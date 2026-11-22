Dne 22. listopadu 1995 vstoupil do amerických kin film Toy Story: Příběh hraček. Nebyl to jen další animovaný titul na předvánočním programu. Poprvé vznikl celovečerní film kompletně pomocí počítačové animace. Za barevným světem hraček, ve kterém kovboj soupeří s kosmickým hrdinou o přízeň svého majitele, stály roky vývoje softwaru, nové pracovní postupy a neobyčejně riskantní spolupráce menšího technologického studia s hollywoodským gigantem.
Kdyby však diváci mohli vidět jednu z raných pracovních verzí, možná by v postavách rozpoznali sotva něco z pozdějšího filmu. Tvůrci se během příprav dostali tak blízko k zastavení projektu, že mezi lidmi z Pixaru získal jeden z klíčových dnů přezdívku Černý pátek.
Počítače uměly kreslit. Nikdo nevěděl, jestli unesou celý film
Kořeny Pixaru sahají do výzkumu počítačové grafiky, který se rozvíjel také v prostředí Lucasfilmu. Když se roku 1986 společnost osamostatnila díky investici Steva Jobse, nebyla ještě filmovým studiem, jak ho známe dnes. Vyvíjela technologie, vytvářela krátké animace a reklamní zakázky. John Lasseter a jeho kolegové dokazovali, že digitální postavy mohou působit osobitě, ale od několika minut animace k celovečernímu filmu vedla obrovská vzdálenost.
Animátoři potřebovali vyřešit modelování, pohyb, světlo, povrchy i renderování. Každý záběr představoval soubor úkolů, které se tehdejším počítačům zpracovávaly výrazně pomaleji než dnešním strojům. Volba hraček byla chytrá nejen kvůli dětem, které je znají. Plastové, kovové a textilní povrchy se daly stylizovat uvěřitelněji než realistická lidská kůže nebo vlasy. Prostředí dětského pokoje dovolilo vytvořit celý svět ve správném měřítku, aniž by se film musel snažit dokonale napodobit realitu.
Černý pátek, který mohl projekt ukončit
Roku 1991 uzavřel Pixar s Disneym smlouvu na výrobu počítačově animovaných celovečerních filmů. Partnerství bylo zároveň zdrojem napětí. Disney měl zkušenosti se stavbou příběhů pro široké publikum, Pixar zase silnou technickou a autorskou ambici. Při vývoji Toy Story se však pod tlakem nejrůznějších připomínek stával Woody stále nepříjemnější postavou. Místo žárlivého, ale pochopitelného hrdiny vznikal charakter, k němuž si diváci jen obtížně hledali vztah.
Dne 19. listopadu 1993 byla představena pracovní verze, která u vedení Disneyho neuspěla. Práce se dočasně zastavily a scenáristé museli najít jiný způsob, jak vztah Woodyho a Buzze vyprávět. Rozhodující nebylo přidat výkonnější počítače. Museli vrátit postavám lidsky srozumitelné motivace: nejistotu, závist, strach ze ztráty přátelství a nakonec schopnost spolupracovat. Technologie už umožňovala svět vytvořit. Teprve lepší scénář mu dal důvod existovat.
Proč je Buzzův omyl důležitější než digitální obraz
Buzz Lightyear vstupuje do děje přesvědčen, že je skutečným vesmírným strážcem. Woody ví, že jde jen o hračku, ale sám nedokáže zvládnout obavu, že bude nahrazen. Právě tento kontrast vytváří komedii i konflikt. Divák nemusí rozumět technologii renderování, aby chápal, proč Woody žárlí a proč Buzze bolí poznání vlastní identity.
Film pracoval s technickou novinkou tak, aby sloužila emocím. Pohled z výšky malé hračky změnil všední pokoj ve velkou krajinu, okolní předměty v překážky a obyčejnou cestu domů v dobrodružství. Pixar tím dokázal, že počítač nemusí být pouze strojem na zvláštní efekty. Může se stát plnohodnotným nástrojem filmového vyprávění.
Premiéra odstartovala něco mnohem většího
Toy Story uspělo v kinech i u kritiků. Pixar ve vlastní firemní historii uvádí světové tržby přibližně 362 milionů dolarů v původním kinodistribučním období. Společnost krátce po premiéře vstoupila na burzu. V dalších letech následovaly snímky, které přinesly nové výtvarné světy a pomohly proměnit počítačovou animaci v hlavní proud celovečerní tvorby.
Příběh Toy Story je proto poutavější než technologické prvenství uvedené v jedné větě. Lidé z Pixaru dokázali vyvinout potřebné nástroje, ale málem ztroskotali na něčem mnohem starším než počítače: na otázce, zda divák bude postavám věřit. Film, který měl ukázat budoucnost animace, uspěl ve chvíli, kdy se jeho tvůrci vrátili k základnímu pravidlu vyprávění – nejdřív musí záležet na tom, co se stane hrdinům.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Pixar Animation Studios – Our Story [2], The Walt Disney Company – How Toy Story Changed Pixar — and Animation [3], Pixar SEC filing – 2001 Form 10-K, history of Disney agreement [4], San Francisco Chronicle / Times Union – Toy Story oral history [5], img ai generated