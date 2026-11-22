Odpočinek mimo golfové hřiště
Nelly Kordová tráví většinu roku na cestách mezi turnaji, tréninkem a povinnostmi, které provázejí postavení nejlepší golfistky světa. V polovině listopadu se však objevila na snímcích, které s profesionálním sportem na první pohled neměly mnoho společného. Společně s přítelkyněmi vyrazila na plavbu na Floridě a místo obvyklého turnajového oblečení zvolila žluté plavky. Fotografie zveřejnila bývalá chorvatská tenistka Klara Mrčela-Mmohová, která na výletě nechyběla. Příspěvek zachycuje pohodovou atmosféru mezi ženami, jež se znají i mimo prostředí profesionálních soutěží. Pro Kordovou šlo o krátkou přestávku v době, kdy se golfová sezona blížila k rozhodujícímu finále.
Přátelství s Mrčelou-Mmohovou zároveň ukazuje, jak blízko má rodina Kordových k tenisovému prostředí. Manželem někdejší tenistky je americký hráč Michael Mmoh, zatímco mladší bratr Nelly, Sebastian Korda, nastupuje na profesionálním tenisovém okruhu. Jejich otec Petr Korda vyhrál v roce 1998 Australian Open a starší sestra Jessica se rovněž prosadila mezi golfovou elitou. Sportovní úspěchy jsou tak v rodině přítomné napříč několika disciplínami a generacemi. Na fotografiích z lodi ovšem slavná příjmení ani výsledkové tabulky nehrají žádnou roli. Důležitější je obyčejný čas s přáteli, který během náročného turnajového kalendáře nebývá samozřejmostí.
Na konci sezony hraje o mnohem víc než peníze
Po odpočinkovém víkendu čekala Kordovou další sportovní výzva v Naples na Floridě. Od 19. do 22. listopadu se tam koná závěrečný podnik sezony CME Group Tour Championship, do něhož nastupuje šedesát nejúspěšnějších hráček. Vítězka si odnese čtyři miliony dolarů, mimořádná odměna však není jediným důvodem, proč je turnaj pro Američanku důležitý. Kordová si letos připsala čtyři turnajové triumfy, včetně dvou vítězství na nejvýznamnějších turnajích. Sezonu navíc ovládla v hodnocení hráčky roku a upevnila si místo na vrcholu ženského golfu. Před posledním turnajem jí přesto zbývala jedna osobní meta, kterou dosavadních devatenáct výher na okruhu ještě nezajistilo.
Do Síně slávy ženského profesionálního golfového okruhu je potřeba nasbírat sedmadvacet bodů a Kordová jich má šestadvacet. Body se přidělují za vítězství na turnajích, přičemž triumf na některém ze čtyř největších podniků má dvojnásobnou hodnotu. Další bod lze získat také za ocenění pro hráčku roku, nejnižší průměr ran v sezoně nebo olympijské zlato. Právě letošní ocenění pro nejlepší golfistku posunulo Kordovou na dosah hranice pro přijetí. Zajímavé je, že o bod za nejnižší průměr ran letos usilovat nemůže, protože nesplnila požadovaný minimální počet odehraných kol. Pokud chce potřebnou hranici překonat ještě letos, musí závěrečný turnaj vyhrát.
Poslední turnaj přinesl další napětí
Úvod soutěže v Naples ukázal, že cesta k vysněnému zápisu nebude jednoduchá. Kordová zahrála ve čtvrtek osmašedesát a v pátek sedmašedesát ran, takže po dvou kolech byla devět úderů pod parem hřiště. Druhý den zvládla bez jediného bogey, tedy bez jamky odehrané nad předepsaný počet ran. Přesto měla ve své hře výhrady a pokračovala v hledání větší jistoty při kontrole letu míčku. Taková situace dobře vystihuje rozdíl mezi pohledem fanouška a požadavky profesionální golfistky. Skóre, které zvenčí působí velmi dobře, může pro hráčku bojující o vítězství znamenat stále příliš mnoho nepřesností.
Pro české fanoušky je mimořádný příběh Kordové zajímavý také díky jejím rodinným kořenům. Její kariéra se odehrává pod americkou vlajkou, české sportovní prostředí je však s rodinou dlouhodobě spojeno. Zároveň nejde jen o jednorázový úspěch několika povedených týdnů. Kordová už má olympijské zlato z Tokia, čtyři vítězství na nejvýznamnějších turnajích a opakovaně ovládla ocenění pro nejlepší hráčku sezony. Právě taková dlouhodobá výkonnost je základem bodového systému Síně slávy. Záběry z výletu na lodi tak doprovází podstatně větší sportovní příběh: možnost zařadit se mezi nejvýraznější postavy historie ženského golfu.
Použité zdroje: sportskeeda.com, lpga.com, golfchannel.com, golfmonthly.com