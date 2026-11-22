Seriál
Tělo (The Body) vyšel na Netflixu 11. listopadu a během pár dní se z něj stal jeden z nejdiskutovanějších titulů podzimu. Na platformě CitizenGO vznikla petice adresovaná šéfovi obsahu Netflixu Peteru Riceovi, která žádá okamžité zrušení. Web What's on Netflix u ní 13. listopadu napočítal kolem 84 tisíc podpisů, nizozemský web FilmVandaag o dva dny později už 93 tisíc.
Jenže čím víc se o seriálu mluví, tím víc lidí ho chce vidět. Podle denních žebříčků
FlixPatrol se Tělo drží (v době psaní článku) v TOP 10 Netflixu v 83 zemích a v USA vyskočilo až na druhé místo. Celkově je aktuálně na první příčce sledovanosti v globálním žebříčku. Foto: Netflix O čem je seriál Tělo?
Všechno začne o halloweenské noci, kdy se na katolické škole zvrtne zasvěcovací rituál tanečního týmu. Několik dívek, které si zrovna nikdo nedává za vzor, pak začne mít prorocká vidění. Městečko si brzy není jisté, jestli jde o zázrak, posedlost, nebo jen o hru nudících se teenagerek, a hysterie se šíří rychleji než jakékoli kázání.
Seriál vytvořila herečka a režisérka
Quinn Shephard, která napsala a režírovala úvodní díl a dělá i showrunnerku. Mezi producenty je Riley Keough, vnučka Elvise Presleyho. Hlavní role hrají Kristina Bogic, Sara Boustany a Geena Meszaros, fanoušci muzikálových seriálů poznají také Sofii Wylie. Netflix seriál uvádí jako přístupný od 18 let a sám ho popisuje jako psychologický thriller s prvky katolického hororu.
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Seriál se odehrává na přelomu tisíciletí a podle diváků na ČSFD tu atmosféru trefuje přesně. Chválí i výrazný soundtrack, který podle jedné z recenzí funguje jako třešnička na dortu.
Proč chtějí lidé Tělo zrušit?
Autoři petice seriál označují za rouhačský a protikřesťanský. Vadí jim hlavně to, že spojuje katolické studentky a církevní rituály s erotikou a satanem.
„Udělal by Netflix někdy z muslimské modlitby, hinduistického uctívání nebo wiccanského rituálu hororový příběh o sexu a satanovi pro teenagery?“ ptají se v textu petice. Netflix se k ní zatím nevyjádřil.
Quinn Shephard přitom netají, že kritika víry k seriálu patří. V rozhovoru pro web What's on Netflix
vysvětlila, že chtěla zkoumat a někdy i kritizovat systémy, které zneužívají nebo manipulují lidskou touhu věřit. Cílem tedy podle ní není zesměšnit víru jako takovou, ale ukázat, co s lidmi dělá, když se jí někdo chopí ve svůj prospěch. Kritici chválí, Češi jsou zdrženlivější
Čeští diváci dávají seriálu na
ČSFD 64 %, takže nadšení zdaleka nesdílí všichni. Zahraniční publikum je výrazně štědřejší. Na webu Rotten Tomatoes má Tělo 86 % od kritiků a rovných 98 % od diváků.
Mezi kritiky se seriál zastala třeba Aramide Tinubu z magazínu
Variety. „Tělo je skvělé, protože rozebírá jemné odstíny a hluboká pouta ženského přátelství,“ napsala. Kdo čeká klasický horor plný lekaček, ten ale nejspíš odejde zklamaný, seriál stojí víc na tajemství a vztazích.
Na ČSFD se názory rozcházejí.
„Milá a zábavná blbůstka. V podstatě žádná krev a žádné násilí,“ píše jeden z uživatelů a přidává, že hodnocení 18+ mu přijde nepochopitelné. Další divačka je kritičtější: „Celý je to takový kočkopes od všeho něco a nic,“ stěžuje si a vadí jí i nevěrohodné detaily z nemocnice.
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Netflix zatím pokračování neobjednal, seriál ale není ohlášený jako uzavřená minisérie. Fanoušci proto spustili vlastní
petici na webu change.org, kterou podepsalo přes 17 tisíc lidí. Proti 90 tisícům odpůrců to vypadá skromně, Netflix se ale při rozhodování řídí hlavně sledovaností.
Tvůrkyně by v příběhu ráda pokračovala.
„Řekla bych, že se mi i Gině v hlavě rodí nějaké nápady na 2. řadu,“ prozradila Quinn Shephard webu What's on Netflix s odkazem na spoluautorku Ginu Gammell. Dodala, že by měli obrovské štěstí, kdyby ji dostali.
Všech osm dílů seriálu Tělo je . k vidění na Netflixu Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: What's on Netflix, FilmVandaag, CitizenGO, Variety, Rotten Tomatoes, ČSFD, change.org