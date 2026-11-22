Brněnský vánoční strom přijel na náměstí Svobody za koňmi. Rozsvítí se v pátek
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Brněnský vánoční strom přijel na náměstí Svobody za koňmi. Rozsvítí se v pátekZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.11.2026 12:55
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