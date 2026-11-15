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Kvíz o československých filmech a seriálech z prostředí školy: Starší ročníky by měly uspět

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Školní prostředí bylo pro československé filmaře vděčným námětem už před druhou světovou válkou, za socialismu šlo prakticky o sázku na jistotu.
Obecná škola

Obecná škola

Zdroj: Foto: Jaroslav Trousil, Obecná škola
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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