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Test znalostí pro milovníky Pyšné princezny: Kdo má dobrou paměť, ten musí dát 10/10 bez problémů

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Když se v roce 1952 dostala do kin Pyšná princezna režiséra Bořivoje Zemana, málokdo mohl tušit, jak dlouho v srdcích diváků zůstane.
Pyšná princezna

Pyšná princezna

Zdroj: Foto: Československý státní film, Pyšná princezna
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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