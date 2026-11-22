Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do míst, kde se vaří pivo a kam se běžně nepodívají. Setkají se se sládky i dalšími lidmi z pivovarů. Noc pivovarů už potřetí ukáže lidem, co všechno se skrývá za výrobou českého piva, a představí jim práci sládků i dalších pivovarských odborníků.
První ročník se v roce 2025 uskutečnil pouze v Plzeňském kraji a zapojilo se do něj více než 20 pivovarů. Letos se akce rozšířila do Středočeského a Moravskoslezského kraje a své brány veřejnosti otevřelo téměř 50 malých i velkých pivovarů. Příští rok se budou moci zapojit pivovary už ze dvou třetin Česka. Registrovat se mohou na webu www.nocpivovaru.cz.
„Noc pivovarů není primárně o pivu, je hlavně o setkávání lidí. Těch, co pivo vaří a věnují mu každodenní péči, a těch, co se o něm chtějí dozvědět víc. Pro nás to letos byla skvělá příležitost ukázat, jak bohatý je svět pivovarnictví a co všechno se musí stát, než uvaříme pivo. S kolegy se už teď těšíme, že návštěvníkům třetího ročníku ukážeme další zajímavá místa a zákoutí našeho pivovaru,“ říká Jana Tovaryšová, sládková Pivovaru Radegast. Pivovary zpřístupní i skrytá místa
Každý pivovar, který se do akce zapojí, má zcela volnou ruku v tom, jaký program svým návštěvníkům představí. Může jít například o prohlídky, kterými provázejí přímo sládci, degustace speciálů, školy čepování nebo další doprovodné aktivity. Letošní ročník nabídl například noční vaření piva, ochutnávky sladů, poznávání pivních kvasinek pod mikroskopem nebo prohlídky historických pivovarských technologií. Právě pestrost programu umožňuje návštěvníkům poznat zajímavosti velkých i malých pivovarů, dozvědět se více o výrobních postupech a objevit místa, která běžně nejsou veřejnosti přístupná.
„Noci pivovarů jsme se zúčastnili v obou předchozích letech, a i na třetí ročník se už teď moc těšíme. Na této akci je skvělé, že propojuje pivovary různých velikostí a dává nám pivovarníkům příležitost ukázat lidem, co umíme. Každý pivovar má totiž svůj přístup, své zkušenosti a vlastní neopakovatelnou atmosféru, kterou rozhodně stojí za to vidět a zažít,“ uvedl Jan Ilgner, sládek Pivovaru Radouš a jeho přidružené značky The Barn Beer Co. Proč právě duben?
Třetí ročník se uskuteční v pátek 23. dubna 2027. Právě koncem dubna si pivovarníci připomínají výročí zrušení takzvaného propinačního práva z roku 1869, které do té doby výrazně omezovalo zakládání pivovarů a určovalo, kdo může vařit a prodávat pivo.
„Na konci dubna 1869 ale toto omezení padlo a v českých zemích začaly vznikat pivovary všech možných velikostí a zaměření. Nastal obrovský boom pivovarnictví, který ještě zesílil v posledních dvaceti letech, kdy v Česku vznikla řada minipivovarů. I díky tomu je Česko pivovarnickou velmocí a já jsem rád, že se lidem během jedné noci společně otevřou,“ informoval Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů, který již tradičně převzal nad akcí záštitu. „Do třetího ročníku jsme se rozhodli zapojit další kraje, protože se o účast zajímalo mnoho pivovarů z regionů, kde Noc pivovarů dosud neproběhla. Rozšíření do dalších koutů naší republiky tak nabídne ještě většímu okruhu lidí příležitost poznat rozmanitost českého pivovarnictví. Ve všech devíti zapojených krajích sídlí kolem tří set malých i velkých pivovarů. Věříme, že se zúčastní co nejvíce z nich,“ dodal na závěr Marek Pražák z pořádající agentury Svengali Communications.