Hodiny ukazovaly 4:58 druhého kola, když Navajo Stirling našel mezeru a trefil Jiřího Procházku pravou rukou. Čech šel k zemi, Novozélanďan přidal několik úderů a rozhodčí Marc Goddard zápas ukončil. Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Procházka proti Stirlingovi v katarském Dauhá tak skončil 2 sekundy před koncem kola; UFC je největší organizace smíšených bojových umění na světě. Procházka pak stál uprostřed klece s mikrofonem u pusy a vyřídil to pár krátkými větami. Statistická karta zápasu, do které redakce MMAmag nahlédla, ovšem vypráví o něčem jiném než o jedné nešťastné ráně.
Co Procházka stihl říct, než opustil klec
Jiří Procházka, český zápasník polotěžké váhy do 93 kg, šel do Dauhá 21. listopadu 2026 s bilancí 32-6-1. Odcházel se 32-7-1 a s první sérií dvou proher v kariéře. Jeho reakci v kleci zachytil server MMA Fighting, podle kterého Procházka nenabídl žádnou výmluvu a řekl: „Byl lepší. Gratuluju. Byl lepší. Tam mě nachytal.“ Překlad z angličtiny je redakční. Žádné zranění, žádný rozhodčí, žádná příprava.
Stirling mu to vrátil stejnou mincí, když o Procházkovi prohlásil: „Pravděpodobně jeden z nejlepších postojářů, jakým jsem čelil. Byl hodně nebezpečný. Jen jsem musel zůstat klidný.“
Podobně Procházka mluvil i po knockoutu od Carlose Ulberga z 11. dubna 2026. Tehdy ale podle AP News dodal: „Ten zápas byl vyhraný, měl jsem ho ve svých rukou… Vrátím se.“ V dubnu tedy mluvil o zápase, který měl v rukou. V listopadu o soupeři, který byl lepší. MMA Fighting k tomu 22. listopadu 2026 doplnil, že se Procházka ozval z hotelu na Instagramu s popiskem „Přijmout, usmát se a pokračovat.“
Kolik toho Stirling za 2 kola skutečně trefil, prozrazuje až statistická karta zápasu.
Rozpis zásahů ukazuje, kde se zápas lámal
Podle statistické karty UFCalendar trefil Stirling 48 signifikantních zásahů proti 23 Procházkovým, v prvním kole 26:11, ve druhém 22:12, a připsal si jeden knockdown. Z těch 48 zásahů mířilo 8 na hlavu, 9 na tělo a 31 na nohy. Z rozpisu redakce MMAmag spočítala, že na nohy šly téměř dvě třetiny všeho, co Novozélanďan trefil.
|Cíl zásahu
|Počet
|Podíl z 48
|Nohy
|31
|65 %
|Hlava a tělo
|17
|35 %
|Celkem signifikantních
|48
|100 %
Zápas se tedy nelámal jednou ranou. Lámal se postupně, od kotníků nahoru. U metody zakončení se zdroje rozcházejí: UFC i Sherdog uvádějí knockout, UFCalendar technický knockout. Čas 4:58 ve druhém kole sedí všude.
Muž, který tohle dokázal, přitom před rokem nebyl pro českého fanouška víc než jméno v programu.
Novozélandská stopa, která Procházku dostihla podruhé
Navajo Stirling, 29letý novozélandský zápasník polotěžké váhy do 93 kg, šel do zápasu s bilancí 11-0-0 a odešel s 12-0-0. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala 4 výhry v roce 2026, všechny před limitem: Bruno Lopes 28. března, Ion Cuțelaba 20. června, bývalý šampion Jan Błachowicz 1. srpna a Procházka 21. listopadu.
Stirling trénuje v aucklandském City Kickboxing. Ve stejné tělocvičně se připravuje i Carlos Ulberg, úřadující šampion polotěžké váhy, který Procházku zastavil v 1. kole v čase 3:45 dne 11. dubna 2026. Dvakrát za 7 měsíců, dvakrát stejná adresa.
O pás přitom Stirling v kleci nevolal. Řekl, že se podívá, kdo je nad ním, a že by chtěl UFC na Novém Zélandu. Když je šampionem váhy váš parťák z tělocvičny, matchmaking se dělá hůř.
Kdy se Procházka vrátí do klece, ovšem neurčuje jen on sám.
Na návrat do klece si bude muset počkat a není to jen na něm
Oficiální žebříček UFC měl ke 22. listopadu 2026 v polotěžké váze Procházku na druhém a Stirlinga na pátém místě. Výsledek z 21. listopadu se v něm zjevně ještě nepromítl. UFCalendar zároveň spočítal, že z 44 případů, kdy zápasník z pozic 4 až 6 porazil soupeře z nejlepší trojky, skončil vítěz mezi třemi nejlepšími ve 41 z nich. Je to projekce, ne hotová věc.
Pro turnaj v Dauhá není v dostupných podkladech oficiální lékařská stopka. Podle srovnávací praxe některých komisí, konkrétně ohijského předpisu, znamená knockout pauzu 60 dnů a technický knockout 30 dnů. Kdyby se 60 dnů počítalo od 22. listopadu 2026 včetně, vyšla by lhůta na 20. ledna 2027. Nejbližší ohlášená akce v regionu, UFC Fight Night v Sydney, se koná 7. února 2027.
Kdo zápas nestihl živě, má smůlu rychleji, než čekal: Telly uvádí, že záznam je dostupný jen 7 dní zpětně, program Oneplay měl 21. listopadu 2026 živé vysílání na Nova Sport 6.
Proč pár vět váží víc než hodina vysvětlování
GLOSA Procházka si za roky v kleci vybudoval reputaci chlapa, který po prohře nehledá viníka. Jenže ta reputace má teď nepříjemný kontext. Dvakrát za 7 měsíců ho zastavil zápasník z jedné novozélandské tělocvičny a pokaždé to odbyl větou o lepším soupeři.
Klid je sympatický. Vysvětlení to ale není. A čísla z karty zápasu ukazují, že „Tam mě nachytal“ na 2 kola odpracované převahy úplně nesedí.
Pár vět místo výmluv tak zatím zůstává jediným, co k porážce zaznělo. Ta další bude patřit matchmakerům, kalendáři a lékařům. Procházka si ji odpoví až v kleci, do které se podle srovnávací praxe komisí nevrátí dřív než koncem ledna 2027.
Zdroje
- MMA Fighting, Damon Martin: „Navajo Stirling delivers devastating knockout to beat Jiri Prochazka in UFC Qatar main event“, 21. listopadu 2026: výrok Procházky, výrok Stirlinga, popis zakončení.
- MMA Fighting, Alexander K. Lee: „Jiri Prochazka releases statement following UFC Qatar loss“, 22. listopadu 2026: vyjádření z hotelu.
- AP News: zpráva k UFC 327, 12. dubna 2026: Procházkův výrok po porážce s Carlosem Ulbergem.
- UFCalendar: stránka zápasu Jiri Prochazka vs Navajo Stirling, 21. listopadu 2026: statistika, rozpis zásahů, bilance před zápasem.
- UFCalendar: analýza rankingových dopadů UFC Qatar: údaj 41 ze 44 případů.
- Sherdog: profily Jiřího Procházky a Navaja Stirlinga, stav k 22. listopadu 2026: bilance a historie zápasů.
- UFC: oficiální výsledek turnaje v Dauhá, profil Navaja Stirlinga, žebříček polotěžké váhy, oznámení UFC Fight Night Sydney na 7. února 2027.
- Ohio Administrative Code 3773-4-06: srovnávací rámec pauzy po knockoutu.
- Telly a program Oneplay Sport: české vysílání a dostupnost záznamu.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala se statistickou kartou zápasu na UFCalendar, s profily obou zápasníků na Sherdogu a s indexovaným obsahem oficiálních stránek UFC, který byl stažen 22. listopadu 2026, protože samotné stránky UFC odpovídaly chybou 403. Do výpočtu podílu zásahů vstoupily čtyři hodnoty z karty UFCalendar: 31 Stirlingových signifikantních zásahů na nohy, 8 na hlavu, 9 na tělo a 48 celkem; vzorec 31 ÷ 48 × 100 dává 65 % po zaokrouhlení na celé procento, zbytek 35 %. Bilance byly porovnány ve dvou databázích, Sherdogu a UFCalendar, které se shodují na Procházkových 32-7-1 a Stirlingových 12-0-0 po zápase; Tapology ani oficiální UFC Stats se dohledat nepodařilo. Originální záznam Procházkova rozhovoru v kleci ani jeho původní příspěvek na Instagramu redakce nedohledala, oba výroky prošly přes MMA Fighting a překlad do češtiny je redakční; stejně tak se nepodařilo najít oficiální lékařské stopky pro turnaj v Dauhá, takže lhůta 60 dnů je pouze srovnávací pravidlo jiné komise, ne doklad platný pro tento zápas. Článek nezahrnuje hodnocení zásahu rozhodčího, dopady na zdraví ani aktualizovaný žebříček UFC po turnaji, který k 22. listopadu 2026 ještě nevyšel, a otevřená zůstává i dostupnost záznamu v archivu Oneplay.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková