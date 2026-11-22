Předseda SPD Tomio Okamura dokázal i největší protivládní demonstraci od roku 1989 vyhodnotit jako vlastní politický úspěch. Výzva k jeho odvolání jej potěšila, statisíce protestujících označil za menšinu a diváky ujistil o neutuchající podpoře vládní koalice. V nedělní politické debatě však narazil na předsedkyni poslaneckého klubu STAN Michaelu Šebelovou, která mu připomněla nesplněné předvolební sliby, propad SPD v podzimních volbách i urážky demonstrantů ze strany vládní koalice. Okamura vytáhl Víta Rakušana, kterému přisoudil odpovědnost za urážení voličů SPD, a odmítl pochybnosti o oblibě kabinetu. Šebelová se pustila také do koaličního úsilí zrušit televizní a rozhlasové poplatky, aniž by vláda zveřejnila konkrétní způsob budoucího financování. Předsedovi Sněmovny nakonec připomněla další vládní záměr, který ve svém výčtu úspěchů vynechal. Snížení podpory v nezaměstnanosti.
Tomio Okamura si z demonstrace proti kabinetu premiéra Andreje Babiše odnesl poněkud nečekaný důvod k oslavě. Zatímco organizátoři protestu požadovali změnu vládního postupu a jeho odvolání z čela Poslanecké sněmovny, předseda SPD objevil v protivládní mobilizaci potvrzení vlastní politické iniciativy. „Tak já jsem tu demonstraci vyhodnotil velmi pozitivně, protože my jsme si řekli na politickém grémiu SPD, kde bylo stovky delegátů, že máme být více iniciativní, že máme více být viditelní při prosazování programu,“ pochvaloval si Okamura. Další důvod ke spokojenosti mu poskytli samotní organizátoři. „A demonstranti, ta opoziční organizace Milion chvilek mě označila jako hlavní tvář toho rušení poplatků České televize, Českému rozhlasu a vyzvali z toho důvodu, abych byl odvolán, což mě potěšilo, protože iniciativa se tedy okamžitě projevila,“ prohlásil. Požadavek statisíců protestujících na jeho odvolání se tedy v Okamurově politickém účetnictví proměnil v úspěšně splněný úkol ze stranického grémia.
Předseda SPD využil debatu také k dalšímu ujištění o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „To, že jsem iniciativnější. A poplatky samozřejmě zrušíme a ten volební slib naplníme,“ pokračoval. Vzápětí přesunul pozornost k Ministerstvu obrany, které spadá do politické odpovědnosti SPD. Ani požadavek demonstrantů na odebrání resortu jeho straně nepovažoval za důvod k zamyšlení. „A ještě mě chtěli odvolávat z jednoho důvodu, respektive SPD, abychom už neměli v gesci ministerstvo obrany. A to z důvodu, protože nechceme, aby čeští vojáci byli přímo na Ukrajině. Takže opět mě to potěšilo, protože je to pravda,“ vysvětloval. Předseda Sněmovny následně doporučil zastáncům případného nasazení českých vojáků, aby se přihlásili do první linie sami. Při upozornění na rozdíl mezi účastí v ozbrojeném konfliktu a případnou mírovou misí po skončení války začal rozebírat možnost střetu českého a ruského vojáka na budoucí hranici. „A jsme v tom. Takže to my určitě nechceme,“ uzavřel.
Okamura se nakonec vrátil k počtu demonstrantů a připomněl více než 2,7 milionu hlasů pro vládní koalici. „V každém případě je dobře, že občané můžou demonstrovat. Já jsem demonstrací zorganizoval desítky pochodů. Byl to skvělý pocit,“ uvedl. Vzápětí však protestující zařadil mezi menšinu nespokojenou s rušením televizních a rozhlasových poplatků. „A ta menšina občanů, která si přeje dále, dále platit poplatky podle průzkumu agentury STEM/MARK, který zveřejnila sama Česká televize, je to třicet čtyři procent, tak ta menšina občanů protestuje,“ prohlásil. Nepřítomnost spokojených voličů na protivládní demonstraci si vysvětlil ještě pozoruhodněji. „A ta většina občanů, která chce zrušení poplatků, tak logicky protestovat nejde, protože jsou spokojeni s našimi návrhy,“ oznámil. Z postoje k televizním poplatkům si předseda SPD vystavěl rovnou důkaz spokojenosti s celou vládní politikou.
Šebelová Okamurovi vyčetla pohrdání demonstranty. Vláda podle ní odmítá dialog
Michaela Šebelová nabídla předsedovi SPD podstatně méně optimistický obraz politické nálady. Připomněla policejní hodnocení rozsahu demonstrace a odmítla Okamurovo zlehčování protivládního protestu. „Myslím si, že Letná byla opravdu silným vzkazem, silným vzkazem vládě,“ prohlásila. „A já opravdu tady tu snahu nevidím o zahájení dialogu,“ poznamenala poslankyně. Namísto odpovědí se podle ní představitelé kabinetu soustředí na zpochybňování organizátorů, počítání účastníků a vysvětlování jejich politických preferencí. „Bylo tam prostě hodně lidí a myslím si, že každá vláda, proti které by protestovalo takové množství lidí, by neměla jenom tak mávnout rukou nad tím, co tam zaznělo,“ dodala.
Zvlášť ostře Šebelová napadla příspěvek údajný představitele SPD Jana Nerušila, který účastníky demonstrace měl podle ní s pomocí umělé inteligence zobrazovat jako stádo ovcí. „Ale úplně mě nadzvedl příspěvek pražského SPĎáka, vašeho kolegy Nerušila, který udělal takový AI obrázek, kdy vlastně všechny ty demonstranty přeměnil na ovce, zesměšnil ně, řekl je, že to je stádo ovcí, které tam zmanipulované proti něčemu demo-demonstrovalo,“ popsala poslankyně. Vzápětí se obrátila přímo na Okamuru. „To je prostě urážka všech těch lidí, kteří tam přišli. Je to urážka, popírání demokratických principů. A zrovna od vás, kteří se tady hájíte svobodou slova, je to naprosto urážlivé a jsem zvědavá, jakým způsobem, pane předsedo, zareagujete na ten post vašeho poslance,“ vyzvala jej.
Odpověď Okamura nenabídl. Místo stanoviska ke stranickému kolegovi se pustil do Víta Rakušana. „Předseda hnutí STAN řekl o SPD a o našich voličích, že jsme parlamentní fašistické hnutí. Urazili jste přes čtyři sta tisíc občanů, více, než bylo na té demonstraci, tak se omluvte jako první,“ požadoval Okamura. Šebelová se nenechala odvést od původního dotazu. „Myslím si, že je vidět, když panu předsedovi dojdou argumenty, tak vytáhne Rakušana,“ reagovala. Okamura jí začal opakovaně vstupovat do řeči připomínkou „Vždyť je to váš předseda.“ Poslankyně přesto dokončila kritiku kabinetu. „Kdyby se radši soustředil na konkrétní pomoc lidem, tak by vaše vláda nebyla tak neúspěšná a neoblíbená, ale neodpověděl jste na můj dotaz,“ vytkla mu. Předseda SPD měl připravenou stručnou odpověď. „No tak fandí nám většina zatím,“ prohlásil.
Turek by demonstranty odkázal k volebním urnám. Baxa připomněl propad SPD
Do sporu o význam protivládního protestu se zapojil také poslanec Motoristů Filip Turek. Na otázku, co si z demonstrace odnáší pro vlastní politické působení, odpověděl bez velkého přemýšlení. „Já si z toho neberu nic, krom toho, že bych asi rád jenom připomněl, že od roku osmdesát devět se o politickém prohlášení vlády nebo programovém prohlášení vlády rozhoduje ve volbách a nikoli na náměstích, nikoli na Letné,“ uvedl. Ani možný početnější protest než volební podpora koalice by podle něj nebyl dostatečným argumentem pro změnu vládního programu. „Ne, není validní ani v ten moment. Je validní v momentě, kdy, kdy ta občanská společnost se semkne v den voleb, kdy se vyhlásí volby a přijdou k volbám. V ten moment je to validní,“ prohlásil. Svůj postoj následně ještě zpřesnil. „Já věřím v politiku a ne v aktivistickou společnost,“ oznámil Turek. „Ne že nějaká, nějaká skupina lidí se prohlásí za elitu, stoupne si na náměstí a bude říkat vítězům voleb, co mají dělat a jak mají změnit svůj politický program,“ odmítl.
Poslanec ODS a bývalý ministr kultury Martin Baxa připomněl Turkovi i Okamurovi podzimní volební výsledky jejich stran. „SPD úplný propadák v komunálních volbách, motoristé se pořád potácejí kolem pěti procent a ti lidé nejsou spokojeni s vašimi výsledky,“ prohlásil. Na předsedu SPD se obrátil s výčtem jeho vlastních předvolebních slibů. „Voličky a voliči SPD musí být hluboce nespokojeni. Kde jsou nízké ceny potravin? Kde jsou nízké ceny hypotéky? Sliboval jste, Ukrajinci budou pryč. Nejsou,“ vypočítával Baxa. Předsedovi Sněmovny připomněl rovněž způsob prosazování vládního návrhu na zrušení poplatků. „Čtyři třicet šest, noční blitzkrieg, je přece odpovědí na volání po tom dialogu,“ ironizoval sněmovní jednání, které se protáhlo do časných ranních hodin.
Šebelová odmítla také Turkovo a Okamurovo označování demonstrace za akci politické opozice. „Tak nikdo z nás nemluvil na pódiu. Ta nebyla ta demonstrace organizována žádnou politickou stranou,“ upozornila. Připomněla možnost přímé diskuse koaličních politiků s účastníky protestu. „Přece naším úkolem je s těmi občany mluvit a vlastně by se mi líbilo, kdyby na tu demonstraci měli odvahu přijít i koaliční politici, protože tam měli možnost mluvit s těmi nespokojenými lidmi a vysvětlovat jim jejich kroky,“ uvedla. Připustila i výhrady mířící vůči vlastnímu politickému uskupení. „A i my jsme tam šli za tím účelem, abychom si vysvětlili to, co děláme špatně, protože lidé vyčítají i nám, že za to můžeme, že je tady tato vláda,“ dodala.
Poplatky zrušíme. O novém financování vám zatím nic neřekneme
Okamurova jistota v otázce televizních a rozhlasových poplatků dostala první trhliny při dotazech na konkrétní podobu vládního plánu. Předseda SPD sliboval odstranění dosavadních plateb nejpozději do léta příštího roku a podrobně vypočítával lhůty mezi jednotlivými čteními, projednáním v Senátu a případným vrácením zákona prezidentem. Když však přišla otázka na peníze pro Českou televizi a Český rozhlas, jeho výřečnost značně zeslábla. „Mechanismus jsme na koaliční radě samozřejmě probrali. Rámcový mechanismus jsme si odsouhlasili,“ oznámil. Na přímý dotaz, zda jej představí také divákům, se omezil na příslib pozdějšího zveřejnění. V další části debaty odmítl Baxovu úvahu o zavedení mediální daně. „Prosím vás, nikdo nikdy neříkal nic na koaliční radě o mediální dani. Přestaňte si vymýšlet,“ obořil se Okamura na Baxu. Po další výměně potvrdil existenci jiného návrhu. „Ten model, o kterém jsme hovořili, je musím říci jiný, ale jiný než mediální daň. Ale víc skutečně teď říct nemůžu, protože to připravujeme,“ oznámil.
Turek projevil při vysvětlování vládního plánu podobnou zdrženlivost. „Tak my to určitě zveřejníme. Ruší se poplatky. Ten mechanismus, jak se to bude financovat, už to tady padlo. My na to nějaký návrh máme, ale prostě nebudeme ho zveřejňovat. To je zatím pozice koaliční rady vlády,“ prohlásil poslanec Motoristů. Připojil poznámku o uměle vyvolané hysterii kolem veřejnoprávních médií. „Normálního člověka, co má takovýhle telefon vůbec Česká televize nezajímá a její financování nemá vliv na to, jestli to bude nebo nebude demokratická instituce,“ uvedl. Odmítl rovněž možnost ústavních pojistek nezávislosti médií. Motoristé podle něj nechtějí kvůli financování České televize a Českého rozhlasu otevírat Ústavu.
Šebelová označila přístup koalice za chaos. Vládní většina totiž požaduje rychlé projednání návrhu, jehož zásadní ustanovení chce teprve změnit. „Prostě je to chaos, nekoncepčnost, nikdo se v tom nevyzná,“ prohlásila. Poslankyně odmítla představu smysluplné spolupráce opozice na zákonu bez znalosti jeho konečné podoby. „Za mě opravdu znova opakuju, jediný způsob je ten zákon stáhnout a navrhnout ho znova, protože vy sami říkáte, že nevíte ještě, jak to bude,“ požadovala. Koalice přesto trvala na pokračování legislativního procesu a zveřejnění nového modelu odložila na pozdější dobu.
Turek nevěděl, co sliboval jeho vlastní program. Šebelová vytáhla podvod na voličích
Další střet přinesl volební program Motoristů. Před volbami strana odmítala financování České televize způsobem, který by ji podřizoval vládě, zatímco nyní podporuje koaliční plán na zrušení poplatků. Turek rozpor vysvětloval vlastním nesouhlasem s programovým textem. „Já jsem byl volebním lídrem pro celou Českou republiku motoristů a veřejně jsem deklaroval, že s tímto v tom programu nesouhlasím zcela a že bude jednoznačně na řadě rušit koncesionářské poplatky,“ prohlásil. Při dalších dotazech připustil rozdíl mezi veřejně prezentovaným programem a svým osobním postojem. „Tak někdo je volební lídr a někdo psal program. Prostě se stala nějaká disproporce,“ oznámil. Ještě pozoruhodnější odpověď poskytl na otázku, zda se současnou změnou souhlasí všech třináct členů poslaneckého klubu Motoristů. „Já jsem se členů neptal, ale určitě mám pocit, že ano,“ prohlásil.
Šebelová si Turkovo vysvětlování nenechala ujít. „Tady zjevně motoristé, tady čestný pan předseda ani neví, co mají v programu. Asi má představu, že motoristé rovná se já,“ poznamenala. Následně se obrátila přímo na poslance Motoristů. „Vy jste něco dali do volebního programu, ale vy jako lídr s tím nesouhlasíte. Tak teď teda jste úplně otočili. Za mě je to podvod na voličích,“ prohlásila. Vytkla mu také přístup k ostatním členům vlastního poslaneckého klubu. „Také jste mi teď tady potvrdil, když říkáte, já jsem se kolegů neptal, tak když nejste schopni spolu mluvit ani ve svém poslaneckém klubu, tak potom chápu, že nejste schopni ani mluvit s námi,“ vzkázala Turkovi.
Poslankyně STAN se následně vrátila k Okamurovu průzkumu o televizních a rozhlasových poplatcích a připomněla skutečné priority voličů. „Pan předseda Okamura zapomněl v tom průzkumu, který citoval, zmínit, že pro ty voliče je to asi až jako třináctá priorita,“ poznamenala. Předsedovi SPD postavila před oči témata, která jeho strana zdůrazňovala před volbami. „Voliči po vás chtějí, abyste řešili zdravotnictví, abyste řešili bezpečnost, abyste řešili školství. Vy jste jim slibovali levnější potraviny, slibovali jste jim levnější hypotéky,“ vypočítávala. Upozornila rovněž na argumentaci kabinetu, podle níž lidé po zrušení poplatků ušetří. „Ale z čeho má stát peníze? Od lidí a od daní,“ připomněla Šebelová. „Tak těm lidem nelžete a říkejte jim pravdu, jak to je,“ vyzvala zástupce vlády.
Šebelová obvinila Okamuru ze zakrývání volebních porážek
Šebelová spojila načasování sporného sněmovního jednání s nepříznivými výsledky některých vládních stran v podzimních volbách. „Je reakce na vaše prohrané volby, reakce na to, že neumíte řešit skutečné problémy lidí této země,“ prohlásila. Vzápětí připojila ještě ostřejší výtku. „Reakce na to, že chcete zakrýt, že vaše vláda je neúspěšná a neoblíbená, prostě nemáte řešení na konkrétní problémy lidí, tak tam bouchnete poplatky,“ obvinila koalici. Okamura však podobnou interpretaci odmítl a pustil se do výčtu daňových slev pro rodiny s dětmi, plánovaného příspěvku důchodcům i opatření v oblasti zdravotního pojištění. „My plníme přesně programové prohlášení vlády,“ ujišťoval. Zrušení poplatků zařadil mezi další splněné závazky SPD. „Postupně plníme program, který jsme slíbili voličům. A teď přišla řada na rušení poplatků,“ prohlásil.
Předseda SPD odmítl rovněž spojit termín sněmovního jednání s výsledky podzimních voleb. Požadavek na rychlé zrušení poplatků podle vlastních slov prosazuje již od jara, jenže v koalici pro něj dlouho neměl dostatečnou podporu. „A pravdou je, protože je nás jenom patnáct ze sto osmi poslanců SPD. Nenalezli jsme v tom koaliční shodu, tak se to dostalo na pořadí až teď,“ vysvětlil Okamura. Turek následně obhajoval noční jednání poslanců připomínkou zdravotních sester, taxikářů a záchranářů, kteří rovněž pracují po setmění. Předseda SPD se mezitím dál dovolával vládního programu. „Opravdu my nemáme vůbec žádný zájem o to. Jako SPD to říkám jasně, my jsme měli v programu pouze rušení poplatků. O nic jiného nám nejde. Splníme slib a my jdeme dál,“ oznámil.
Šebelová si na závěr ponechala dvě konkrétní výhrady. Nejprve připomněla další nesoulad uvnitř kabinetu. Okamura hovořil o rychlém schválení zákona umožňujícího kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem, zatímco představitelka ANO Taťána Malá počítala s vrácením návrhu do druhého čtení. „Ale vaše kolegyně, paní předsedkyně Taťána Malá řekla, že budou navrhovat vrácení do druhého čtení, takže tady máme taky jako nesoulad,“ připomněla poslankyně. Poslední poznámku pak adresovala Okamurovu dlouhému výčtu vládních opatření, v němž předseda SPD vyjmenoval pomoc rodinám, důchodcům i další údajné úspěchy kabinetu. „A když jste to tady vypichoval, co jste těm lidem slíbili a už to doručujete, tak jste trochu zapomněl, že jim taky chcete snížit podporu v nezaměstnanosti,“ vpálila Šebelová Okamurovi.
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