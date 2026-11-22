ŘSD plánuje zahájit stavbu příští rok. Po dokončení celého okruhu se Opava stane prvním městem v Česku s kompletním silničním obchvatem.
"ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská. Předpokládaná hodnota posledního úseku okruhu Opavy v délce 3,5 kilometru je 625 milionů korun bez DPH. Na stavbu probíhá stavební řízení, dokončují se výkupy pozemků a provádí se záchranný archeologický výzkum," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Nový úsek zahrnuje také dva mosty dlouhé 237 a 110 metrů a šedesátimetrovou protihlukovou stěnu. Letos v říjnu mělo ŘSD vykoupeno 90 potřebných pozemků. Po dokončení stavba uzavře jižní část silničního okruhu a propojí ji se severním obchvatem. Opava tak bude mít souvislé silniční spojení kolem města, které umožní odvést další část tranzitní dopravy mimo zastavěné území.
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Dalším krokem k dokončení obchvatu bude otevření nové části jižního obchvatu mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. Řidiči se po více než dvou kilometrech nové silnice I/46 poprvé projedou 23. listopadu. Úsek naváže na dokončenou část mezi Těšínskou a Hradeckou ulicí. Nová komunikace umožní řidičům projet mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí bez nutnosti projíždět centrem Opavy. Součástí stavby je pět mostů, přeložky inženýrských sítí a okružní křižovatka na Olomoucké ulici. Definitivní dokončení této části včetně vegetačních úprav a rekultivace okolních ploch je plánováno na červen 2027.
Silniční okruh kolem Opavy vzniká postupně několik desetiletí. První spojka S1 byla zprovozněna v roce 2009, první část jižního obchvatu začala sloužit řidičům v roce 2012. Následovaly dvě části severního obchvatu. Jeho východní úsek byl dokončen v říjnu 2019 a západní v září 2023.
Na jižní obchvat Opavy naváže také přeložka silnice II/443, která odvede dopravu mimo obytnou zástavbu sousedních Otic. Obě stavby tvoří dopravně jeden celek, mají však různé investory. Přeložku financuje Moravskoslezský kraj s využitím evropských fondů. Stavba za 183,2 milionu korun začala letos v březnu a dokončena má být v únoru 2028.
Další plánovanou dopravní stavbou v okolí Opavy je jižní obchvat Komárova na silnici I/11. Přibližně šest kilometrů dlouhá komunikace má odvést tranzitní dopravu mimo zastavěnou část této opavské městské části. Zahájení stavby se podle současného harmonogramu očekává v roce 2028, dokončení v roce 2030.