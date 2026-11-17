Test pro milovníky českých pohádek: Kdo nezíská alespoň 7/10 bodů, měl by si je připomenout
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Princezna ze mlejnaZdroj: Foto: Se souhlasem České televize
Článek byl publikován 17.11.2026 05:16
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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