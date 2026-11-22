Polygon nad lomem Jiří může propojit dronové technologie a letový provoz
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Polygon nad lomem Jiří může propojit dronové technologie a letový provozZdroj: Sokolovská uhelná
Článek byl publikován 22.11.2026 13:01
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