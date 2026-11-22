Hrad Špilberk v Brně se po setmění změnil ve světelný park. Nádvoří a průchody lemují stovky ručně vyráběných soch s motivy brněnských pověstí. Velké nádvoří pokrývá projekce s laserovou střechou a uvnitř hradu funguje koulovací místnost. Večerní prohlídky potrvají až do 10. ledna 2027.
Brněnské pověsti ožívají mezi tisíci světel
Světelný park se na brněnský hrad Špilberk vrátil i letos, tentokrát v pátek 13. listopadu 2026. Jakmile se nad městem setmí, rozsvítí tisíce světel hradní nádvoří, terasy i průchody, ve kterých letos stojí také parní brány. Návštěvníci jimi vstupují do dalších částí osvětleného hradu.
Večerní procházka se nese v duchu brněnských pověstí, legend a dávné historie města. Po celém areálu jsou rozmístěny stovky ručně vyráběných světelných soch a interaktivních objektů, mezi kterými nechybí středověcí rytíři, princezny ani další postavy z místních příběhů. A protože jde o Brno, nemůže chybět ani brněnský drak, symbol města, který návštěvníky doprovází napříč celým hradem.
Velké nádvoří pokrývá laserová střecha
Na Velkém nádvoří se vrací videomapping Stvoření světa, který na Špilberku běžel už loni. Letos ale dostal novou podobu – projekce zabírá úhel 270 stupňů a nad hlavami návštěvníků ji doplňuje laserová střecha. Obraz a světlo tak pracují přímo s hradními zdmi kolem celého nádvoří. Poprvé jsou součástí večerního programu také umělecké instalace. Na Letní scéně vznikla nová art zóna, kde se světlo propojuje se zvukem.
Na Malém nádvoří se koulují za každého počasí
Na děti i dospělé čeká v areálu hned několik interaktivních zastávek. Na Malém nádvoří se znovu otevřela koulovací místnost, která letos dostala podobu Čarovného lesa. Koulovačka tam funguje bez ohledu na venkovní počasí a vstup je zahrnutý v ceně běžné vstupenky.
Další novinka vznikla na dělovém bastionu, kde stojí herní zóna se světelnými hrami pro malé i velké. Kdo si chce procházku ještě zpestřit, může se vydat na interaktivní pátrací stezku po stopách zloděje Grasela. Úkol je jasný: vypátrat, kam zmizel poslední vanilkový rohlíček.
Po delším pobytu na chladných nádvořích přijde vhod zastávka v hradní gastro zóně, kde funguje Čokomorna s řemeslnou čokoládou. Otevřený je také vánoční obchůdek s dekoracemi od českých výrobců.
Online vstupenka vyjde levněji než na pokladně
Světelný park na Špilberku je otevřený denně od 17:30 do 22:00 a poslední vstup je možný ve 21:30. Jedinou výjimkou až do konce akce 10. ledna 2027 je 24. prosinec, kdy má celý areál zavřeno. Vstupenka platí na jeden vstup po celou otevírací dobu a online varianta je jednorázová, takže ji lze využít kterýkoli den až do skončení zimního provozu.
Online stojí základní vstupenka od pondělí do čtvrtka 300 korun a od pátku do neděle a o svátcích 350 korun, snížená 200 a 250 korun. Na pokladně je vstupné o pár desítek korun dražší. Rodina se dvěma dětmi zaplatí online 850 korun ve všední den a 1 000 korun o víkendu a o svátcích. Při plánování výletu s menšími dětmi je dobré počítat s terénem samotného hradu. Hradní trasa totiž vede přes schody.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, muzeumbrna.cz/svetelny-park-na-spilberku/t1859, objevbrno.cz/cs/article/svetelny-park-spilberk-brno-2026-program-vstupenky).