Pražský lampář letos o adventu nevyrazí, Karlův most bude rozsvěcet až v lednu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pražský lampář letos o adventu nevyrazí, Karlův most bude rozsvěcet až v lednuZdroj: Prague City Tourism
Článek byl publikován 22.11.2026 12:00
Praha už zná podobu letošního vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Smrk ze Šimonovic u Liberce byl v...
Jedna z největších současných hvězd světového cirkusu James Thierrée s uměleckou rodinou vystoupí v únoru v...
Fotbalisté Slavie v 15. kole první ligy zvítězili v Olomouci 2:0. Obhájci titulu zůstali jediným...
Mimořádnou událost na železnici řešili v sobotu dopoledne v Praze železničáři i Drážní inspekce. Při...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Fillovo Zátiší s kytarou se v Praze vydražilo za rekordních 24,5 milionu korun
- Vánoční strom na Staromáku ozdobí obří světelná mašle. Novinka poslouží i jako fotokoutek
- Praha má nový skvost z 6 300 ručně malovaných dlaždic. Lidé u něj stojí i v dešti
- Vnuk Charlieho Chaplina přiveze do Prahy rodinnou novocirkusovou show