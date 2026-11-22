Jan Hrušínský se v rodinné vile narodil a později se do ní vrátil. Uvnitř uchovává i památky na slavného otce
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Jan Hrušínský se v rodinné vile narodil a později se do ní vrátil.Zdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 22.11.2026 11:19
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