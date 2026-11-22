V listopadu 1796 zemřela v petrohradském Zimním paláci po mozkové mrtvici ruská carevna Kateřina II. Veliká a krátce nato zaplavily Evropu divoké pomluvy o jejím konci. Německá princezna, která o čtyřiatřicet let dříve svrhla z trůnu vlastního manžela, si na carském dvoře podle dobových zpráv vybudovala propracovaný systém prověřování mladých milenců s lékařskou prohlídkou i praktickou zkouškou. Část jejích milostných afér přímo zasáhla do evropské politiky a dodnes vyvolává dohady o otcovství jejích dětí. V listopadu 2026 uplynulo od smrti nejdéle vládnoucí ruské panovnice přesně 230 let.
Nešťastné manželství s Petrem III.
Na svět přišla na jaře roku 1729 ve Štětíně jako Sofie Frederika Augusta, dcera zchudlého německého knížete. Do Ruska dorazila čtrnáctiletá v roce 1744, protože si ji carevna Alžběta Petrovna vyhlédla za nevěstu pro svého synovce a následníka trůnu Petra Fjodoroviče. Přestoupila k pravoslaví, přijala jméno Kateřina a v srpnu 1745 se v Petrohradě vdala. Manželství ale od začátku nefungovalo. Budoucího cara vnímala jako fyzicky slabého a dětinského muže, soužití drhlo i po intimní stránce a Kateřina později tvrdila, že svazek zůstal nenaplněný.
Když se v září 1754 narodil následník trůnu Pavel, začaly okamžitě kolovat dohady o jeho otcovství. Sama Kateřina v pamětech naznačovala, že chlapce zplodila s gardovým důstojníkem Sergejem Saltykovem, a o manželčině těhotenství podle dobových zpráv pochyboval i Petr. Současní historici se ale přiklánějí k názoru, že otcem přece jen mohl být Petr a Kateřina se ho snažila zdiskreditovat.
Celkem porodila čtyři děti a u tří dalších se jako otcové uvádějí její milenci: Stanislav Poniatowski u dcery Anny Petrovny, Grigorij Orlov u tajně narozeného syna Alexeje Bobrinského a podle části historiků i Grigorij Potěmkin u dcery Alžběty Těmkinové. V červnu 1762 pak Kateřina za pomoci bratrů Orlovových a gardových pluků manžela svrhla. Petr III. abdikoval a o několik dní později zemřel v Ropši za nejasných okolností.
Lékařská prohlídka pro budoucí milence
Během své vlády si Kateřina II. vysloužila přezdívky Kurtizána na trůnu nebo hříšná Messalina z Něvy. Historici dokládají přes dvě desítky jejích mileneckých svazků, většinou ale měla v jednu dobu jen jednoho oficiálního favorita. Výjimečné místo po jejím boku patřilo jednookému důstojníkovi a později knížeti Grigoriji Potěmkinovi, který ji získal energií, vtipem i schopností řídit státní správu. Společně utráceli ze státní pokladny za luxus a exotické zboží a nejčastěji se scházeli v lázních. Když jejich intimní vášeň opadla, ujal se Potěmkin role vrchního dohazovače a vybíral jí nové adepty z řad mladých gardových důstojníků.
Podle dobových zpráv měla cesta do carské ložnice pevná pravidla. Vybraného mladíka nejprve důkladně prohlédl dvorní lékař, skotský doktor John Rogerson, aby vyloučil pohlavní choroby včetně syfilidy. Teprve potom měla přijít praktická zkouška u carevniny blízké důvěrnice, která prověřila kandidátovu zdatnost a dvorní takt. Podle jedněch pramenů plnila tuto úlohu hraběnka Praskovja Alexandrovna Bruce, jiné uvádějí dvorní dámu Annu Protasovovou.
Kdo prošel, získal komnaty v paláci, titul generálního adjutanta, vysoký plat a dary v podobě pozemků i nevolníků. Když milenec carevnu omrzel, neposílala ho na popraviště, ale rozešla se s ním v dobrém a s bohatým odstupným. Grigorij Orlov, se kterým žila přes deset let, dostal zámek v Gatčině. Stanislava Poniatowského zase s pomocí armády dosadila na polský trůn. Když se jí ale bývalý favorit vzepřel, spojila se s Pruskem a Rakouskem a třemi děleními Polska v letech 1772, 1793 a 1795 vymazala jeho zemi z mapy Evropy.
Zvyky z paláce od kávy po očkování
Pozornost budily i osobní návyky ruské panovnice. Ranní kávu prý pila tak silnou, že jí sloužící ze 450 gramů mletých zrn vařili pouhé tři šálky. Velkou slabost měla pro italské chrtíky, nechala se s nimi portrétovat a vybudovala pro ně zvláštní hřbitov.
Mimořádnou odvahu ukázala v době epidemie černých neštovic, kdy se očkování považovalo za nebezpečný zákrok. Nechala naočkovat sama sebe i syna Pavla a fakt, že oba přežili, vyvolal dobovou senzaci. Její příklad pak následovaly dva miliony poddaných. „Mým cílem bylo prostřednictvím mého příkladu zachránit před smrtí množství mých poddaných,“ měla později uvést.
Pomluvy po smrti v Zimním paláci
Milostného života se Kateřina II. nevzdala ani ve stáří a v roce 1789, když jí bylo šedesát let, se jejím posledním oficiálním favoritem stal dvaadvacetiletý důstojník jezdecké gardy Platon Zubov. V listopadu 1796 postihla sedmašedesátiletou vládkyni v Zimním paláci ráno na toaletě mozková mrtvice. Sloužící ji našli v bezvědomí na podlaze, kvůli její váze ji však nedokázali zvednout na lůžko, a tak ji položili na matraci. Zemřela druhý den večer 17. listopadu 1796, aniž nabyla vědomí.
Po její smrti začaly okamžitě kolovat pomluvy, například že všemocná panovnice zemřela přímo na záchodě. Ještě divočejší mýtus vypustili do světa její nepřátelé, podle nichž zemřela při intimním aktu s koněm, a tato smyšlenka přežívá dodnes.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, stoplusjednicka, super, britannica).