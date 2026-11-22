Na českém venkově i v okolí měst lze stále najít stopy po dávné těžbě. Některá důlní díla jsou zdokumentovaná a zajištěná, o jiných se dochovaly jen staré mapy nebo neúplné záznamy. To, co z povrchu vypadá jako obyčejná louka, les nebo stavební pozemek, tak může mít složitější historii. Právě kvůli ní vznikl přehled poddolovaných území, který je dnes přístupný i veřejnosti. Lidé si díky němu mohou zdarma ověřit, zda se jejich okolí nachází v oblasti s historickou podzemní těžbou.
Více než pět tisíc ploch, ne pět tisíc děr
Základní údaj zní překvapivě: evidence zahrnuje více než 5 000 poddolovaných území. Nejde ale o počet otevřených propastí ani o seznam míst, kde bezprostředně hrozí neštěstí. Jednotlivé záznamy jsou zakreslené jako plochy, pod nimiž se v minulosti prokazatelně nebo pravděpodobně nacházela hlubinná důlní činnost či průzkumné práce. Skutečné štoly a chodby jsou uvnitř takového území rozmístěny nerovnoměrně a v různých hloubkách.
Dokonce i v rámci vyznačené plochy mohou existovat části, které vůbec poddolované nejsou. Mapa proto nefunguje jako přesný rentgen země pod každým domem. Ukazuje známé a předpokládané souvislosti, ze kterých je možné vycházet při dalším prověřování. Právě tento rozdíl je zásadní, aby informace nevyvolávala zbytečný strach.
Kde mapu otevřít a co na ní hledat
Zájemci mohou využít veřejnou mapovou aplikaci „Důlní díla a poddolování“. Zobrazuje nejen rozsah poddolovaných oblastí, ale také údaje o jednotlivých evidovaných důlních dílech. Po přiblížení konkrétního místa je možné ověřit, zda do mapované oblasti spadá obec nebo pozemek, o který se zajímají. K dispozici jsou i související vrstvy a informace, které pomáhají pochopit historii těžby.
Při prohlížení je vhodné pracovat s více mapovými podklady a přesnou polohou parcely. Pokud se na obrazovce objeví výrazně vyznačené území, nezávěrujte hned, že je dům nebezpečný. Je potřeba zjistit, o jaký druh historické činnosti šlo, jaké existují podklady a do jaké míry je zákres přesný. Starší záznamy nemusí zachycovat všechny detaily a evidence se průběžně doplňuje.
Co může staré podzemí způsobit
Pozůstatky těžby mohou v některých případech ovlivňovat stabilitu terénu. Záleží na hloubce a stáří důlního díla, geologickém prostředí, způsobu jeho zajištění i na dalších místních okolnostech. Jinde se historická těžba na povrchu dlouhodobě nijak neprojevuje. Samotná existence záznamu tedy nestačí k posouzení skutečného rizika. Ani absence značky v mapě však nedává absolutní jistotu, protože část starých děl může být neznámá nebo nepřesně lokalizovaná.
Pro majitele domu mohou být varováním nově vznikající propady, neobvyklé změny terénu nebo náhlé poškození v bezprostředním okolí. Je však důležité nepřipisovat každou prasklinu na zdi automaticky dolování. Podobné projevy mají i jiné příčiny, například sedání základů, poruchy odvodnění nebo změny podloží. Skutečnou příčinu musí posoudit odborník podle místních podmínek.
Kupujete pozemek? Kontrola mapy je užitečný první krok
Před koupí parcely či plánováním stavby má smysl podívat se do veřejné evidence, stejně jako se kontrolují záplavová území, sesuvy nebo ochranná pásma. Pokud mapa ukazuje možné poddolování, dalším krokem má být ověření podkladů a konzultace s projektantem či geotechnikem. Navrhování staveb v podobném prostředí má svá pravidla a odborný průzkum může určit potřebná opatření. Někde může být stavba možná za zvláštních podmínek, jinde je vhodnější pozemek přehodnotit.
Důležitá je také dokumentace předchozího využívání pozemku. Někdy se v rodině traduje, že v okolí býval důl, ale nikdo neví, kde přesně ležel. Jindy se staré těžební dílo objeví až při zemních pracích. Proto je lepší spojovat mapové údaje se stavebními a geologickými podklady než se spoléhat na jediné vyhledání adresy.
Neznámé štoly a propady se nemají prozkoumávat na vlastní pěst
Pokud člověk narazí na podezřelý otvor v zemi, zbytky staré šachty nebo čerstvý propad, neměl by se přibližovat k okraji ani se pokoušet vstoupit dovnitř. Stará důlní díla mohou být nestabilní a v uzavřených prostorech může být nebezpečné ovzduší. Důležitější než fotografie zblízka je bezpečný odstup a přivolání pomoci při bezprostředním ohrožení.
Existuje také oficiální postup pro oznámení starého důlního díla či jeho projevů na povrchu. Veřejná aplikace umožňuje zakreslit místo a připojit informace včetně fotografií. Díky podobným oznámením se evidence doplňuje. Zajímavý údaj o pěti tisících území tedy není pozvánkou k výpravě do neznámých štol, ale připomínkou, jak dlouhou stopu může lidská činnost v krajině zanechat.
cgs.gov.cz – důlní díla a poddolování, mapy.geology.cz – veřejná mapa, cgs.gov.cz – mapové vrstvy a data, geoportal.gov.cz