeau (Francie), šéf francouzského svazu, pod jehož vedením Francie získala pořádání MS 2028 v Paříži a Lyonu.
- Mike Trimboli (USA), prezident USA Hockey, tedy federace s největší hráčskou základnou na světě.
Každý z nich přináší jiný typ kapitálu. Trimboli má za sebou americký trh a jeho finanční sílu. Gerbeau může argumentovat čerstvým úspěchem francouzské kandidatury na šampionát. Nielsen zná evropskou hokejovou politiku zevnitř. Bříza má oproti nim jednu výhodu, kterou nikdo jiný nenabízí: už dnes sedí v exekutivě IIHF a ví, jak funguje zevnitř, ne jako národní delegát, ale jako jeden z jejích nejvyšších představitelů.
Volební matematika: 61 hlasů, žádný jistý blok
IIHF sdružuje 84 členských asociací, ale hlasovací právo na kongresu mají pouze plní členové; těch je 61, přičemž část z nich disponuje dvěma hlasy. Prezidenta nevolí fanoušci ani média, ale delegáti národních svazů, z nichž mnozí řeší úplně jiné priority než česko-skandinávsko-americké rivality z mistrovství světa.
Pro rozvojové země je klíčové, kdo jim pomůže s financováním a infrastrukturou. Pro evropské středně velké svazy je důležitý kalendář a vztah s NHL. Pro severoamerické federace jde o globální expanzi značky. Bříza díky rozvojové a finanční komisi mluví jazykem první skupiny. Díky evropské profesionální komisi rozumí druhé. Třetí skupinu ale tradičně ovládá americký a kanadský vliv, a tam stojí Trimboli.
Veřejně deklarované podpory konkrétních svazů se v otevřených materiálech nepodařilo dohledat u žádného z kandidátů. Jistá je pouze nominace domovskou federací, bez níž kandidatura není možná. Skutečná volební mapa se kreslí v zákulisí, na bilaterálních schůzkách a při kongresových večeřích. A právě tam pět let v roli senior viceprezidenta a pokladníka znamená pět let budování vztahů, které řadový člen rady nemá šanci zopakovat.
Co by český prezident IIHF znamenal, a co ne
Pokud by Bříza uspěl, šlo by o historicky nejsilnější českou pozici v mezinárodní hokejové politice. Prezident IIHF řídí kongres, předsedá radě, reprezentuje federaci navenek a dohlíží na provádění strategických rozhodnutí. To je reálná moc.
Co to naopak neznamená: automatické přidělování šampionátů do Česka. O hostitelích rozhoduje kongres hlasováním delegátů, jak ukázalo i květnové přidělení MS 2028, 2029 a 2030. Prezident může vytvářet příznivé prostředí, budovat vztahy a formovat agendu, ale sám pořadatele neurčuje. Navíc po zvolení musí rezignovat na členství ve své národní asociaci. Formálně by tedy přestal být funkcionářem Českého hokeje.
Břízova kandidatura proto není příběh o tom, že Česko získá výhodu na ledě. Je to příběh o tom, zda muž, který pět let tiše akumuloval vliv uvnitř jedné z nejstarších sportovních federací světa, dokáže tento vliv přetavit v mandát. V roce 2021 dostal osm hlasů a šel dál pracovat. 2. října v Tenerife se ukáže, kolik jich nasbíral za tu dobu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka