Retro kvíz o časopisech socialistických hospodyň: Magazíny a receptáře v 10 otázkách zaskočí i pamětníky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fotografie koupelnyZdroj: Foto: Bart Everson / Creative Commons / Attribution 2.0, koupelna
Článek byl publikován 22.11.2026 12:38
Fanta řezy patří přesně k těm moučníkům, které na stole působí slavnostně, ale doma je zvládnu i bez...
Když se doma sejde víc cuket, než člověk stihne rozdat po rodině, přichází u mě na řadu právě tahle retro...
Když se doma peče máslová vánočka, poznám to dřív, než dojdu do kuchyně. Voní po másle, citronové kůře a...
Slaná roláda patří k těm pokrmům, které vypadají efektně, ale přitom nevyžadují žádné zvláštní kuchařské...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Poctivý mazanec z roku 1886. Historický recept, který má co nabídnout i dnešním hospodyňkám
- Vzpomínáte na Fanta řezy? Tento barevný retro moučník s tvarohem vás překvapí snadnou přípravou
- Co upéct z dýně hokkaido? Tyto vláčné muffiny se sýrem rozhodně stojí za vyzkoušení
- Cuketová čína pečená v troubě překvapí svou jednoduchostí: Maso a zelenina se společně postarají o výbornou chuť