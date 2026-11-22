Brněnsko si připomene dětství Václava Havla. Bývalý prezident si vysloužil památník
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Brněnsko si připomene dětství Václava Havla. Bývalý prezident si vysloužil památníkZdroj: Hotel Havlov
Článek byl publikován 22.11.2026 11:37
Na pomoci lidem bez domova se v Jihomoravském kraji podílí města i neziskové organizace. Lidem bez domova...
Fotbalisté Artisu Brno zvítězili v 15. kolo první ligy nad Jabloncem 3:1 a na osmý pokus si připsali první...
I letos bude mít Brno vlastní vánoční strom. Šestnáctimetrovou jedličku veze koňské spřežení až z Bílovic...
Brno se může chlubit dalším sportovním úspšchem. Mladé závodnice dováží zlato a stříbro z novozélandskéh...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →