Retro kvíz na téma život motoristy v době ČSSR: 10 otázek o tehdejších službách prověří i starší ročníky
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Škoda 110RZdroj: Foto: János Tamás / Creative Commons / CC BY 2.0
Článek byl publikován 20.11.2026 11:38
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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