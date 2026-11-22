Když se přiblíží jaro a v kuchyni to začne vonět čerstvě
nastrouhanou citronovou kůrou, vanilkou a poctivým máslem, vím naprosto přesně, že přišel čas na můj oblíbený podle starého receptu z roku velikonoční mazanec 1886. Mám moc ráda tu kouzelnou atmosféru pomalého kynutí, kdy se obyčejné suroviny pod rukama promění v hladký, vláčný bochánek, který se po upečení pyšní zlatavou kůrčičkou a jemně nasládlou střídkou. Je to přesně ta staročeská sváteční dobrota, u které se ráno u sejde celá rodina a každý si s chutí ukrojí ještě teplý plátek. snídaně
Nejvíc mě baví, jak si tenhle
osvědčený recept uchoval svou poctivou chuť i při moderním domácím pečení a zvládne ho bez obav i každý, kdo s kynutým těstem teprve začíná. Když mazanec před pečením potřu rozšlehaným vejcem, naříznu do kříže, bohatě zasypu plátky mandlí a po vychladnutí lehce popráším moučkovým cukrem, vypadá na dřevěném prkénku naprosto slavnostně.
Můj tip zní: Mléko na zadělání kvásku i do samotného těsta ohřejte jen na příjemně vlažnou teplotu a použijte kvalitní máslo, aby kvasinky krásně pracovaly a těsto získalo bohatou, vláčnou chuť bez zbytečného vysušení. Recept na staročeský velikonoční mazanec
Celkový čas přípravy, kynutí a pečení: 135 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kvásek: 42 g čerstvého droždí 1 lžíce cukru krupice 1 lžíce polohrubé mouky 70 ml vlažného mléka
Kynuté těsto: 110 g kvalitního másla 3 žloutky 60 g rozinek sultánek 100 g cukru krupice 8 g vanilkového cukru 560 g polohrubé mouky 130 ml vlažného mléka 2 polévkové lžíce rumu (nebo 1 čajová lžička rumového aromatu) 1 špetka soli 1 bio citron (strouhaná kůra) 2 lžíce polohrubé mouky (na podsypání pracovní plochy)
Potření a zdobení: 1 vejce 30 g plátků mandlí 2 lžíce moučkového cukru Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, potřebné ingredience Postup při přípravě kynutého velikonočního mazance
1. Do misky
rozdrolte čerstvé droždí, přidejte cukr krupici a polohrubou mouku a suroviny zlehka promíchejte.
2. Přilijte vlažné mléko, misku
zakryjte čistou kuchyňskou utěrkou a nechte kvásek na teplém místě přibližně 10 až 15 minut vzejít.
3. Do mísy se vzešlým kváskem
postupně přisypte polohrubou mouku a cukr krupici, přidejte žloutky, rozpuštěné máslo, vanilkový cukr a zbytek vlažného mléka. Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, těsto se už hněte
4. Do směsi
nastrouhejte kůru z omytého bio citronu, přilijte rum nebo rumové aroma a vše mírně osolte.
5. Mísu
umístěte do kuchyňského robota s nasazeným hnětacím hákem nebo vidlicí, zapněte na mírný stupeň a vypracujte středně husté a vláčné těsto.
6. Pokud se těsto ještě nezdá dostatečně hladké a poddajné,
nechte ho v robotu chvíli dopracovat, případně přisypte trošku polohrubé mouky.
7. Do vypracovaného těsta
nasypejte rozinky sultánky, znovu zapněte robota na hnětení a rozinky do těsta rovnoměrně zapracujte. Foto a zdroj: Se svolením JustCook-cz, bochánek jako ze škatulky
8. Hotové těsto
vyjměte z mísy, přeneste ho na pracovní plochu vysypanou polohrubou moukou, rukama ho několikrát přeložte a vytvarujte úhledný kulatý bochánek.
9. Bochánek
položte na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte ho čistou kuchyňskou utěrkou a nechte v teple nakynout do dvojnásobného objemu.
10. Troubu
rozehřejte na 165 až 170 stupňů u klasického oboustranného pečení, nebo na 160 až 165 stupňů u novějších a výkonnějších trub.
11. Nakynutý bochánek
potřete rozšlehaným vejcem, ostrým nožem ho uprostřed nakrojte do kříže a povrch bohatě posypte plátky mandlí.
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12. Plech
vložte do vyhřáté trouby a mazanec pečte přibližně 40 až 45 minut dozlatova.
13. Před koncem pečení
propíchněte střed mazance dřevěnou špejlí, abyste si ověřily, že je těsto uvnitř dokonale upečené a suché.
14. Upečený mazanec
vyjměte z trouby, nechte ho vychladnout a před podáváním ho jemně poprašte moučkovým cukrem. Tipy redakce: Kvalitní máslo v těstě: Použijte poctivé máslo místo náhražek, protože právě máslo dodá kynutému mazanci nezaměnitelnou vůni a jemnou, vláčnou střídku. Nastavení teploty trouby: U moderních a silněji pečících trub snižte teplotu na 160 až 165 stupňů a ke konci pečení hlídejte barvu povrchu, aby se mandle nespálily. Křížek pro rovnoměrné pečení: Nakrojení horní části nakynutého bochánku ostrým nožem do kříže pomůže uniknout páře a zabrání nevzhlednému popraskání boků. Provoněné rozinky: Pokud máte rády výraznější chuť, namočte rozinky sultánky před zapracováním do těsta krátce do rumu nebo vlažné vody. Zkouška špejlí před vytažením: Před koncem pečení vždy zkontrolujte střed bochánku špejlí, a pokud by povrch tmavl příliš rychle, zakryjte ho volně alobalem.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem JustCook-cz