Český Krumlov má nový betlém v životní velikosti. Řezbářka na něm pracoval od května
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Český Krumlov má nový betlém v životní velikosti. Řezbářka na něm pracoval od květnaZdroj: město Český Krumlov
Článek byl publikován 22.11.2026 11:30
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →