Kvíz pro fanoušky Vinnetoua: 10 otázek o slavném náčelníkovi a Old Shatterhandovi odhalí, kdo má dobrý přehled
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
VinnetouZdroj: Foto: Se souhlasem Jadran Film
Článek byl publikován 18.11.2026 08:10
Když se řekne hlavní město, většině lidí se vybaví Praha, Paříž, Londýn nebo Řím. Jenže ve světě existuje...
Školní prostředí bylo pro československé filmaře vděčným námětem už před druhou světovou válkou, za...
Pohádka S čerty nejsou žerty patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám. Natočil ji režisér Hynek...
Maturitní otázky z literatury neprověřují pouze to, zda si student zapamatoval jména spisovatelů a názvy...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Nerezový hrnec už není jako nový? Duhové mapy nejsou důvodem k panice
- Tento dům v Česku vytiskl robot. Má vydržet 100 let a jeho sprcha šetří až 90 % vody
- Myčka domyla a nádobí je stále mokré? Otevření dvířek pomůže, ale záleží na správném okamžiku
- Tvarohová buchta se Salkem chutná jako dezert z cukrárny. Jemný krém, kokos a křehký korpus zvládnete připravit doma