Jihostroj České Budějovice - AERO Odolena Voda 3:0 (25:23, 25:21, 28:26)
Jihostroj České Budějovice: Bartůněk, Ihnát, Sedláček, Brichta, Gironi, Billich, libero Boiko. Střídali: Perry, van Geel, Skolka, Taylor-Parks.
AERO Odolena Voda: Patočka, Hoang, Démar, Dvořák, Hladík, Krča, libero Tláskal. Střídali: Melichar, Koloušek, Arjones Ferreiros, Jachnicki.
Nejvíce bodů: Ihnát 16, Brichta 14, Gironi 13 – Krča 16, Démar 12, Hladík 11. Útoky: 45:38. Esa: 3:2. Bloky: 10:8. Chyby soupeře: 20:22. Rozhodčí: Možnár a Novák. Diváci: 949.
Průběh utkání:
Odolena Voda vstoupila do utkání bez respektu a v prvním setu si postupně vytvořila náskok 8:7 a 16:13. Jihostroj se dlouho hledal v dohrávání po dobrém příjmu, ale držel se díky servisu a práci na síti. Bartůněk postupně rozložil útok mezi více variant a domácí manko stáhli. Útok Jihostroje stál tradičně na trojici Brichta – Ihnát – Gironi. Napínavou koncovku nakonec získali domácí 25:23.
Také druhá sada byla dlouho otevřená. Odolena vedla 8:7, Jihostroj ale v prostřední části otočil na 16:15 a před koncovkou odskočil na 21:19. Domácím výrazně pomáhal střed sítě – Oliver Sedláček zakončil utkání s osmdesátiprocentní úspěšností v útoku, když proměnil osm z deseti možností. Hosté se stále drželi na dostřel, Jihostroj však tentokrát závěr kontroloval a po výsledku 25:21 vedl 2:0.
Největší drama přišlo ve třetím setu. Jihostroj sice začal lépe a vedl 8:7, pak ale převzala iniciativu Odolena Voda a v prostřední části odskočila na 16:13. Hosté se opírali hlavně o Jana Krču, který byl se 16 body jejich nejvíce bodujícím hráčem. Když vedli hosté 24:19, už se fanoušci připravovali na pokračování zápasu. Jihostroj se ale nevzdal, díky servisu a obraně se vrátil do hry a srovnal. Dlouhá koncovka se protáhla až za běžných do stavu 28:26, kdy dlouhá diskuze o zásahu míče nad polem soupeře znamenala rozhodující bod pro Jihostroj.
Ohlasy:
Luboš Bartůněk (nahrávač VK Jihostroj České Budějovice): „Těžký zápas. Přijde mi ale, že si to děláme těžké sami. Nemyslím si, že jsme od začátku byli stoprocentně v zápase, soupeř se chytil, začal hrát dobře a nám to pak zbytečně komplikoval. Absolutně nechápu, jak jsme dohráli poslední set, ale zaplaťpánbůh za to. Máme tři body a ty jsou nejdůležitější. V koncovce třetího setu nám pomohl dobrý taktický servis, pak jsme Odolenu Vodu ubránili a výměny dohráli. Nemyslím si, že by za výsledek soupeř měl vinit rozhodčí – vedli ve třetím setu 24:19 a nedohráli si to. U posledního míče se po challenge ukázalo, že hráč zasáhl míč nad naším polem, takže bod byl správně pro nás.“
Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „První dva sety jsme se prali s účinností na útoku, hlavně po dobrém příjmu, a nedokázali jsme skládat bodové balony. V důležitých momentech jsme ale udrželi koncentraci a hráli výměny zodpovědněji. Závěr třetího setu byl hodně o štěstí. Odolena Voda měla set skvěle rozehraný, my jsme ale měli štěstí v obraně a dokázali míče dohrát. U poslední výměny jsme si vzali challenge na hraní nad polem soupeře a ukázalo se, že hráč zasáhl míč nad naším polem. Proto bod správně patřil nám.“
Jakub Dvořák (kapitán AERO Odolena Voda): „Myslím si, že jsme tady měli uhrát podstatně lepší výsledek. Budějovicím jsme byli vyrovnaným soupeřem a všechny sety jsme vedli až do koncovek. Ve třetím jsme měli velký náskok, ale nedokázali jsme z toho vytěžit víc. Hrajeme dobře, to je sice super, ale takhle si pokazit zápas je smutné. Rozhodující výrok na mečbolu byl těžký, ale neměli jsme se do té situace vůbec dostat. Pravidla by podle mě měla být vysvětlená úplně jasně, aby všichni věděli, jak se podobná situace posuzuje.“
Matyáš Démar (trenér AERO Odolena Voda): „Klukům asi nemůžu nic vytknout. Bojovali a hráli jsme dobře. Škoda, že jsme nedohráli třetí set. Měli jsme ho v koncovce dobře rozehraný, a pokud chceme v Budějovicích bodovat, tohle se nám nesmí stávat. To mě mrzí nejvíc. Jinak kluky chválím, musíme dál pracovat a bojovat.“